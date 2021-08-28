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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.08.21 - 22:19
Цитата:
Откуда вы это знаете?
abaika95:
Октава написана в статье по русски а не транскрипцией))
Октава написана в статье по русски а не транскрипцией))
Откуда вы это знаете?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.08.21 - 22:20
Цитата:
Это который в Киргизии?
Вы уже страны путаете?))
Ничего с ним страшного
Семья уже в Россию уехала))
Видать только ради этого хайп и поднимали
maxsaf:
Зачем, у вас свой есть. Которого унижали за русский язык и избивали по религиозным мотивам. Он кстати жив, можете поговорить с ним.
Зачем, у вас свой есть. Которого унижали за русский язык и избивали по религиозным мотивам. Он кстати жив, можете поговорить с ним.
Это который в Киргизии?
Вы уже страны путаете?))
Ничего с ним страшного
Семья уже в Россию уехала))
Видать только ради этого хайп и поднимали
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.08.21 - 22:21
Цитата:
Статьи читать надо)
maxsaf:
Откуда вы это знаете?
Откуда вы это знаете?
Статьи читать надо)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.08.21 - 22:23
Завтра они ещё и татар запишут русскими и будут утверждать что татарстан и Сибирь исконно русские земли)))
Если уже врать то по крупному как их учитель гебельс говорил))
Если уже врать то по крупному как их учитель гебельс говорил))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.08.21 - 22:27
Цитата:
Не страны а народы. До сих пор не пойму, кто киргизы, кто киргиз-кайсаки, что киргизы делали в Костанайской области, и где были казахи в то время. А казаки (Семиреченские) и Казахи (которые тоже с двумя буквами к) - это для меня вообще взрыв мозга.
abaika95:
Это который в Киргизии? Вы уже страны путаете?))
Это который в Киргизии? Вы уже страны путаете?))
Не страны а народы. До сих пор не пойму, кто киргизы, кто киргиз-кайсаки, что киргизы делали в Костанайской области, и где были казахи в то время. А казаки (Семиреченские) и Казахи (которые тоже с двумя буквами к) - это для меня вообще взрыв мозга.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.08.21 - 22:28
Цитата:
А вы точно никому кроме казахов не разрешите называть себя казахами?
abaika95:
Завтра они ещё и татар запишут русскими и будут утверждать что татарстан и Сибирь исконно русские земли)))
Завтра они ещё и татар запишут русскими и будут утверждать что татарстан и Сибирь исконно русские земли)))
А вы точно никому кроме казахов не разрешите называть себя казахами?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.08.21 - 22:40
Цитата:
А вы дожили до стольких лет? И до сих пор путаетесь?)
Чтож придеться проводить ликбез как всегда безграмотным канадцам
Было в золотой орде такое название Казаки,Qazaq (вольные) это по типу современных российских либералов навальнистов
Не нравится что-то в государстве,да пошел ты хан в одно место,ушли всем кланом на другое пастбище и стали иноагентами
Всех кто ушел называли казаки
После распада СССР ой золотой орды,традиции всё-таки остались
И тех кто уходил от злого хана называли казаки
Так целый народ появился
Но русские то тоже вышли из золотой орды
Они тоже традиции помнили))
И тех кто ушел от княза от барина на юг тоже начали звать казаками
А те и рады
Главой выбрали хана-Атамана (тюркское слово) и начали жить бандой
Потом целым войском стали
Когда россия начала продвигаться на восток она столкнулась с историческим парадоксом
Народ в степи звал себя казаками
А рядом с ним жили енисейские кыргызы
(Да кыргызы пришли на юг с Енисея)
Но у русских то тоже было свои казаки (кыргызов у русских ещё небыло)
И тут им пришла гениальная мысль
А давайте мы этих казаков чтобы ее путать с нашими будем звать киргизами!! Какая разница они все там похожи)
А другой сказал а как мы будем отличать их от настоящих киргизов??
Блин,а давайте предложим что это один народ
И назовем Киргиз-казаками!?
Нет сказали казаки из Оренбурга,а мы тогда кто? Татар-казаки что-ли?
Ладно ладно
Будут не казаками а кайсаками)))
Тут все учёные мужи как удивились такой находке) действительно!! Это же так просто будут кайсаки! В этом даже что-то есть,как-то по иностранному звучит))
Так и пошло
maxsaf:
Не страны а народы. До сих пор не пойму, кто киргизы, кто киргиз-кайсаки, что киргизы делали в Костанайской области, и где были казахи в то время. А казаки (Семиреченские) и Казахи (которые тоже с двумя буквами к) - это для меня вообще взрыв мозга
Не страны а народы. До сих пор не пойму, кто киргизы, кто киргиз-кайсаки, что киргизы делали в Костанайской области, и где были казахи в то время. А казаки (Семиреченские) и Казахи (которые тоже с двумя буквами к) - это для меня вообще взрыв мозга
А вы дожили до стольких лет? И до сих пор путаетесь?)
Чтож придеться проводить ликбез как всегда безграмотным канадцам
Было в золотой орде такое название Казаки,Qazaq (вольные) это по типу современных российских либералов навальнистов
Не нравится что-то в государстве,да пошел ты хан в одно место,ушли всем кланом на другое пастбище и стали иноагентами
Всех кто ушел называли казаки
После распада СССР ой золотой орды,традиции всё-таки остались
И тех кто уходил от злого хана называли казаки
Так целый народ появился
Но русские то тоже вышли из золотой орды
Они тоже традиции помнили))
И тех кто ушел от княза от барина на юг тоже начали звать казаками
А те и рады
Главой выбрали хана-Атамана (тюркское слово) и начали жить бандой
Потом целым войском стали
Когда россия начала продвигаться на восток она столкнулась с историческим парадоксом
Народ в степи звал себя казаками
А рядом с ним жили енисейские кыргызы
(Да кыргызы пришли на юг с Енисея)
Но у русских то тоже было свои казаки (кыргызов у русских ещё небыло)
И тут им пришла гениальная мысль
А давайте мы этих казаков чтобы ее путать с нашими будем звать киргизами!! Какая разница они все там похожи)
А другой сказал а как мы будем отличать их от настоящих киргизов??
Блин,а давайте предложим что это один народ
И назовем Киргиз-казаками!?
Нет сказали казаки из Оренбурга,а мы тогда кто? Татар-казаки что-ли?
Ладно ладно
Будут не казаками а кайсаками)))
Тут все учёные мужи как удивились такой находке) действительно!! Это же так просто будут кайсаки! В этом даже что-то есть,как-то по иностранному звучит))
Так и пошло
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.08.21 - 22:41
Цитата:
Я разрешаю хоть кому
Вот ты типичный казах qazaq
Не понравилось что-то тут
Откочевал в Канаду))
Казах казахом
maxsaf:
А вы точно никому кроме казахов не разрешите называть себя казахами?
А вы точно никому кроме казахов не разрешите называть себя казахами?
Я разрешаю хоть кому
Вот ты типичный казах qazaq
Не понравилось что-то тут
Откочевал в Канаду))
Казах казахом
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.08.21 - 22:43
Как они ещё Саратов не переименовали
Как это так??
В центре Руси стоит город названный по казахски Сары Тау (жёлтая гора)
А они же так не любят этих,ну которые для них все на одно лицо))
Как это так??
В центре Руси стоит город названный по казахски Сары Тау (жёлтая гора)
А они же так не любят этих,ну которые для них все на одно лицо))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.08.21 - 22:46
Цитата:
В Сары Тау? это вряд ли))
abaika95:
Как они ещё Саратов не переименовали
Как они ещё Саратов не переименовали
В Сары Тау? это вряд ли))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.08.21 - 22:47
Цитата:
А как переводится Семей и Оскемен?
abaika95:
Сары Тау (жёлтая гора)
Сары Тау (жёлтая гора)
А как переводится Семей и Оскемен?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.08.21 - 23:02
Цитата:
Нет в какой-нибудь володягорск
Саратов то всервоно не по русски это транскрипция ))
Цитата:
Также как и Саратов))
Транскрипция на казахский лад
Или Казан Казанью обозвать можно
А Устькаман оскеменом нельзя?))
maxsaf:
В Сары Тау? это вряд ли
В Сары Тау? это вряд ли
Нет в какой-нибудь володягорск
Саратов то всервоно не по русски это транскрипция ))
Цитата:
maxsaf:
А как переводится Семей и Оскемен?
А как переводится Семей и Оскемен?
Также как и Саратов))
Транскрипция на казахский лад
Или Казан Казанью обозвать можно
А Устькаман оскеменом нельзя?))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.08.21 - 23:08
Жили добрые славяне
Кривичи,вятичи,добролюбичи всякие
А тут пришли датчане
Бандой у которых военная организация называлась Рус
Они стали править у славян а те и рады
А как назвать государство? А на назовем Русью мы же датские боевики всетаки а не какие-то там
Так тогда путаться будем и там рус и у нас будет Русь?
А мы назовемся киевской Русью и никто путать не будет
Урааа!! И в воздух чепчики бросают
Слушайте а место мало у нас тут
Давайте отправим часть на север
Как раз потеплело
А давайте самых бедных отправим
Заселим мордовские места
Всеровно мордва в лесу живёт
А давайте
А как их назовем чтобы не путаться?
Ну если мы гордые киевские русы то они наши младшие братья
Будут русскими там пока город себе не построят
Отлична!
Так и пошло
Кривичи,вятичи,добролюбичи всякие
А тут пришли датчане
Бандой у которых военная организация называлась Рус
Они стали править у славян а те и рады
А как назвать государство? А на назовем Русью мы же датские боевики всетаки а не какие-то там
Так тогда путаться будем и там рус и у нас будет Русь?
А мы назовемся киевской Русью и никто путать не будет
Урааа!! И в воздух чепчики бросают
Слушайте а место мало у нас тут
Давайте отправим часть на север
Как раз потеплело
А давайте самых бедных отправим
Заселим мордовские места
Всеровно мордва в лесу живёт
А давайте
А как их назовем чтобы не путаться?
Ну если мы гордые киевские русы то они наши младшие братья
Будут русскими там пока город себе не построят
Отлична!
Так и пошло
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7621
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.08.21 - 23:39
Цитата:
Никак завидуешь опять, комплекс свой неполноценности на вид выставляешь.
Ну Ну строитель Казахстана. Краны, Зилы, кировцы и трактора не подскажешь, откуда были. Которыми ты тут всё построил.
abaika95:
Урааа!! И в воздух чепчики бросают
Урааа!! И в воздух чепчики бросают
Никак завидуешь опять, комплекс свой неполноценности на вид выставляешь.
Ну Ну строитель Казахстана. Краны, Зилы, кировцы и трактора не подскажешь, откуда были. Которыми ты тут всё построил.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7621
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.08.21 - 23:42
Макс был прав, баварское не туда идёт. вернее его пузырьки
-
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