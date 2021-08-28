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"Подождите до октября" - в районе Б. Майлина разработали план как очистить питьевую воду в селе Айет. Что предлагают?
"Подождите до октября" - в районе Б. Майлина разработали план как очистить питьевую воду в селе Айет. Что предлагают?
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