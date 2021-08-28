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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Здесь наш дом
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42251
Аркадий ДЕНИСОВ: Здесь наш дом
Отправлено: 28.08.21 - 11:03
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Городские власти получили информацию из первых рук без искажений. У горожан появилась уверенность, что их услышали, и надежда на решение хотя бы некоторых проблем. О каких проблемах говорили на встрече в акимате Костаная?
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7668
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Здесь наш дом
Отправлено: 28.08.21 - 11:03
#1
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Цитата:
дико выглядели общипанные лиственницы на пр. Абая. В чью неумную голову пришла мысль

В чью пришла, тот заслуженно отбывает наказание. Ничего же не проходит бесследно... каждого найдет "награда" или приговор суда.

Цитата:
Возник вопрос и к фирме «Тазалык».

В проблеме бесхозных мусорок вопрос не только к ним... а к акимату, отделу Ж(живите) К(как) Х (хотите), ПКСК. Наступит ли когда-либо порядок вокруг контейнеров?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12932
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Здесь наш дом
Отправлено: 28.08.21 - 19:07
#2
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//Претендует на проспект обновленная улица им. Алтынсарина.///

интересно на этом проспекте светофор перед логом на зиму будут отключать.
по идее уже с октября там будет весело.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4810
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Здесь наш дом
Отправлено: 28.08.21 - 19:29
#3
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Я несколько раз проезжал мимо моста что рядом плазой, где весной было озеро, там вроде никаких работ не проводят по устройству противоливневых конструкции, то бишь осенью опять поплывём...
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9610
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Здесь наш дом
Отправлено: 28.08.21 - 21:36
#4
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Цитата:
Дикое, безграмотное кронирование было остановлено, будем считать, голосами протеста рядовых граждан

У Денисова постоянная мания выдавать желаемое за действительное
То с ним не здороваться только потомучто он якобы герой оппозиционер
То кронировать прекратили потомучто он возмущался этим
Седня дождь пошел
Денисов наверно себе припишет заслугу)))
Он же на даче шаманил все лето,вызывал воду))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11935
Аркадий ДЕНИСОВ: Здесь наш дом
Отправлено: 28.08.21 - 21:42
#5
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Цитата:
abaika95:
Денисов наверно себе припишет заслугу)))

Если Куата закроют - я себе припишу эту заслугу :lol:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22573
Аркадий ДЕНИСОВ: Здесь наш дом
Отправлено: 28.08.21 - 21:43
#6
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Цитата:
abaika95:
Он же на даче шаманил все лето,вызывал воду))

А зачем Денисову, вода?
Так же как и мне?... :lol: :-o
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9610
Аркадий ДЕНИСОВ: Здесь наш дом
Отправлено: 28.08.21 - 21:51
#7
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Цитата:
maxsaf:
Если Куата закроют - я себе припишу эту заслугу
Денисову только не говорите а то он и себе медаль навесит))
Цитата:
drakon:
А зачем Денисову, вода? Так же как и мне?..

А что на пиве сидишь?)))
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22573
Аркадий ДЕНИСОВ: Здесь наш дом
Отправлено: 28.08.21 - 21:53
#8
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Цитата:
abaika95:
А что на пиве сидишь?)))

На спиритусе, а чё?... :lol: :oops:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9610
Аркадий ДЕНИСОВ: Здесь наш дом
Отправлено: 28.08.21 - 21:57
#9
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Цитата:
drakon:
На спиритусе, а чё?.

Не на лягай так))
Как будешь за Кенигсберг воевать то?
В Ландвер не возьмут ещё
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22573
Аркадий ДЕНИСОВ: Здесь наш дом
Отправлено: 28.08.21 - 23:27
#10
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Цитата:
abaika95:
В Ландвер не возьмут ещё

Армия у нас Бундесвер,
называется... :lol: :-P
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