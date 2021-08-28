Отправлено: - 21:54

maxsaf:

А уроки домбры в школах зачем будущим крановщикам? Или все обязаны стать музыкантами после школы?

maxsaf:

Интересно, а как же Абайка проголосовал?

Цитата:Чтобы из крановщиков отсеять музыкантов)) Цитата:А я на фейковые голосовалки не голосуюВы же просто создали фейк и от него провоцируете)))