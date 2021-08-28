Re: "Подождите до октября" - в районе Б. Майлина...

Отправлено: - 12:28

"Недорого, это если только не подключать мозг." Вот именно с ними у нас напряг! Так сказать диффцит! А от сюда и все проблемы, ну ещё конечно неубузданная алчность, её вообще можно в книгу рекордов гинеса вносить! вот тут да, преуспели !