Отправлено: - 14:41

Серый волк:

Наличие в этой ветке форума прорвы постов от этого продавшего Родину наёмного червяка с номерочком в Талибской одежде - самый верный признак актуальности темы! Это мерзостное существо всегда на антинародных позициях. За это ему платят.

Coopidon:

Кому где из Погремух что писать и как писать!

Coopidon:

А что, за плагиат в Казастане, ныне премии дают? Ах простите, бонусы от бастыков. Вспомнилось гаврилиаду от Ильфа и Петрова. Гаврила был... А ещё нетленка:

Цитата:Если ты существо всю ветку загадил в теме про тротуары это значит что тебе хозяйка хорошо заплатила за тему и она актуальна?)) Да думаю так))Привет передавай хозяйке Цитата:Тебе погремуха задание поставлено писать только в ответ мнеТак что не путайсяЗанимайся одним))А я уже волен выбирать где писатьЗахотел вот Ведлер обсудил (не нравится она мне как человек)Захочу пойду про языки общатьсяТы главное догоняй и под ногами старайся не путаться Цитата:Ну критики повылазилиУже начинают выискивать плагиат)))А просто признать что я сделал вас вместе с вашим Эдиком они не могут)