Отправлено: - 17:58

111:

у нас в Дружбе было 25 тысяч баранов, ну а КРС не сосчитать..

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 29.08.2021 - 17:59]

Цитата:Вы наверное курьей перепутал с КРС и баранами? Насколько помню в Дружбе кроме птицефабрики ничего и не было отродясь