Отправлено: - 21:15

111:

Пишут что россияне из за этих карт уже вводят в Калининград многотысячную очень вооруженную группировку и тем кто эти карты нарисовал, несдобровать теперь..

Цитата:Кенигсберг НАш!!!Скоро будет у немцев))Дракон рад наверно