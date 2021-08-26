Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
«Вы губите детей!» - сказала я акиму
«Вы губите детей!» - сказала я акиму
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42251
«Вы губите детей!» - сказала я акиму
Отправлено: 26.08.21 - 10:50
Жительница с. Айет Ольга ВЕДЛЕР - о том, как и почему она стала гражданской активисткой.
Читать статью
Читать статью
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- НиКапенгагин
- Регистрация:
- 08.10.19
- Сообщений:
- 1453
Re: «Вы губите детей!» - сказала я акиму
Отправлено: 27.08.21 - 23:23
Цитата:
А что, за плагиат в Казастане, ныне премии дают? Ах простите, бонусы от бастыков.
Вспомнилось гаврилиаду от Ильфа и Петрова. Гаврила был...
А ещё нетленка:
Цитата:
Жду от Погремухи посвящения Хине Член!
abaika95:
Решила Оля время поменять Великая задумка
Решила Оля время поменять Великая задумка
А что, за плагиат в Казастане, ныне премии дают? Ах простите, бонусы от бастыков.
Вспомнилось гаврилиаду от Ильфа и Петрова. Гаврила был...
А ещё нетленка:
Цитата:
молодой человек с бараньей прической и неустрашимым взглядом. Невежды, упрямцы
Жду от Погремухи посвящения Хине Член!
Re: «Вы губите детей!» - сказала я акиму
Отправлено: 28.08.21 - 14:41
Цитата:
Если ты существо всю ветку загадил в теме про тротуары это значит что тебе хозяйка хорошо заплатила за тему и она актуальна?)) Да думаю так))
Привет передавай хозяйке Цитата:
Тебе погремуха задание поставлено писать только в ответ мне
Так что не путайся
Занимайся одним))
А я уже волен выбирать где писать
Захотел вот Ведлер обсудил (не нравится она мне как человек)
Захочу пойду про языки общаться
Ты главное догоняй и под ногами старайся не путаться Цитата:
Ну критики повылазили
Уже начинают выискивать плагиат)))
А просто признать что я сделал вас вместе с вашим Эдиком они не могут)
Серый волк:
Наличие в этой ветке форума прорвы постов от этого продавшего Родину наёмного червяка с номерочком в Талибской одежде - самый верный признак актуальности темы! Это мерзостное существо всегда на антинародных позициях. За это ему платят.
Наличие в этой ветке форума прорвы постов от этого продавшего Родину наёмного червяка с номерочком в Талибской одежде - самый верный признак актуальности темы! Это мерзостное существо всегда на антинародных позициях. За это ему платят.
Если ты существо всю ветку загадил в теме про тротуары это значит что тебе хозяйка хорошо заплатила за тему и она актуальна?)) Да думаю так))
Привет передавай хозяйке Цитата:
Coopidon:
Кому где из Погремух что писать и как писать!
Кому где из Погремух что писать и как писать!
Тебе погремуха задание поставлено писать только в ответ мне
Так что не путайся
Занимайся одним))
А я уже волен выбирать где писать
Захотел вот Ведлер обсудил (не нравится она мне как человек)
Захочу пойду про языки общаться
Ты главное догоняй и под ногами старайся не путаться Цитата:
Coopidon:
А что, за плагиат в Казастане, ныне премии дают? Ах простите, бонусы от бастыков. Вспомнилось гаврилиаду от Ильфа и Петрова. Гаврила был... А ещё нетленка:
А что, за плагиат в Казастане, ныне премии дают? Ах простите, бонусы от бастыков. Вспомнилось гаврилиаду от Ильфа и Петрова. Гаврила был... А ещё нетленка:
Ну критики повылазили
Уже начинают выискивать плагиат)))
А просто признать что я сделал вас вместе с вашим Эдиком они не могут)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11621
«Вы губите детей!» - сказала я акиму
Отправлено: 29.08.21 - 00:52
Не знаю что пишет погремуха,
наверное как всегда бессмысленные нурлыкунские вопли...
Расскажу сказку.
Однажды в редакции одной газеты с красной шапкой и двумя буквами завёлся таракан!
Не сказать чтоб сильно редакцию беспокоил.
Двух слов связать не мог, и крошки очень тихо лопал по ночам у редакционного чайника.
И в один прекрасный момент вдруг тараканов назначили на должность и выдали папку.
Стал таракан с папкой в редакцию ходить, важно поглядывать.
В тексты журналистов заглядывать, усами недовольно шевелить, и комменты строчить пополам с доносами тараканьему насяльнику.
Ножками Тараканище топает, интернет отключить грозится!
Ругается!
Требует выдать всех посетителей оптом и в розницу и писать только тараканьи тексты!
Ну прям точь в точь как у Корнея Иванович Чуковского!
Корней Чуковский
Тараканище
Ехали медведи На велосипеде.
А за ними кот Задом наперёд.
А за ним комарики
На воздушном шарике.
А за ними раки
На хромой собаке.
Волки на кобыле.
Львы в автомобиле.
ЗайчикиВ трамвайчике
Жаба на метле…
Едут и смеются,
Пряники жуют.
Вдруг из подворотни
Страшный великан,
Рыжий и усатый
Та-ра-кан!
Таракан, Таракан, Тараканище!
Он рычит, и кричит,
И усами шевелит:
«Погодите, не спешите,
Я вас мигом проглочу!
Проглочу, проглочу,
не помилую».
Звери задрожали,
В обморок упали.
Волки от испуга
Скушали друг друга.
Бедный крокодил
Жабу проглотил.
А редакция, вся дрожа,
Так и села на ежа.
Только раки-забияки
Не боятся бою-драки:
Хоть и пятятся назад,
Но усами шевелят
И кричат великану усатому:
«Не кричи и не рычи,
Мы и сами усачи,
Можем мы и сами
Шевелить усами!»
И назад ещё дальше попятились.
И сказал Гиппопотам Крокодилам и китам:
«Кто злодея не боится И с чудовищем сразится,
Я тому богатырю Двух лягушек подарю
И еловую шишку пожалую!»
«Не боимся мы его,
Великана твоего:
Мы зубами,
Мы клыками,
Мы копытами его!»
И весёлою гурьбой
Звери кинулися в бой.
Но, увидев усача(Ай-ай-ай!),
Звери дали стрекача (Ай-ай-ай!).
По лесам, по полям разбежалися:
Тараканьих усов испугалися.
И вскричал Гиппопотам:
«Что за стыд, что за срам!
Эй, быки и носороги,
Выходите из берлоги
И врагаНа рога
Поднимите-ка!»
Но быки и носороги
Отвечают из берлоги:
«Мы врага быНа рога бы.
Только шкура дорога,
И рога нынче тожене дёшевы»,
И сидят и дрожат
Под кусточками,
За болотными прячутся
Кочками.
Крокодилы в крапиву Забилися,
И в канаве слоны
Схоронилися.
Только и слышно,
Как зубы стучат,
Только и видно,
Как уши дрожат.
А лихие обезьяны
Подхватили чемоданы
И скорее со всех ног
Наутек.
И акула Увильнула,
Только хвостиком махнула.
А за нею каракатица
—Так и пятится,
Так и катится.
Часть вторая
Вот и стал Таракан победителем,
И лесов и полей повелителем.
Покорилися звери усатому.
(Чтоб ему провалиться,проклятому!)
А он между ними похаживает,
Золоченое брюхо поглаживает:
«Принесите-ка мне, звери,
ваших детушек,
Я сегодня их за ужиномскушаю!»
Бедные, бедные звери!
Воют, рыдают, ревут!
В каждой берлоге
И в каждой пещере
Злого обжору клянут.
Да и какая же мать
Согласится отдать
Своего дорогого ребёнка
—Медвежонка, волчонка, слоненка,
-Чтобы несытое чучело
Бедную крошкузамучило!
Плачут они, убиваются,
С малышами навекипрощаются.
Но однажды поутру
Прискакала кенгуру,
Увидала усача,
Закричала сгоряча:
«Разве это великан?
(Ха-ха-ха!)
Это просто таракан!
(Ха-ха-ха!)
Таракан, таракан,таракашечка,
Жидконогаякозявочка-букашечка.
И не стыдно вам?
Не обидно вам?
Вы — зубастые,
Вы — клыкастые,
А малявочке
Поклонилися,
А козявочке
Покорилися!»
Испугались бегемоты,
Зашептали:
«Что ты, что ты!
Уходи-ка ты отсюда!
Как бы не было нам худа!»
Только вдруг из-за кусточка,
Из-за синего лесочка,
Из далеких из полей
Прилетает Воробей.
Прыг да прыгДа чик-чирик,
Чики-рики-чик-чирик!
Взял и клюнул Таракана,
Вот и нету великана.
Поделом великану досталося,
И усов от него не осталося.
То-то рада, то-то радаВся звериная семья,
Прославляют, поздравляют
Удалого Воробья!
Ослы ему славу по нотам поют,
Козлы бородою дорогу метут,
Бараны, бараны
Стучат в барабаны!
Сычи-трубачи
Трубят!
Грачи с каланчи
Кричат!
Летучие мыши
На крыше
Платочками машут
И пляшут.
А слониха-щеголиха
Так отплясывает лихо,
Что румяная лунаВ небе задрожала
И на бедного слонаКубарем упала.
Вот была потом забота
—За луной нырять в болото
И гвоздями к небесам приколачивать!
[Исправлено: Серый волк, 28.08.2021 - 22:01]
наверное как всегда бессмысленные нурлыкунские вопли...
Расскажу сказку.
Однажды в редакции одной газеты с красной шапкой и двумя буквами завёлся таракан!
Не сказать чтоб сильно редакцию беспокоил.
Двух слов связать не мог, и крошки очень тихо лопал по ночам у редакционного чайника.
И в один прекрасный момент вдруг тараканов назначили на должность и выдали папку.
Стал таракан с папкой в редакцию ходить, важно поглядывать.
В тексты журналистов заглядывать, усами недовольно шевелить, и комменты строчить пополам с доносами тараканьему насяльнику.
Ножками Тараканище топает, интернет отключить грозится!
Ругается!
Требует выдать всех посетителей оптом и в розницу и писать только тараканьи тексты!
Ну прям точь в точь как у Корнея Иванович Чуковского!
Корней Чуковский
Тараканище
Ехали медведи На велосипеде.
А за ними кот Задом наперёд.
А за ним комарики
На воздушном шарике.
А за ними раки
На хромой собаке.
Волки на кобыле.
Львы в автомобиле.
ЗайчикиВ трамвайчике
Жаба на метле…
Едут и смеются,
Пряники жуют.
Вдруг из подворотни
Страшный великан,
Рыжий и усатый
Та-ра-кан!
Таракан, Таракан, Тараканище!
Он рычит, и кричит,
И усами шевелит:
«Погодите, не спешите,
Я вас мигом проглочу!
Проглочу, проглочу,
не помилую».
Звери задрожали,
В обморок упали.
Волки от испуга
Скушали друг друга.
Бедный крокодил
Жабу проглотил.
А редакция, вся дрожа,
Так и села на ежа.
Только раки-забияки
Не боятся бою-драки:
Хоть и пятятся назад,
Но усами шевелят
И кричат великану усатому:
«Не кричи и не рычи,
Мы и сами усачи,
Можем мы и сами
Шевелить усами!»
И назад ещё дальше попятились.
И сказал Гиппопотам Крокодилам и китам:
«Кто злодея не боится И с чудовищем сразится,
Я тому богатырю Двух лягушек подарю
И еловую шишку пожалую!»
«Не боимся мы его,
Великана твоего:
Мы зубами,
Мы клыками,
Мы копытами его!»
И весёлою гурьбой
Звери кинулися в бой.
Но, увидев усача(Ай-ай-ай!),
Звери дали стрекача (Ай-ай-ай!).
По лесам, по полям разбежалися:
Тараканьих усов испугалися.
И вскричал Гиппопотам:
«Что за стыд, что за срам!
Эй, быки и носороги,
Выходите из берлоги
И врагаНа рога
Поднимите-ка!»
Но быки и носороги
Отвечают из берлоги:
«Мы врага быНа рога бы.
Только шкура дорога,
И рога нынче тожене дёшевы»,
И сидят и дрожат
Под кусточками,
За болотными прячутся
Кочками.
Крокодилы в крапиву Забилися,
И в канаве слоны
Схоронилися.
Только и слышно,
Как зубы стучат,
Только и видно,
Как уши дрожат.
А лихие обезьяны
Подхватили чемоданы
И скорее со всех ног
Наутек.
И акула Увильнула,
Только хвостиком махнула.
А за нею каракатица
—Так и пятится,
Так и катится.
Часть вторая
Вот и стал Таракан победителем,
И лесов и полей повелителем.
Покорилися звери усатому.
(Чтоб ему провалиться,проклятому!)
А он между ними похаживает,
Золоченое брюхо поглаживает:
«Принесите-ка мне, звери,
ваших детушек,
Я сегодня их за ужиномскушаю!»
Бедные, бедные звери!
Воют, рыдают, ревут!
В каждой берлоге
И в каждой пещере
Злого обжору клянут.
Да и какая же мать
Согласится отдать
Своего дорогого ребёнка
—Медвежонка, волчонка, слоненка,
-Чтобы несытое чучело
Бедную крошкузамучило!
Плачут они, убиваются,
С малышами навекипрощаются.
Но однажды поутру
Прискакала кенгуру,
Увидала усача,
Закричала сгоряча:
«Разве это великан?
(Ха-ха-ха!)
Это просто таракан!
(Ха-ха-ха!)
Таракан, таракан,таракашечка,
Жидконогаякозявочка-букашечка.
И не стыдно вам?
Не обидно вам?
Вы — зубастые,
Вы — клыкастые,
А малявочке
Поклонилися,
А козявочке
Покорилися!»
Испугались бегемоты,
Зашептали:
«Что ты, что ты!
Уходи-ка ты отсюда!
Как бы не было нам худа!»
Только вдруг из-за кусточка,
Из-за синего лесочка,
Из далеких из полей
Прилетает Воробей.
Прыг да прыгДа чик-чирик,
Чики-рики-чик-чирик!
Взял и клюнул Таракана,
Вот и нету великана.
Поделом великану досталося,
И усов от него не осталося.
То-то рада, то-то радаВся звериная семья,
Прославляют, поздравляют
Удалого Воробья!
Ослы ему славу по нотам поют,
Козлы бородою дорогу метут,
Бараны, бараны
Стучат в барабаны!
Сычи-трубачи
Трубят!
Грачи с каланчи
Кричат!
Летучие мыши
На крыше
Платочками машут
И пляшут.
А слониха-щеголиха
Так отплясывает лихо,
Что румяная лунаВ небе задрожала
И на бедного слонаКубарем упала.
Вот была потом забота
—За луной нырять в болото
И гвоздями к небесам приколачивать!
[Исправлено: Серый волк, 28.08.2021 - 22:01]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1507
«Вы губите детей!» - сказала я акиму
Отправлено: 29.08.21 - 09:12
Цитата:
Открою вам маленький секрет: всех нас, и даже Эдика, сделали папы и мамы, а вот всё, сделанное вами больше напоминает печально известную глину номер 4. Причем она у вас даже большой никогда не получается, как у приличных творцов, а так себе - суглинок.
Так что всё вами сделанное можно назвать малой глиной с сильным запахом, а номера следует проставлять автоматически по номеру поста. Можете так и писать своим оппонентам: "Я сделал для вас малую глину #61". Это будет правильнее.
И потом, вы, видимо, в детстве много играли в разные игры-стрелялки. Потому что только в этих играх и в фильме про Горца считается, что кто остался последним, тот и победил. Уверяю вас, что в жизни уже давно все по другому и последний по жизни - это очень плохой показатель.
Поэтому, если после каждого возражения собеседника наваливать кучу глины, от которой все шарахаются в стороны, это совсем не значит одержать победу. Может вам лучше попробовать освоить движение первонахов? Хотя это по сути то же самое и вряд ли спасет вашу форумную репутацию славного глинодела.
abaika95:
А просто признать что я сделал вас вместе с вашим Эдиком они не могут)
А просто признать что я сделал вас вместе с вашим Эдиком они не могут)
Открою вам маленький секрет: всех нас, и даже Эдика, сделали папы и мамы, а вот всё, сделанное вами больше напоминает печально известную глину номер 4. Причем она у вас даже большой никогда не получается, как у приличных творцов, а так себе - суглинок.
Так что всё вами сделанное можно назвать малой глиной с сильным запахом, а номера следует проставлять автоматически по номеру поста. Можете так и писать своим оппонентам: "Я сделал для вас малую глину #61". Это будет правильнее.
И потом, вы, видимо, в детстве много играли в разные игры-стрелялки. Потому что только в этих играх и в фильме про Горца считается, что кто остался последним, тот и победил. Уверяю вас, что в жизни уже давно все по другому и последний по жизни - это очень плохой показатель.
Поэтому, если после каждого возражения собеседника наваливать кучу глины, от которой все шарахаются в стороны, это совсем не значит одержать победу. Может вам лучше попробовать освоить движение первонахов? Хотя это по сути то же самое и вряд ли спасет вашу форумную репутацию славного глинодела.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 10425
«Вы губите детей!» - сказала я акиму
Отправлено: 29.08.21 - 10:25
Ну если быть объективным то Ольга потеряла любимый всеми козырь! Этот самый знаменитый: Вы все временщики, у вас дети там за бугром.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7626
«Вы губите детей!» - сказала я акиму
Отправлено: 29.08.21 - 10:44
Цитата:
А у кого он остался? Если без этого сегодня ну просто никуда...?
Если даже у "первого" тоже, кто в швейцарской тюрьме повесился, кто по англиям
Можно каждого или как минимум каждого второго взять, наверняка таже ситуация.
Vit:
потеряла любимый всеми козырь!
потеряла любимый всеми козырь!
А у кого он остался? Если без этого сегодня ну просто никуда...?
Если даже у "первого" тоже, кто в швейцарской тюрьме повесился, кто по англиям
Можно каждого или как минимум каждого второго взять, наверняка таже ситуация.
«Вы губите детей!» - сказала я акиму
Отправлено: 29.08.21 - 15:53
Цитата:
Истрия дейтельности Серого волка на форуме
Так и знал что так и было))
Цитата:
Бла бла бла бла))
Читать вас неприятно потомучто неприлично графомански)
Вы сами этого не ощущаете но вы типичный графоман Цитата:
А им никто и не пользовался))
Кроме лицемеровЦитата:
Ну дык
На то она и активистка
Чтобы не соответствовать тому за что выступает))
Серый волк:
Стал таракан с папкой в редакцию ходить, важно поглядывать. В тексты журналистов заглядывать, усами недовольно шевелить, и комменты строчить пополам с доносами тараканьему насяльнику.
Стал таракан с папкой в редакцию ходить, важно поглядывать. В тексты журналистов заглядывать, усами недовольно шевелить, и комменты строчить пополам с доносами тараканьему насяльнику.
Истрия дейтельности Серого волка на форуме
Так и знал что так и было))
Цитата:
Маркс:
Так
Так
Бла бла бла бла))
Читать вас неприятно потомучто неприлично графомански)
Вы сами этого не ощущаете но вы типичный графоман Цитата:
elektron:
А у кого он остался?
А у кого он остался?
А им никто и не пользовался))
Кроме лицемеровЦитата:
Vit:
Ну если быть объективным то Ольга потеряла любимый всеми козырь! Этот самый знаменитый: Вы все временщики, у вас дети там за бугром.
Ну если быть объективным то Ольга потеряла любимый всеми козырь! Этот самый знаменитый: Вы все временщики, у вас дети там за бугром.
Ну дык
На то она и активистка
Чтобы не соответствовать тому за что выступает))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7626
«Вы губите детей!» - сказала я акиму
Отправлено: 29.08.21 - 15:55
Цитата:
Это вы лихо "первого" лицемером обозвали. Интересно куда кривая выведет.
abaika95:
А им никто и не пользовался)) Кроме лицемеровЦитата:
А им никто и не пользовался)) Кроме лицемеровЦитата:
Это вы лихо "первого" лицемером обозвали. Интересно куда кривая выведет.
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 22576
«Вы губите детей!» - сказала я акиму
Отправлено: 29.08.21 - 16:15
Цитата:
Неужели, самого - первого?...
elektron:
Это вы лихо "первого" лицемером обозвали.
Это вы лихо "первого" лицемером обозвали.
Неужели, самого - первого?...
«Вы губите детей!» - сказала я акиму
Отправлено: 29.08.21 - 16:18
Цитата:
А он пользовался аргументом что вы все временщики и у вас дети за бугром?))
У вас лихо получается строить из себя глупца))
elektron:
Это вы лихо "первого" лицемером обозвали. Интересно куда кривая выведет
Это вы лихо "первого" лицемером обозвали. Интересно куда кривая выведет
А он пользовался аргументом что вы все временщики и у вас дети за бугром?))
У вас лихо получается строить из себя глупца))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7626
«Вы губите детей!» - сказала я акиму
Отправлено: 29.08.21 - 16:27
Цитата:
Аргументом может и нет, но факты как говорится на лицо Цитата:
Так не стройте всё и у вас наладится.
abaika95:
А он пользовался аргументом что вы все временщики и у вас дети за бугром?))
А он пользовался аргументом что вы все временщики и у вас дети за бугром?))
Аргументом может и нет, но факты как говорится на лицо Цитата:
abaika95:
У вас лихо получается строить из себя глупца))
У вас лихо получается строить из себя глупца))
Так не стройте всё и у вас наладится.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 31, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 31
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать