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≡ "Держала всех в страхе. Говорила: со мной даже акимы советуются" - Директора школы Костаная обвиняют в хищении средств
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42251
"Держала всех в страхе. Говорила: со мной даже акимы советуются" - Директора школы Костаная обвиняют в хищении средств
Отправлено: 27.08.21 - 22:09
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Уголовное дело директора школы №122 Оксаны МИКОЛАЕНКО продолжили рассматривать в суде №2 Костаная сегодня, 27 августа. По материалам дела, с 2019 по 2020 годы Миколаенко распределяла вакантные ставки педагогов и техперсонала, а также исполнение обязанностей заместителей директора на полставки или четверть ставки между другими сотрудниками. Доплату забирала себе.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
400
Re: "Держала всех в страхе. Говорила: со мной даже акимы...
Отправлено: 27.08.21 - 22:09
#1
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Цитата:
- Суммы были разные: иногда 20 000 тенге, иногда 1000 тенге,

Источник:

Ну это наверное в фонд ЕР собиралось...
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7668
"Держала всех в страхе. Говорила: со мной даже акимы советуются" - Директора школы Костаная обвиняют в хищении средств
Отправлено: 27.08.21 - 22:14
#2
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Ну это наверное в фонд ЕР собиралось...

Видеть везде след Кремля - это уже диагноз. Ввчкушка, расслабься, сегодня пятница... Хотя, по ходу уже тяпница. ;-)
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1453
Re: "Держала всех в страхе. Говорила: со мной даже акимы...
Отправлено: 27.08.21 - 22:46
#3
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Ну это наверное в фонд ЕР собиралось...

Не!
Петрову и Баширову на командировочные расходы.
Вобще не в теме, тётя ВЧКашка!
А ещё пытается из себя состроить за умную. Была бы умной, была бы замужем за миллионером (долларовым). А так....
Ни богу -свечка...
;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1850
Re: "Держала всех в страхе. Говорила: со мной даже акимы...
Отправлено: 27.08.21 - 22:49
#4
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? У меня четверо детей, куда я пойду работать?
- ее все боялись!

Что то не сходится..
Учитель математики не найдет себе работу, потому что наверное непрофессионал?
И второе, почему боялись то?
Ну сдали ее с потрохами, кто то умер от страха?
А может им "всем" так сказать, нравилось брать деньги и в том числе?
Может хотят поставить на это место другого...
Да всякое может быть..
Может в этом дело?
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1453
Re: "Держала всех в страхе. Говорила: со мной даже акимы...
Отправлено: 27.08.21 - 22:55
#5
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Цитата:
Держала всех в страхе. Говорила: со мной даже акимы советуются" - Директора школы Костаная обвиняют в хищении средств

Точно. Крестный отец Qostanay. Я тогда не понял, а чо Архитектор в ванне, уже не рулит? Не решает!?
Типа, Эврика, уже не того!?
8-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1850
Re: "Держала всех в страхе. Говорила: со мной даже акимы...
Отправлено: 27.08.21 - 22:59
#6
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А вообще не адвокаты советуют доносить, там немного и совсем по другому..
Так везде.
Подходят зелёные или коричневые человечки и предлагают кому то более выгодное сотрудничество.
Если уберем того то того то..
Разумеется каждый хочет жить, тем более те, кто рожает очень много, не смотря на то, что денег мало..
Раскрутка и результат известен в 146ти процентах, ибо повязаны там все..
Ставят другого и...
И ничего не меняется.
Как боялись они первого хозяина, так будут бояться уже любого..
Наш первобытный страх..
Как работали там непрофессионалы, так и дальше работают..
Потому что боятся и делают все, чтобы остаться на этой работе, потому что они как непрофессионалы никуда не нужны..
Ну я не конкретно про школу, я про саму систему..
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
215
Re: "Держала всех в страхе. Говорила: со мной даже акимы...
Отправлено: 29.08.21 - 09:42
#7
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Беда в том, что описанная в статье схема действительно есть, и она существует не только в школах, но и в детских садиках, и не только в самом Костанае, но и в районах области. Известно, что в антикоррупционную службу поступают заявления от работников учреждений образования с изложением аналогичных фактов, но они списываются в наряд, а тут возникло уголовное дело и даже дошло до суда. Вероятно, это всё же показательный процесс (что не есть плохо), зарвавшихся директоров учреждений образования надо ставить на место.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
129
Re: "Держала всех в страхе. Говорила: со мной даже акимы...
Отправлено: 29.08.21 - 10:39
#8
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Цитата:
Mr_negotive:
описанная в статье схема действительно есть, и она существует не только в школах, но и в детских садиках, и не только в самом Костанае, но и в районах области

подтвержу за район. Единственное, в известных мне случаях как минимум часть (а может и все, доподлинно мне неизвестно) средств шла на нужды школы.
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4647
Re: "Держала всех в страхе. Говорила: со мной даже акимы...
Отправлено: 29.08.21 - 11:11
#9
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Цитата:
lavprof:
Единственное, в известных мне случаях как минимум часть (а может и все, доподлинно мне неизвестно) средств шла на нужды школы.

ну как бы этот момент обычно упускается из виду))) это типа как бы так... Денег не дадим, но чтобы было сделано. А каим образом - никого не волнует. НО... при случае - это будет "коррупция". НЕ подобное ли вынуждает руководство образовательных учреждений идти на подобные вещи? Не знаю Миколаенко - просо слышала о таком директоре, потому ни в защиту, ни в обвинение ниже не буду вести речь. Есть люди, многие годы отработавшие на местах - наверное, было бы плохо - давно бы убрали. А есть ситуации, когда человек работает долго, но кому-то нужно место... НУ или типа того.
У нас последние годы почти принято уже: чуть человек накосячит шакалы кидаются мгновенно. Я в том числе и про тех теток, обиженок. Марик, соглашусь : если ты нормальный учитель - в любой школе найдешь работу. Сегодня хорошие учителя - днем с огнем, особенно по основным дисциплинам. А те, (Господи прости) кто из декрета в декрет уходят - спасибо скажите ,что вас еще держат. Репетиторы в городе весьма неплохо зарабатывают. Конкретно, по математике учитель вообще востребован. И в отношение завхоза пример весьма хороший: ее объем работы выполнил чужой дядя и ему оплатили, а на нее кричат и ручкой в нее кидаются. А ты что сделала,чтобы этого не было?
А вот интересно средний возраст и стаж работы "обиженок" данной школы? Какие-то подозрения,что это люди, работающие относительно недавно и им не нравится, что на них "кричат" и даже "ручками кидаются", и вообще работать заставляют. Идите туда где "не кричат и не кидаются ручками", где вы всегда будете хорошими и всегда вам будут улыбаться.
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