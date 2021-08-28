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"Подождите до октября" - в районе Б. Майлина разработали план как очистить питьевую воду в селе Айет. Что предлагают?
"Подождите до октября" - в районе Б. Майлина разработали план как очистить питьевую воду в селе Айет. Что предлагают?
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Я робот(Пользователи)
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"Подождите до октября" - в районе Б. Майлина разработали план как очистить питьевую воду в селе Айет. Что предлагают?
Отправлено: 28.08.21 - 19:19
Руководитель отдела ЖКХ района Б. Майлина Дюйсен ТОБЫЛБАЕВ в прямом эфире обратился к жителям села Айет и сообщил, что очистку питьевой воды местным жителям придется ждать до октября. Сложности возникли из-за "большого объёма потребляемой воды" и чиновник надеется, что осенью они смогут постепенно почистить резервуары.
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"Подождите до октября" - в районе Б. Майлина разработали план как очистить питьевую воду в селе Айет. Что предлагают?
Отправлено: 28.08.21 - 21:47
Цитата:
Как зечем? Сидит высоко. Играет. Слышно - далеко...
maxsaf:
А уроки домбры в школах зачем будущим крановщикам?
А уроки домбры в школах зачем будущим крановщикам?
Как зечем? Сидит высоко. Играет. Слышно - далеко...
"Подождите до октября" - в районе Б. Майлина разработали план как очистить питьевую воду в селе Айет. Что предлагают?
Отправлено: 28.08.21 - 21:48
Цитата:
А как пишется Актобе по казахски на латинице?
abaika95:
Это в твоей обезьяньей транскрипции так
Это в твоей обезьяньей транскрипции так
А как пишется Актобе по казахски на латинице?
"Подождите до октября" - в районе Б. Майлина разработали план как очистить питьевую воду в селе Айет. Что предлагают?
Отправлено: 28.08.21 - 21:54
Цитата:
Чтобы из крановщиков отсеять музыкантов)) Цитата:
А я на фейковые голосовалки не голосую
Вы же просто создали фейк и от него провоцируете)))
maxsaf:
А уроки домбры в школах зачем будущим крановщикам? Или все обязаны стать музыкантами после школы?
А уроки домбры в школах зачем будущим крановщикам? Или все обязаны стать музыкантами после школы?
Чтобы из крановщиков отсеять музыкантов)) Цитата:
maxsaf:
Интересно, а как же Абайка проголосовал?
Интересно, а как же Абайка проголосовал?
А я на фейковые голосовалки не голосую
Вы же просто создали фейк и от него провоцируете)))
"Подождите до октября" - в районе Б. Майлина разработали план как очистить питьевую воду в селе Айет. Что предлагают?
Отправлено: 28.08.21 - 21:55
Цитата:
Незнаю что вас в этом вопросе так возбуждает что вы его раз за разом задаете))
Но наверно Aktobe а что не нравится?)
maxsaf:
А как пишется Актобе по казахски на латинице?
А как пишется Актобе по казахски на латинице?
Незнаю что вас в этом вопросе так возбуждает что вы его раз за разом задаете))
Но наверно Aktobe а что не нравится?)
"Подождите до октября" - в районе Б. Майлина разработали план как очистить питьевую воду в селе Айет. Что предлагают?
Отправлено: 28.08.21 - 21:56
Цитата:
Этот якобы фейк до сих пор у Антиманкуртки Антишовика висит на ютубе. Пол часа назад проверял ))
abaika95:
А я на фейковые голосовалки не голосую Вы же просто создали фейк и от него провоцируете)))
А я на фейковые голосовалки не голосую Вы же просто создали фейк и от него провоцируете)))
Этот якобы фейк до сих пор у Антиманкуртки Антишовика висит на ютубе. Пол часа назад проверял ))
Re: "Подождите до октября" - в районе Б. Майлина...
Отправлено: 28.08.21 - 22:01
"Почему миллиарды? Триллионы триллионовЭто же так дорогоНазвание изменить на трёх вывесках)))" Ну про то что переименование не требует средств, это Вы своим детям рассказывайте. Они поверят, и проверять даже при наличии информации валяющийся под ногами, НЕ БУДУТ! Ибо у "хозяевов страны так заведено, что сказали сверху , не обсуждается! Порабатывал в одном госучереждении, платили в серидине 2000 немного, 0,25 ставки. Так вот с меня начали вычитать подоходный налог! На вопрос к заместителю главного бугалтера получил утвердительный ответ: Не знаю мне так сказали! Я ей про законы, но ответ тот же. не знаю мне так начальство сказало! Вот этим я думаю всё и сказано. Кто захочет тот поймет, а кто ...., то увы!
"Подождите до октября" - в районе Б. Майлина разработали план как очистить питьевую воду в селе Айет. Что предлагают?
Отправлено: 28.08.21 - 22:08
Цитата:
Правильно у хозяев. Хотя так тож понятно
Tenkisch:
Ибо у "хозяевов страны
Ибо у "хозяевов страны
Правильно у хозяев. Хотя так тож понятно
"Подождите до октября" - в районе Б. Майлина разработали план как очистить питьевую воду в селе Айет. Что предлагают?
Отправлено: 28.08.21 - 22:09
Цитата:
Вы создали канал
И наняли туда девушку
Как и я напечатал объявления про запрет разговоров не на русском))
Провокатор!!!
Цитата:
А налог с вас снимали чтобы переименовывать и тратить триллионы?))
maxsaf:
Этот якобы фейк до сих пор у Антиманкуртки Антишовика висит на ютубе. Пол часа назад проверял
Этот якобы фейк до сих пор у Антиманкуртки Антишовика висит на ютубе. Пол часа назад проверял
Вы создали канал
И наняли туда девушку
Как и я напечатал объявления про запрет разговоров не на русском))
Провокатор!!!
Цитата:
Tenkisch:
Они поверят, и проверять даже при наличии информации валяющийся под ногами, НЕ БУДУТ! Ибо у "хозяевов страны так заведено, что сказали сверху , не обсуждается! Порабатывал в одном госучереждении, платили в серидине 2000 немного, 0,25 ставки. Так вот с меня начали вычитать подоходный налог! На вопрос к заместителю главного бугалтера получил утвердительный ответ: Не знаю мне так сказали! Я ей про законы, но ответ тот же. не знаю мне так начальство сказало! Вот этим я думаю всё и сказано. Кто захочет тот поймет, а кто ...., то увы!
Они поверят, и проверять даже при наличии информации валяющийся под ногами, НЕ БУДУТ! Ибо у "хозяевов страны так заведено, что сказали сверху , не обсуждается! Порабатывал в одном госучереждении, платили в серидине 2000 немного, 0,25 ставки. Так вот с меня начали вычитать подоходный налог! На вопрос к заместителю главного бугалтера получил утвердительный ответ: Не знаю мне так сказали! Я ей про законы, но ответ тот же. не знаю мне так начальство сказало! Вот этим я думаю всё и сказано. Кто захочет тот поймет, а кто ...., то увы!
А налог с вас снимали чтобы переименовывать и тратить триллионы?))
"Подождите до октября" - в районе Б. Майлина разработали план как очистить питьевую воду в селе Айет. Что предлагают?
Отправлено: 28.08.21 - 22:11
Перенес во флуд
[Исправлено: maxsaf, 28.08.2021 - 22:13]
[Исправлено: maxsaf, 28.08.2021 - 22:13]
Re: "Подождите до октября" - в районе Б. Майлина...
Отправлено: 28.08.21 - 22:16
ну мы тут не правописанием занимаемся, а дискурсируем, что плохо и не правильно.
Re: "Подождите до октября" - в районе Б. Майлина...
Отправлено: 28.08.21 - 22:38
А налог с вас снимали чтобы переименовывать и тратить триллионы?)) А с каког переляку еще с меня и налог должы снимать? Это во первых. Во вторых почему тогда когда союз развалили, ничего не переименовывали с таким масштабом? Страну нужно было подымать? Или что мешало? Теперь про государственные денежки: Они что с неба валятся? Откуда берется бюджет? А про госдолг вам тоже обьяснять? Сидим на мизерных зарплатах, почему? Вам обьяснять? или сами всё знаете, но все же продолжаете ....
"Подождите до октября" - в районе Б. Майлина разработали план как очистить питьевую воду в селе Айет. Что предлагают?
Отправлено: 28.08.21 - 22:47
Цитата:
А почему когда империю развалили начали переименовывать все подряд? Страну надо было восстанавливать или что мешало? Цитата:
Я не знаю
Объясните пожалуйста
Tenkisch:
А с каког переляку еще с меня и налог должы снимать? Это во первых. Во вторых почему тогда когда союз развалили, ничего не переименовывали с таким масштабом? Страну нужно было подымать? Или что мешало?
А с каког переляку еще с меня и налог должы снимать? Это во первых. Во вторых почему тогда когда союз развалили, ничего не переименовывали с таким масштабом? Страну нужно было подымать? Или что мешало?
А почему когда империю развалили начали переименовывать все подряд? Страну надо было восстанавливать или что мешало? Цитата:
Tenkisch:
Откуда берется бюджет? А про госдолг вам тоже обьяснять? Сидим на мизерных зарплатах, почему? Вам обьяснять? или сами всё знаете, но все же продолжаете ....
Откуда берется бюджет? А про госдолг вам тоже обьяснять? Сидим на мизерных зарплатах, почему? Вам обьяснять? или сами всё знаете, но все же продолжаете ....
Я не знаю
Объясните пожалуйста
Re: "Подождите до октября" - в районе Б. Майлина...
Отправлено: 28.08.21 - 23:43
потролишь себе подобных.
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