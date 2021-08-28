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Аркадий ДЕНИСОВ: Здесь наш дом
Аркадий ДЕНИСОВ: Здесь наш дом
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42251
Аркадий ДЕНИСОВ: Здесь наш дом
Отправлено: 28.08.21 - 11:03
Городские власти получили информацию из первых рук без искажений. У горожан появилась уверенность, что их услышали, и надежда на решение хотя бы некоторых проблем. О каких проблемах говорили на встрече в акимате Костаная?
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(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7668
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Здесь наш дом
Отправлено: 28.08.21 - 11:03
Цитата:
В чью пришла, тот заслуженно отбывает наказание. Ничего же не проходит бесследно... каждого найдет "награда" или приговор суда.
Цитата:
В проблеме бесхозных мусорок вопрос не только к ним... а к акимату, отделу Ж(живите) К(как) Х (хотите), ПКСК. Наступит ли когда-либо порядок вокруг контейнеров?
дико выглядели общипанные лиственницы на пр. Абая. В чью неумную голову пришла мысль
В чью пришла, тот заслуженно отбывает наказание. Ничего же не проходит бесследно... каждого найдет "награда" или приговор суда.
Цитата:
Возник вопрос и к фирме «Тазалык».
В проблеме бесхозных мусорок вопрос не только к ним... а к акимату, отделу Ж(живите) К(как) Х (хотите), ПКСК. Наступит ли когда-либо порядок вокруг контейнеров?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 12932
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Здесь наш дом
Отправлено: 28.08.21 - 19:07
//Претендует на проспект обновленная улица им. Алтынсарина.///
интересно на этом проспекте светофор перед логом на зиму будут отключать.
по идее уже с октября там будет весело.
интересно на этом проспекте светофор перед логом на зиму будут отключать.
по идее уже с октября там будет весело.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4810
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Здесь наш дом
Отправлено: 28.08.21 - 19:29
Я несколько раз проезжал мимо моста что рядом плазой, где весной было озеро, там вроде никаких работ не проводят по устройству противоливневых конструкции, то бишь осенью опять поплывём...
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Здесь наш дом
Отправлено: 28.08.21 - 21:36
Цитата:
У Денисова постоянная мания выдавать желаемое за действительное
То с ним не здороваться только потомучто он якобы герой оппозиционер
То кронировать прекратили потомучто он возмущался этим
Седня дождь пошел
Денисов наверно себе припишет заслугу)))
Он же на даче шаманил все лето,вызывал воду))
Дикое, безграмотное кронирование было остановлено, будем считать, голосами протеста рядовых граждан
У Денисова постоянная мания выдавать желаемое за действительное
То с ним не здороваться только потомучто он якобы герой оппозиционер
То кронировать прекратили потомучто он возмущался этим
Седня дождь пошел
Денисов наверно себе припишет заслугу)))
Он же на даче шаманил все лето,вызывал воду))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 11935
Аркадий ДЕНИСОВ: Здесь наш дом
Отправлено: 28.08.21 - 21:42
Цитата:
Если Куата закроют - я себе припишу эту заслугу
abaika95:
Денисов наверно себе припишет заслугу)))
Денисов наверно себе припишет заслугу)))
Если Куата закроют - я себе припишу эту заслугу
Аркадий ДЕНИСОВ: Здесь наш дом
Отправлено: 28.08.21 - 21:43
Цитата:
А зачем Денисову, вода?
Так же как и мне?...
abaika95:
Он же на даче шаманил все лето,вызывал воду))
Он же на даче шаманил все лето,вызывал воду))
А зачем Денисову, вода?
Так же как и мне?...
Аркадий ДЕНИСОВ: Здесь наш дом
Отправлено: 28.08.21 - 21:51
Цитата:
Цитата:
А что на пиве сидишь?)))
maxsaf:Денисову только не говорите а то он и себе медаль навесит))
Если Куата закроют - я себе припишу эту заслугу
Если Куата закроют - я себе припишу эту заслугу
Цитата:
drakon:
А зачем Денисову, вода? Так же как и мне?..
А зачем Денисову, вода? Так же как и мне?..
А что на пиве сидишь?)))
Аркадий ДЕНИСОВ: Здесь наш дом
Отправлено: 28.08.21 - 21:53
Цитата:
На спиритусе, а чё?...
abaika95:
А что на пиве сидишь?)))
А что на пиве сидишь?)))
На спиритусе, а чё?...
Аркадий ДЕНИСОВ: Здесь наш дом
Отправлено: 28.08.21 - 21:57
Цитата:
Не на лягай так))
Как будешь за Кенигсберг воевать то?
В Ландвер не возьмут ещё
drakon:
На спиритусе, а чё?.
На спиритусе, а чё?.
Не на лягай так))
Как будешь за Кенигсберг воевать то?
В Ландвер не возьмут ещё
Аркадий ДЕНИСОВ: Здесь наш дом
Отправлено: 28.08.21 - 23:27
Цитата:
Армия у нас Бундесвер,
называется...
abaika95:
В Ландвер не возьмут ещё
В Ландвер не возьмут ещё
Армия у нас Бундесвер,
называется...
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