Отправлено: - 11:11

lavprof:

Единственное, в известных мне случаях как минимум часть (а может и все, доподлинно мне неизвестно) средств шла на нужды школы.

Цитата:ну как бы этот момент обычно упускается из виду))) это типа как бы так... Денег не дадим, но чтобы было сделано. А каим образом - никого не волнует. НО... при случае - это будет "коррупция". НЕ подобное ли вынуждает руководство образовательных учреждений идти на подобные вещи? Не знаю Миколаенко - просо слышала о таком директоре, потому ни в защиту, ни в обвинение ниже не буду вести речь. Есть люди, многие годы отработавшие на местах - наверное, было бы плохо - давно бы убрали. А есть ситуации, когда человек работает долго, но кому-то нужно место... НУ или типа того.У нас последние годы почти принято уже: чуть человек накосячит шакалы кидаются мгновенно. Я в том числе и про тех теток, обиженок. Марик, соглашусь : если ты нормальный учитель - в любой школе найдешь работу. Сегодня хорошие учителя - днем с огнем, особенно по основным дисциплинам. А те, (Господи прости) кто из декрета в декрет уходят - спасибо скажите ,что вас еще держат. Репетиторы в городе весьма неплохо зарабатывают. Конкретно, по математике учитель вообще востребован. И в отношение завхоза пример весьма хороший: ее объем работы выполнил чужой дядя и ему оплатили, а на нее кричат и ручкой в нее кидаются. А ты что сделала,чтобы этого не было?А вот интересно средний возраст и стаж работы "обиженок" данной школы? Какие-то подозрения,что это люди, работающие относительно недавно и им не нравится, что на них "кричат" и даже "ручками кидаются", и вообще работать заставляют. Идите туда где "не кричат и не кидаются ручками", где вы всегда будете хорошими и всегда вам будут улыбаться.