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≡ "Многие не верили, что мы доедем" - Велопробег в честь 180-летия Ыбрая Алтынсарина завершился в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42253
"Многие не верили, что мы доедем" - Велопробег в честь 180-летия Ыбрая Алтынсарина завершился в Костанае
Отправлено: 29.08.21 - 17:20
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Участников велопробега встречали вечером на Аулиекольской трассе. Последний участок вместе с ними решили проехать костанайские велосипедисты, всего около 15 человек. А уже на въезде в Тобыл к ним присоединились 4 белых автомобиля с большими флагами Казахстана. Такой процессией они и проехали по улицам Тобыла и Костаная.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1860
Re: "Многие не верили, что мы доедем" - Велопробег в...
Отправлено: 29.08.21 - 17:20
#1
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К 30летию независимости..
Между прочим на пользу пошло..
30 лет назад мы гоняли на лошадях, благо в каждом совхозе было не менее тысячи лошадей, у нас в Дружбе было 25 тысяч баранов, ну а КРС не сосчитать..
Сейчас смотрю независимость нам помогла, есть такое чудо - китайские велосипеды..
Естественно лошади, на которых мы раньше скакали, не нужны..
Спасибо тебе, Независимость..
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
401
"Многие не верили, что мы доедем" - Велопробег в честь 180-летия Ыбрая Алтынсарина завершился в Костанае
Отправлено: 29.08.21 - 17:58
#2
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Цитата:
111:
у нас в Дружбе было 25 тысяч баранов, ну а КРС не сосчитать..


Вы наверное курьей перепутал с КРС и баранами? Насколько помню в Дружбе кроме птицефабрики ничего и не было отродясь

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 29.08.2021 - 17:59]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1860
"Многие не верили, что мы доедем" - Велопробег в честь 180-летия Ыбрая Алтынсарина завершился в Костанае
Отправлено: 29.08.21 - 18:15
#3
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Вы наверное курьей перепутал с КРС и баранами? Насколько помню в Дружбе кроме птице

Зерносовхоз Дружба..
Одна из улиц, тут был наш дом и другие, на месте деревьев..



[Исправлено: 111, 29.08.2021 - 18:19]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9620
"Многие не верили, что мы доедем" - Велопробег в честь 180-летия Ыбрая Алтынсарина завершился в Костанае
Отправлено: 29.08.21 - 18:17
#4
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Цитата:
111:
Сейчас смотрю независимость нам помогла, есть такое чудо - китайские велосипеды.. Естественно лошади, на которых мы раньше скакали, не нужны.. Спасибо тебе, Независимость..

30 лет назад гоняли на лошадях
Сейчас уже города маленькие становится потомучто внедорожники ставить негде
Велик раньше был дорогим подарком для детей
Сейчас детям электрические самокаты дарят и дроны
Независимость итить)))
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1967
Re: "Многие не верили, что мы доедем" - Велопробег в...
Отправлено: 29.08.21 - 18:30
#5
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Цитата:
111:
Зерносовхоз Дружба..


Это где Василий Иванович царствует?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1860
"Многие не верили, что мы доедем" - Велопробег в честь 180-летия Ыбрая Алтынсарина завершился в Костанае
Отправлено: 29.08.21 - 18:31
#6
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Вот это я, рад что я зато тогда лошадей..
Сейчас мой народ, начиная с 1990 г.р, не знает что это такое и думает конина растет на деревьях..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1860
"Многие не верили, что мы доедем" - Велопробег в честь 180-летия Ыбрая Алтынсарина завершился в Костанае
Отправлено: 29.08.21 - 18:33
#7
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Цитата:
ACROS:
где Василий Иванович царствует

Да, именно царствует..
Пауль то держал совхоз, про этого ничего не буду говорить..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12939
"Многие не верили, что мы доедем" - Велопробег в честь 180-летия Ыбрая Алтынсарина завершился в Костанае
Отправлено: 29.08.21 - 18:55
#8
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Вы наверное курьей перепутал


что бы это значило?
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