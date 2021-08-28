Отправлено: - 15:19

Victor Yang:

То есть нужно ещё благодарить за то что не бьют за незнание языка? Это уровень государства ниже плинтуса.

Цитата:Я немного переиначил классику))„Это еще ничего, что в Европе за наш рубль дают один полтинник, будет хуже, если за наш рубль станут давать в морду.“ — Михаил Евграфович Салтыков-ЩедринА так то у вас бьют женщин за то что они на татарском говорятА владельцы кафешек извеняются перед идиотами за то что использовали африканца в рекламе сушиУровень государства ниже плинтуса