Отправлено: - 15:45

Tenkisch:

потролишь себе подобных.

Маркс:

Вот большевики все правильно сделали, они сначала разрушили старый мир, потом построили свой, переименовали как надо. А потом выпустили карты, учебники и все остальное. А потом только давали имена новым стройкам и объектам.

Цитата:Ну значит вы сами не знаете что пытаетесь донести))Цитата:Какой старый мир разрушили?Петроград разрушили и назвали Ленинград?Царицын разрушили потом назвали Сталинград а потом в Волгоград переименовали?)) Учебники не запарились менять туда сюда?Сталина то славили в учебниках то вычеркнули из истории то потом вернулиСколько народных денег на это потрачено? Кто считал?