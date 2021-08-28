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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11935
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.08.21 - 23:54
#6856
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Цитата:
abaika95:
Казах казахом

Так если все - казахи, то кто хозяева государства, и кто такие сограждане? :lol:
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14322
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.08.21 - 01:41
#6857
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Цитата:
abaika95:
За то что им культурно разьесняют Без калькуляторов

Ты что-то совсем опустил своих сородичей. То есть нужно ещё благодарить за то что не бьют за незнание языка? Это уровень государства ниже плинтуса.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1854
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.08.21 - 02:13
#6858
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Не поверите, что я сегодня с пивком откушал, месячных цыплят...



Такие нежные и такие сочные..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12935
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.08.21 - 08:48
#6859
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Цитата:
111:


ты наверное забыл что 29-день траура в стране.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1854
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.08.21 - 12:22
#6860
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Цитата:
alex_60:
ты наверное забыл что 29-день траура в стране.

Цыплят есть нельзя?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12935
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.08.21 - 13:54
#6861
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Цитата:
111:
Цыплят есть нельзя?


дурачком прикидываться нельзя.
пиво он распивает ночью в
три часа и все должны знать об этом.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1854
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.08.21 - 14:12
#6862
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Цитата:
alex_60:
дурачком прикидываться нельзя.

Хех..
Вообще то начал откушивать вечером вчера.
Да ладно, если б и ночью, даже сегодня, что, магазины не продают цыплят и пиво в этот день?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1854
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.08.21 - 14:41
#6863
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Хм..
Россияне наконец то догадались, что взрывы скрыли следы воровства..
Как то долго ..
Спереть на Талибан, запрещённую везде группировку, уже как то не солидно..
Ни у наших не получилось, ни у ближайшего союзника..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9618
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.08.21 - 15:19
#6864
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Цитата:
Victor Yang:
То есть нужно ещё благодарить за то что не бьют за незнание языка? Это уровень государства ниже плинтуса.

Я немного переиначил классику))
„Это еще ничего, что в Европе за наш рубль дают один полтинник, будет хуже, если за наш рубль станут давать в морду.“ — Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин
А так то у вас бьют женщин за то что они на татарском говорят
А владельцы кафешек извеняются перед идиотами за то что использовали африканца в рекламе суши
Уровень государства ниже плинтуса
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9618
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.08.21 - 15:20
#6865
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Цитата:
maxsaf:
Так если все - казахи, то кто хозяева государства, и кто такие сограждане?

Незнаю спросите у той блогерши)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9618
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.08.21 - 15:22
#6866
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Цитата:
elektron:
Никак завидуешь опять, комплекс свой неполноценности на вид выставляешь.

Чему завидовать? Истории России? Нет)))Цитата:
elektron:
Ну Ну строитель Казахстана. Краны, Зилы, кировцы и трактора не подскажешь, откуда были. Которыми ты тут всё построил

Это все американское и европейское
Альберт Кан все построил в России забыли уже?
Американцами спасибо!
Цитата:
elektron:
Макс был прав, баварское не туда идёт. вернее его пузырьки

Так вы ртом пиво пейте
А не...ну вообщем и пузырьки будут идти куда надо и откуда))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9618
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.08.21 - 15:29
#6867
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Сеть доставки суши и роллов «Ёбидоёби» извинилась за рекламу с темнокожим мужчиной после атаки сторонников «Мужского государства». В августе сеть «Ёбидоёби» опубликовала в соцсетях два рекламных фото с темнокожим мужчиной. После этого компанию и ее сооснователя Константина Зимена стали атаковать сторонники «Мужского государства». Зимен говорил, что никогда не сталкивался с таким количеством угроз, но уверял, что не удалит снимки. Теперь сеть принесла «извинения перед русской нацией за то, что задели русских нашими фотографиями».

Скрепы!
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7626
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.08.21 - 15:50
#6868
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Цитата:
abaika95:
А так то у вас бьют женщин за то что они на татарском говорят

А у вас , а у вас... Дыхание не перехватывает ещё? Что вы единичные случаи с систематизацией всё путаете.
Всё пыжетесь, пыжетесь, а выхлоп "пух" :lol: Цитата:
abaika95:
Так вы ртом пиво пейте

Да я ж за вас беспокоюсь, ваши вечерние-полуночные поэмы тут, как плачь ребёнка. Аж задушу берёт :lol:
Цитата:
abaika95:
Это все американское и европейское

Ну так гордитесь, теперь то точно знаете, кто всё построил? :lol: 8-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7626
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.08.21 - 15:51
#6869
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Цитата:
abaika95:
Сеть доставки суши и роллов

А чего так мелко, где про министерство связи и телекоммуникации? :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12935
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.08.21 - 16:47
#6870
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дарю мальчишу -плохишу абайка95 пост.
он же на него обязательно стопроцентно
ответит, он же человек-пиявка,он паразитирует тут за счет других.
а то завтра выкинут его опять из приличных людей.
все таки живое существо, жалко,
как бы он с голода не помер.
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