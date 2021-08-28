"Подождите до октября" - в районе Б. Майлина разработали план как очистить питьевую воду в селе Айет. Что предлагают?
Отправлено: 28.08.21 - 19:19
Руководитель отдела ЖКХ района Б. Майлина Дюйсен ТОБЫЛБАЕВ в прямом эфире обратился к жителям села Айет и сообщил, что очистку питьевой воды местным жителям придется ждать до октября. Сложности возникли из-за "большого объёма потребляемой воды" и чиновник надеется, что осенью они смогут постепенно почистить резервуары. Читать новость
"Недорого, это если только не подключать мозг." Вот именно с ними у нас напряг! Так сказать диффцит! А от сюда и все проблемы, ну ещё конечно неубузданная алчность, её вообще можно в книгу рекордов гинеса вносить! вот тут да, преуспели !
Ну значит вы сами не знаете что пытаетесь донести)) Цитата:
Маркс: Вот большевики все правильно сделали, они сначала разрушили старый мир, потом построили свой, переименовали как надо. А потом выпустили карты, учебники и все остальное. А потом только давали имена новым стройкам и объектам.
Какой старый мир разрушили? Петроград разрушили и назвали Ленинград? Царицын разрушили потом назвали Сталинград а потом в Волгоград переименовали?)) Учебники не запарились менять туда сюда? Сталина то славили в учебниках то вычеркнули из истории то потом вернули Сколько народных денег на это потрачено? Кто считал?
abaika95: У всех у кого дефицит мозгов Гляньте видео
Это что-ли ваше настольное видео? Помогает в борьбе с дефицитом?
З.Ы. Когда начинают сравнивать переименования в период построения новой жизни, прогрессивных изменений, нового цивилизационного подхода с сегодняшним регрессом, распилом и загниванием, то кроме чувства жалости к переименователям и современным диванным экспертам ничего не возникает. Это все равно, что начать переименовывать колесо, телевизор и бешбармак, придумывая и обосновывая каким-то горячечным бредом новые наименования. Ну, для кого-то вполне себе занятие.
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