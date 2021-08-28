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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 11935
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.08.21 - 23:54
Цитата:
Так если все - казахи, то кто хозяева государства, и кто такие сограждане?
abaika95:
Казах казахом
Казах казахом
Так если все - казахи, то кто хозяева государства, и кто такие сограждане?
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14322
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.08.21 - 01:41
Цитата:
Ты что-то совсем опустил своих сородичей. То есть нужно ещё благодарить за то что не бьют за незнание языка? Это уровень государства ниже плинтуса.
abaika95:
За то что им культурно разьесняют Без калькуляторов
За то что им культурно разьесняют Без калькуляторов
Ты что-то совсем опустил своих сородичей. То есть нужно ещё благодарить за то что не бьют за незнание языка? Это уровень государства ниже плинтуса.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.08.21 - 02:13
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.08.21 - 08:48
Цитата:
ты наверное забыл что 29-день траура в стране.
111:
ты наверное забыл что 29-день траура в стране.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.08.21 - 12:22
Цитата:
Цыплят есть нельзя?
alex_60:
ты наверное забыл что 29-день траура в стране.
ты наверное забыл что 29-день траура в стране.
Цыплят есть нельзя?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.08.21 - 13:54
Цитата:
дурачком прикидываться нельзя.
пиво он распивает ночью в
три часа и все должны знать об этом.
111:
Цыплят есть нельзя?
Цыплят есть нельзя?
дурачком прикидываться нельзя.
пиво он распивает ночью в
три часа и все должны знать об этом.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.08.21 - 14:12
Цитата:
Хех..
Вообще то начал откушивать вечером вчера.
Да ладно, если б и ночью, даже сегодня, что, магазины не продают цыплят и пиво в этот день?
alex_60:
дурачком прикидываться нельзя.
дурачком прикидываться нельзя.
Хех..
Вообще то начал откушивать вечером вчера.
Да ладно, если б и ночью, даже сегодня, что, магазины не продают цыплят и пиво в этот день?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.08.21 - 14:41
Хм..
Россияне наконец то догадались, что взрывы скрыли следы воровства..
Как то долго ..
Спереть на Талибан, запрещённую везде группировку, уже как то не солидно..
Ни у наших не получилось, ни у ближайшего союзника..
Россияне наконец то догадались, что взрывы скрыли следы воровства..
Как то долго ..
Спереть на Талибан, запрещённую везде группировку, уже как то не солидно..
Ни у наших не получилось, ни у ближайшего союзника..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.08.21 - 15:19
Цитата:
Я немного переиначил классику))
„Это еще ничего, что в Европе за наш рубль дают один полтинник, будет хуже, если за наш рубль станут давать в морду.“ — Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин
А так то у вас бьют женщин за то что они на татарском говорят
А владельцы кафешек извеняются перед идиотами за то что использовали африканца в рекламе суши
Уровень государства ниже плинтуса
Victor Yang:
То есть нужно ещё благодарить за то что не бьют за незнание языка? Это уровень государства ниже плинтуса.
То есть нужно ещё благодарить за то что не бьют за незнание языка? Это уровень государства ниже плинтуса.
Я немного переиначил классику))
„Это еще ничего, что в Европе за наш рубль дают один полтинник, будет хуже, если за наш рубль станут давать в морду.“ — Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин
А так то у вас бьют женщин за то что они на татарском говорят
А владельцы кафешек извеняются перед идиотами за то что использовали африканца в рекламе суши
Уровень государства ниже плинтуса
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.08.21 - 15:20
Цитата:
Незнаю спросите у той блогерши)
maxsaf:
Так если все - казахи, то кто хозяева государства, и кто такие сограждане?
Так если все - казахи, то кто хозяева государства, и кто такие сограждане?
Незнаю спросите у той блогерши)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.08.21 - 15:22
Цитата:
Чему завидовать? Истории России? Нет)))Цитата:
Это все американское и европейское
Альберт Кан все построил в России забыли уже?
Американцами спасибо!
Цитата:
Так вы ртом пиво пейте
А не...ну вообщем и пузырьки будут идти куда надо и откуда))
elektron:
Никак завидуешь опять, комплекс свой неполноценности на вид выставляешь.
Никак завидуешь опять, комплекс свой неполноценности на вид выставляешь.
Чему завидовать? Истории России? Нет)))Цитата:
elektron:
Ну Ну строитель Казахстана. Краны, Зилы, кировцы и трактора не подскажешь, откуда были. Которыми ты тут всё построил
Ну Ну строитель Казахстана. Краны, Зилы, кировцы и трактора не подскажешь, откуда были. Которыми ты тут всё построил
Это все американское и европейское
Альберт Кан все построил в России забыли уже?
Американцами спасибо!
Цитата:
elektron:
Макс был прав, баварское не туда идёт. вернее его пузырьки
Макс был прав, баварское не туда идёт. вернее его пузырьки
Так вы ртом пиво пейте
А не...ну вообщем и пузырьки будут идти куда надо и откуда))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.08.21 - 15:29
Сеть доставки суши и роллов «Ёбидоёби» извинилась за рекламу с темнокожим мужчиной после атаки сторонников «Мужского государства». В августе сеть «Ёбидоёби» опубликовала в соцсетях два рекламных фото с темнокожим мужчиной. После этого компанию и ее сооснователя Константина Зимена стали атаковать сторонники «Мужского государства». Зимен говорил, что никогда не сталкивался с таким количеством угроз, но уверял, что не удалит снимки. Теперь сеть принесла «извинения перед русской нацией за то, что задели русских нашими фотографиями».
Скрепы!
Скрепы!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7626
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.08.21 - 15:50
Цитата:
А у вас , а у вас... Дыхание не перехватывает ещё? Что вы единичные случаи с систематизацией всё путаете.
Всё пыжетесь, пыжетесь, а выхлоп "пух" Цитата:
Да я ж за вас беспокоюсь, ваши вечерние-полуночные поэмы тут, как плачь ребёнка. Аж задушу берёт
Цитата:
Ну так гордитесь, теперь то точно знаете, кто всё построил?
abaika95:
А так то у вас бьют женщин за то что они на татарском говорят
А так то у вас бьют женщин за то что они на татарском говорят
А у вас , а у вас... Дыхание не перехватывает ещё? Что вы единичные случаи с систематизацией всё путаете.
Всё пыжетесь, пыжетесь, а выхлоп "пух" Цитата:
abaika95:
Так вы ртом пиво пейте
Так вы ртом пиво пейте
Да я ж за вас беспокоюсь, ваши вечерние-полуночные поэмы тут, как плачь ребёнка. Аж задушу берёт
Цитата:
abaika95:
Это все американское и европейское
Это все американское и европейское
Ну так гордитесь, теперь то точно знаете, кто всё построил?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7626
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.08.21 - 15:51
Цитата:
А чего так мелко, где про министерство связи и телекоммуникации?
abaika95:
Сеть доставки суши и роллов
Сеть доставки суши и роллов
А чего так мелко, где про министерство связи и телекоммуникации?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.08.21 - 16:47
дарю мальчишу -плохишу абайка95 пост.
он же на него обязательно стопроцентно
ответит, он же человек-пиявка,он паразитирует тут за счет других.
а то завтра выкинут его опять из приличных людей.
все таки живое существо, жалко,
как бы он с голода не помер.
он же на него обязательно стопроцентно
ответит, он же человек-пиявка,он паразитирует тут за счет других.
а то завтра выкинут его опять из приличных людей.
все таки живое существо, жалко,
как бы он с голода не помер.
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