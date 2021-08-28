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maxsaf:

Не страны а народы. До сих пор не пойму, кто киргизы, кто киргиз-кайсаки, что киргизы делали в Костанайской области, и где были казахи в то время. А казаки (Семиреченские) и Казахи (которые тоже с двумя буквами к) - это для меня вообще взрыв мозга

Цитата:А вы дожили до стольких лет? И до сих пор путаетесь?)Чтож придеться проводить ликбез как всегда безграмотным канадцамБыло в золотой орде такое название Казаки,Qazaq (вольные) это по типу современных российских либералов навальнистовНе нравится что-то в государстве,да пошел ты хан в одно место,ушли всем кланом на другое пастбище и стали иноагентамиВсех кто ушел называли казакиПосле распада СССР ой золотой орды,традиции всё-таки осталисьИ тех кто уходил от злого хана называли казакиТак целый народ появилсяНо русские то тоже вышли из золотой ордыОни тоже традиции помнили))И тех кто ушел от княза от барина на юг тоже начали звать казакамиА те и радыГлавой выбрали хана-Атамана (тюркское слово) и начали жить бандойПотом целым войском сталиКогда россия начала продвигаться на восток она столкнулась с историческим парадоксомНарод в степи звал себя казакамиА рядом с ним жили енисейские кыргызы(Да кыргызы пришли на юг с Енисея)Но у русских то тоже было свои казаки (кыргызов у русских ещё небыло)И тут им пришла гениальная мысльА давайте мы этих казаков чтобы ее путать с нашими будем звать киргизами!! Какая разница они все там похожи)А другой сказал а как мы будем отличать их от настоящих киргизов??Блин,а давайте предложим что это один народИ назовем Киргиз-казаками!?Нет сказали казаки из Оренбурга,а мы тогда кто? Татар-казаки что-ли?Ладно ладноБудут не казаками а кайсаками)))Тут все учёные мужи как удивились такой находке) действительно!! Это же так просто будут кайсаки! В этом даже что-то есть,как-то по иностранному звучит))Так и пошло