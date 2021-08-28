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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11935
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.08.21 - 22:19
#6841
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Цитата:
abaika95:
Октава написана в статье по русски а не транскрипцией))

Откуда вы это знаете?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9610
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.08.21 - 22:20
#6842
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Цитата:
maxsaf:
Зачем, у вас свой есть. Которого унижали за русский язык и избивали по религиозным мотивам. Он кстати жив, можете поговорить с ним.

Это который в Киргизии?
Вы уже страны путаете?))
Ничего с ним страшного
Семья уже в Россию уехала))
Видать только ради этого хайп и поднимали
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9610
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.08.21 - 22:21
#6843
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Цитата:
maxsaf:
Откуда вы это знаете?

Статьи читать надо)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9610
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.08.21 - 22:23
#6844
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Завтра они ещё и татар запишут русскими и будут утверждать что татарстан и Сибирь исконно русские земли)))
Если уже врать то по крупному как их учитель гебельс говорил))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11935
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.08.21 - 22:27
#6845
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Цитата:
abaika95:
Это который в Киргизии? Вы уже страны путаете?))

Не страны а народы. До сих пор не пойму, кто киргизы, кто киргиз-кайсаки, что киргизы делали в Костанайской области, и где были казахи в то время. А казаки (Семиреченские) и Казахи (которые тоже с двумя буквами к) - это для меня вообще взрыв мозга. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11935
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.08.21 - 22:28
#6846
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Цитата:
abaika95:
Завтра они ещё и татар запишут русскими и будут утверждать что татарстан и Сибирь исконно русские земли)))

А вы точно никому кроме казахов не разрешите называть себя казахами?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9610
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.08.21 - 22:40
#6847
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Цитата:
maxsaf:
Не страны а народы. До сих пор не пойму, кто киргизы, кто киргиз-кайсаки, что киргизы делали в Костанайской области, и где были казахи в то время. А казаки (Семиреченские) и Казахи (которые тоже с двумя буквами к) - это для меня вообще взрыв мозга

А вы дожили до стольких лет? И до сих пор путаетесь?)
Чтож придеться проводить ликбез как всегда безграмотным канадцам
Было в золотой орде такое название Казаки,Qazaq (вольные) это по типу современных российских либералов навальнистов
Не нравится что-то в государстве,да пошел ты хан в одно место,ушли всем кланом на другое пастбище и стали иноагентами
Всех кто ушел называли казаки
После распада СССР ой золотой орды,традиции всё-таки остались
И тех кто уходил от злого хана называли казаки
Так целый народ появился
Но русские то тоже вышли из золотой орды
Они тоже традиции помнили))
И тех кто ушел от княза от барина на юг тоже начали звать казаками
А те и рады
Главой выбрали хана-Атамана (тюркское слово) и начали жить бандой
Потом целым войском стали
Когда россия начала продвигаться на восток она столкнулась с историческим парадоксом
Народ в степи звал себя казаками
А рядом с ним жили енисейские кыргызы
(Да кыргызы пришли на юг с Енисея)
Но у русских то тоже было свои казаки (кыргызов у русских ещё небыло)
И тут им пришла гениальная мысль
А давайте мы этих казаков чтобы ее путать с нашими будем звать киргизами!! Какая разница они все там похожи)
А другой сказал а как мы будем отличать их от настоящих киргизов??
Блин,а давайте предложим что это один народ
И назовем Киргиз-казаками!?
Нет сказали казаки из Оренбурга,а мы тогда кто? Татар-казаки что-ли?
Ладно ладно
Будут не казаками а кайсаками)))
Тут все учёные мужи как удивились такой находке) действительно!! Это же так просто будут кайсаки! В этом даже что-то есть,как-то по иностранному звучит))
Так и пошло
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9610
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.08.21 - 22:41
#6848
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Цитата:
maxsaf:
А вы точно никому кроме казахов не разрешите называть себя казахами?

Я разрешаю хоть кому
Вот ты типичный казах qazaq
Не понравилось что-то тут
Откочевал в Канаду))
Казах казахом
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9610
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.08.21 - 22:43
#6849
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Как они ещё Саратов не переименовали
Как это так??
В центре Руси стоит город названный по казахски Сары Тау (жёлтая гора)
А они же так не любят этих,ну которые для них все на одно лицо))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11935
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.08.21 - 22:46
#6850
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Цитата:
abaika95:
Как они ещё Саратов не переименовали

В Сары Тау? :lol: это вряд ли))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11935
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.08.21 - 22:47
#6851
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Цитата:
abaika95:
Сары Тау (жёлтая гора)

А как переводится Семей и Оскемен? :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9610
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.08.21 - 23:02
#6852
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Цитата:
maxsaf:
В Сары Тау? это вряд ли

Нет в какой-нибудь володягорск
Саратов то всервоно не по русски это транскрипция ))
Цитата:
maxsaf:
А как переводится Семей и Оскемен?

Также как и Саратов))
Транскрипция на казахский лад
Или Казан Казанью обозвать можно
А Устькаман оскеменом нельзя?))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9610
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.08.21 - 23:08
#6853
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Жили добрые славяне
Кривичи,вятичи,добролюбичи всякие
А тут пришли датчане
Бандой у которых военная организация называлась Рус
Они стали править у славян а те и рады
А как назвать государство? А на назовем Русью мы же датские боевики всетаки а не какие-то там
Так тогда путаться будем и там рус и у нас будет Русь?
А мы назовемся киевской Русью и никто путать не будет
Урааа!! И в воздух чепчики бросают
Слушайте а место мало у нас тут
Давайте отправим часть на север
Как раз потеплело
А давайте самых бедных отправим
Заселим мордовские места
Всеровно мордва в лесу живёт
А давайте
А как их назовем чтобы не путаться?
Ну если мы гордые киевские русы то они наши младшие братья
Будут русскими там пока город себе не построят
Отлична!
Так и пошло
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7621
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.08.21 - 23:39
#6854
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Цитата:
abaika95:
Урааа!! И в воздух чепчики бросают

Никак завидуешь опять, комплекс свой неполноценности на вид выставляешь. :lol:
Ну Ну строитель Казахстана. Краны, Зилы, кировцы и трактора не подскажешь, откуда были. Которыми ты тут всё построил. ;-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7621
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.08.21 - 23:42
#6855
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Макс был прав, баварское не туда идёт. вернее его пузырьки :lol:
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