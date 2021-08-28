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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 392 из 392«1...390391392
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Куратор темы: drakon
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22574
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.08.21 - 20:43
#5866
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Цитата:
maxsaf:
и на ней что-то лежит))

А что лежит? Это вопрос... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12933
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.08.21 - 20:47
#5867
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похоже на лайм
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22574
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.08.21 - 20:48
#5868
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Ну и как, вы - думаете?... :lol: ;-) :oops:
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8040
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.08.21 - 20:53
#5869
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Цитата:
drakon:
Кто, мне - скажет. Что это?

авокадо
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22574
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.08.21 - 20:54
#5870
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Пока - нет... :lol: ;-)
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8040
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.08.21 - 20:57
#5871
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Цитата:
drakon:
Пока - нет..

Нечто похожее видел в Белоруссии, может быть это зелёный грецкий орех?
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22574
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.08.21 - 21:09
#5872
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Цитата:
Добринцофф:
может быть это зелёный грецкий орех?

Да, после созревания,Скорлупа - лопнет,
и оттула выпадет, орех... :lol: :oops:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9610
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.08.21 - 21:15
#5873
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Цитата:
111:
Пишут что россияне из за этих карт уже вводят в Калининград многотысячную очень вооруженную группировку и тем кто эти карты нарисовал, несдобровать теперь..

Кенигсберг НАш!!!
Скоро будет у немцев))
Дракон рад наверно
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22574
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.08.21 - 21:23
#5874
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Цитата:
abaika95:
Дракон рад наверно

Весь день - танцуем и
поём песни, радуемся... :lol: :oops:

[Исправлено: drakon, 28.08.2021 - 21:25]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8040
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.08.21 - 21:24
#5875
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Цитата:
drakon:
Да, после созревания,Скорлупа - лопнет

Я угадал,где мой приз?
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22574
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.08.21 - 21:26
#5876
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Цитата:
Добринцофф:
Я угадал,где мой приз?

Осенью, орехов - пришлю... :lol: :oops: :-P
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9610
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.08.21 - 21:31
#5877
Комментарий удален модератором.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22574
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.08.21 - 12:44
#5878
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Думаю, что пиво можно - пить, снгодня.

По одной бутылочке. Я не буду... 8-)
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Страница 392 из 392«1...390391392
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