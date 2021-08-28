Отправлено: - 21:51

maxsaf:

Если Куата закроют - я себе припишу эту заслугу

drakon:

А зачем Денисову, вода? Так же как и мне?..

Цитата:Денисову только не говорите а то он и себе медаль навесит))Цитата:А что на пиве сидишь?)))