Цитата:
elektron:
А у вас , а у вас... Дыхание не перехватывает ещё? Что вы единичные случаи с систематизацией всё путаете. Всё пыжетесь, пыжетесь, а выхлоп "пух
Ну так у нас как раз единичное
А там систематизация)
Системная ксенофобия на всех уровнях общества
Что правда глаза колит??))
Хотя вы то тут причем? Уехали в Германию и оттуда рашку любите))
Удобно Цитата:
elektron:
Да я ж за вас беспокоюсь, ваши вечерние-полуночные поэмы тут, как плачь ребёнка. Аж задушу берёт
Мне скучно
Читайте и не плачьте))
Цитата:
elektron:
Ну так гордитесь, теперь то точно знаете, кто всё построил?
Мой дед все построил
С помощью американцев
Спасибо им
Вашу страну тоже американцы отстроили после войны и кредиты дали под божеский процент на развитие))
Но у вас что-то к ним злость и обида какая-то))
Цитата:
elektron:
А чего так мелко, где про министерство связи и телекоммуникации?
Те тоже извинились
Но случай дуплетом показательный)
На всех уровнях ксенофобия
Обыкновенный фашизм
И эти люди ещё про украину что-то там говорят)))Цитата:
alex_60:
дарю мальчишу -плохишу абайка95 пост.
У тебя в Челябинске деньги закончились?)
Решил на форум вернутся подзаработать?))