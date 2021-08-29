Отправлено: - 18:24

elektron:

А у вас , а у вас... Дыхание не перехватывает ещё? Что вы единичные случаи с систематизацией всё путаете. Всё пыжетесь, пыжетесь, а выхлоп "пух

elektron:

Да я ж за вас беспокоюсь, ваши вечерние-полуночные поэмы тут, как плачь ребёнка. Аж задушу берёт

elektron:

Ну так гордитесь, теперь то точно знаете, кто всё построил?

elektron:

А чего так мелко, где про министерство связи и телекоммуникации?

alex_60:

дарю мальчишу -плохишу абайка95 пост.

Цитата:Ну так у нас как раз единичноеА там систематизация)Системная ксенофобия на всех уровнях обществаЧто правда глаза колит??))Хотя вы то тут причем? Уехали в Германию и оттуда рашку любите))Удобно Цитата:Мне скучноЧитайте и не плачьте))Цитата:Мой дед все построилС помощью американцевСпасибо имВашу страну тоже американцы отстроили после войны и кредиты дали под божеский процент на развитие))Но у вас что-то к ним злость и обида какая-то))Цитата:Те тоже извинилисьНо случай дуплетом показательный)На всех уровнях ксенофобияОбыкновенный фашизмИ эти люди ещё про украину что-то там говорят)))Цитата:У тебя в Челябинске деньги закончились?)Решил на форум вернутся подзаработать?))