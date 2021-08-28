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≡ "Подождите до октября" - в районе Б. Майлина разработали план как очистить питьевую воду в селе Айет. Что предлагают?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42251
"Подождите до октября" - в районе Б. Майлина разработали план как очистить питьевую воду в селе Айет. Что предлагают?
Отправлено: 28.08.21 - 19:19
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Руководитель отдела ЖКХ района Б. Майлина Дюйсен ТОБЫЛБАЕВ в прямом эфире обратился к жителям села Айет и сообщил, что очистку питьевой воды местным жителям придется ждать до октября. Сложности возникли из-за "большого объёма потребляемой воды" и чиновник надеется, что осенью они смогут постепенно почистить резервуары.
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T
§ Tenkisch
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
90
Re: "Подождите до октября" - в районе Б. Майлина...
Отправлено: 29.08.21 - 12:28
#30
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"Недорого, это если только не подключать мозг." Вот именно с ними у нас напряг! Так сказать диффцит! А от сюда и все проблемы, ну ещё конечно неубузданная алчность, её вообще можно в книгу рекордов гинеса вносить! вот тут да, преуспели !
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9618
"Подождите до октября" - в районе Б. Майлина разработали план как очистить питьевую воду в селе Айет. Что предлагают?
Отправлено: 29.08.21 - 15:45
#31
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Цитата:
Tenkisch:
потролишь себе подобных.

Ну значит вы сами не знаете что пытаетесь донести))
Цитата:
Маркс:
Вот большевики все правильно сделали, они сначала разрушили старый мир, потом построили свой, переименовали как надо. А потом выпустили карты, учебники и все остальное. А потом только давали имена новым стройкам и объектам.

Какой старый мир разрушили?
Петроград разрушили и назвали Ленинград?
Царицын разрушили потом назвали Сталинград а потом в Волгоград переименовали?)) Учебники не запарились менять туда сюда?
Сталина то славили в учебниках то вычеркнули из истории то потом вернули
Сколько народных денег на это потрачено? Кто считал?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9618
"Подождите до октября" - в районе Б. Майлина разработали план как очистить питьевую воду в селе Айет. Что предлагают?
Отправлено: 29.08.21 - 15:48
#32
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У всех у кого дефицит мозгов
Гляньте видео
Тут разносторонне про все истории переименований


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urmas
§ urmas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
143
"Подождите до октября" - в районе Б. Майлина разработали план как очистить питьевую воду в селе Айет. Что предлагают?
Отправлено: 29.08.21 - 15:54
#33
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Цитата:
юля елиссева:
как вы лодку назовете.. Сначала придумали селу несуразное название - Луномясовка (Ай - Луна, ет - мясо). Теперь вот, даже воду нормальную подать в эту Луномясовку не могут.

О сколько нам названий чудных
Готовит ономастов круг...
(неизвестный поэт,отрывок.)
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