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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9620
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.08.21 - 18:24
#6871
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Цитата:
elektron:
А у вас , а у вас... Дыхание не перехватывает ещё? Что вы единичные случаи с систематизацией всё путаете. Всё пыжетесь, пыжетесь, а выхлоп "пух

Ну так у нас как раз единичное
А там систематизация)
Системная ксенофобия на всех уровнях общества
Что правда глаза колит??))
Хотя вы то тут причем? Уехали в Германию и оттуда рашку любите))
Удобно Цитата:
elektron:
Да я ж за вас беспокоюсь, ваши вечерние-полуночные поэмы тут, как плачь ребёнка. Аж задушу берёт

Мне скучно
Читайте и не плачьте))
Цитата:
elektron:
Ну так гордитесь, теперь то точно знаете, кто всё построил?

Мой дед все построил
С помощью американцев
Спасибо им
Вашу страну тоже американцы отстроили после войны и кредиты дали под божеский процент на развитие))
Но у вас что-то к ним злость и обида какая-то))
Цитата:
elektron:
А чего так мелко, где про министерство связи и телекоммуникации?

Те тоже извинились
Но случай дуплетом показательный)
На всех уровнях ксенофобия
Обыкновенный фашизм
И эти люди ещё про украину что-то там говорят)))Цитата:
alex_60:
дарю мальчишу -плохишу абайка95 пост.

У тебя в Челябинске деньги закончились?)
Решил на форум вернутся подзаработать?))
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12939
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.08.21 - 18:37
#6872
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Цитата:
abaika95:
Мой дед все построил С помощью американцев


ну, на дурачков, таких как абайка95, не
обижаются. их лечат.
но в данном случае лечение бесполезно.
болезнь прогрессирует с каждым днем.
твой дед максимум что мог построить-
шалаш из камыша.кизяком обмазать, и да, помогали ему инопланетяне, с его слов, как гласит легенда. это хоть немного будет на правду похоже.

[Исправлено: alex_60, 29.08.2021 - 19:01]
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s
§ serg kost
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
6
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.08.21 - 18:45
#6873
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quote]abaika95: Цитата:
Мой дед все построил С помощью американцев Спасибо им
Сам то, мил человек, что сделал для страны? Построил дом, посадил дерево? А то все дед, да дед Мои дед и отец тоже много сделали. Нужно своими делами хвалиться.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12939
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.08.21 - 18:50
#6874
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Цитата:
abaika95:
А там


а там, а там...
причем там а там а там?
прям Россию решил разрушить
своими воплям.и гнусными оскорблениями.
фашисты в гестапо его замучили,
Путин душит каждую ночь во сне
уровень шизофрении.
микробом тут тебя назвать почетно будет для тебя.
ты сам себе не смешон?
хотя кому я это говорю..
см пост выше.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7630
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.08.21 - 18:59
#6875
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Цитата:
abaika95:
Мой дед все построил С помощью американцев

Может вы слишком много баранины едите?
:lol:
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22578
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.08.21 - 19:18
#6876
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Цитата:
abaika95:
Мой дед все построил С помощью американцев

Вот кого надо - было, а расстреляли,
моего, в 1937... :-o

[Исправлено: drakon, 29.08.2021 - 19:29]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7630
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.08.21 - 19:31
#6877
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Цитата:
abaika95:
Мой дед все построил С помощью американцев Спасибо им

А им сказать спасибо не хотите?
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s
§ serg kost
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
6
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.08.21 - 19:56
#6878
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