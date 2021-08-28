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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14321
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.08.21 - 07:52
#6826
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Цитата:
maxsaf:
Я не советую вам организовывать какие-то специальные мероприятия и называть их рейдами, патрулями и т.д.

Ну, по-моему, рейдами их СМИ назвали. В остальном согласен.
Кстати, Куат тот ещё "пропандон", как любит выражаться Абайка. В ютубе выложил скрин новости на казахском языке с подписью "наша победа". Там администратора кафе, в котором не было меню на казахском, на 10 суток арестовали. Не поленился - нашёл источник, нашёл новость и перевёл. Там был практически силовой отпор человеку, которого выгнали из кафе с матами за требования меню на казахском языке. Собственно, за хулиганку и дали 10 суток. Только почему он называет это своей победой? Или цель таких хождений - провоцировать? После всех этих видео уже просто не будет нормальной реакции на такое требование.
Ещё одну неадекватную россиянку на несколько лет осудили - продавцы той на казахском сказали что они "орысша" не понимают, та начала драться и людей оскорблять - за дело наказали. А я вот подумал - что бы я сделал, если бы со мной продавец отказался на русском общаться? Включил бы переводчик на телефоне - так бы и общался. Если бы видел что принципиально не хотят общаться - тянул бы время, показывая что им же дороже и сзади скапливается очередь. Если бы, конечно, оно у меня самого было.

[Исправлено: Victor Yang, 28.08.2021 - 11:12]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11932
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.08.21 - 09:04
#6827
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Цитата:
Victor Yang:
В ютубе выложил скрин новости на казахском языке с подписью "наша победа"

Я тут тоже Абайку с победой поздравлял практически, капитуляцию подписал, просил сжалиться над "пленными")) А он говорит, что он не воюет ни с кем. А Куат вот оказывается воюет)) потомки скажут Спасибо деду за победу :lol:

[Исправлено: maxsaf, 28.08.2021 - 09:06]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9604
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.08.21 - 14:25
#6828
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Цитата:
maxsaf:
А то на вас пузырьки странно действуют

Я так-то катку катал в этот момент
Странно
Почему почистили
Вроде оскорблений не допускал
Только рассуждения)))
Цитата:
maxsaf:
Можете ли вы во время съемки критиковать лиц, не владеющих государственным языком, оскорблять их, использовать нецензурную лексику, применять физическую силу? Ни в коем случае!

Мда
Сельхозник полез в юридические трактовки
Использовать физическую силу? Куат хоть раз кого-то ударил? Нет,тогда к чему тут это? Значит сельхозник не смотрел видео куатовские вовсе
Особенно позабавила трактовка союзов "и" "или"
Когда в законе четко прописано что на двух языках казахском И русском
Сельхозник трактует что можно выбирать язык на свой вкус)))
Кароче лучше бы сего собирал дальше
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9604
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.08.21 - 14:34
#6829
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Цитата:
Victor Yang:
Ну, по-моему, рейдами их СМИ назвали. В остальном согласен.

Там куча юридических ошибок и демагогии
Соглашаться с ними,это расписаться в своем не понимании законов)Цитата:
Victor Yang:
В ютубе выложил скрин новости на казахском языке с подписью "наша победа". Там администратора кафе, в котором не было меню на казахском, на 10 суток арестовали

Правильно сделали
За хамство
Вот Куат и радуется что очередного шовика наказал
Цитата:
Victor Yang:
А я вот подумал - что бы я сделал, если бы со мной продавец отказался на русском общаться? Включил бы переводчик на телефоне - так бы и общался. Если бы видел что принципиально не хотят общаться - тянул бы время, показывая что им же дороже и сзади скапливается очередь. Если бы, конечно, оно у меня самого было.

У Гумилева есть отличный пример
Как раз про хамство и отношению к нему со стороны разных этносов
Автобус,полный
Заходит пьяный м***к и начинает ко всем приставать
Что сделает русский?
Промолчит либо попытается сочувственно выставить наглеца "Вася,ну перебрал,иди на воздухе прогуляйся иди иди"
Что сделает кавказец?
Подойдёт и в морду даст
Что сделает европеец?
На первой же остановке выйдет и позовет патрульного или вызовет милицию
Что сделает татарин (тут если честно не понял такой вывод Гумилева)
Не станет связываться и дальше будет ехать
Так и в твоём случае
У тебя пассивный ответ будет а куат решил активно действовать)))
Цитата:
maxsaf:
А он говорит, что он не воюет ни с кем. А Куат вот оказывается воюет

Он Воюет с шовиками
А шовики воюют с ним
Это его маленькая победа
С чем его и поздравляю))
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14321
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.08.21 - 14:56
#6830
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Цитата:
abaika95:
Правильно сделали За хамство

Сделали правильно, но ведь это не являлось целью этих "рейдов". Это побочный эффект от их действий. От того что за хулиганку дали адм.арест - от этого меню на казахском не появится.
Цитата:
abaika95:
Так и в твоём случае У тебя пассивный ответ будет а куат решил активно действовать)))

Я бы сказал по-другому - у меня он эффективный, а у куатов - эмоциональный. В моём случае уже будет очередь возмущаться, ну или продавец поймет что теряет покупателей и внезапно вспомнит русский язык. Куаты истерят, но, по сути, сделать ничего не могут, если на ценниках есть два языка. Только и остается что видео выкладывать.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9604
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.08.21 - 17:14
#6831
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Цитата:
Victor Yang:
От того что за хулиганку дали адм.арест - от этого меню на казахском не появится.

Теперь точно появится
Такие только через плётку понимают
Цитата:
Victor Yang:
Я бы сказал по-другому - у меня он эффективный, а у куатов - эмоциональный. В моём случае уже будет очередь возмущаться, ну или продавец поймет что теряет покупателей и внезапно вспомнит русский язык

Если человек не знает русский то он у него даже из за твоей пассивной акции не появится
А очередь отреагирует как раз негативно к тебеЦитата:
Victor Yang:
Куаты истерят, но, по сути, сделать ничего не могут, если на ценниках есть два языка

Если на ценниках два языка то они и не возмущаются
Только продавца просят подтянуть знание казахского языка
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12932
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.08.21 - 18:57
#6832
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зайдет, кучу наложит, и доволен.
таких да, только в асфальт.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14321
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.08.21 - 19:06
#6833
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Цитата:
abaika95:
Если на ценниках два языка то они и не возмущаются Только продавца просят подтянуть знание казахского языка

Ничего подобного. Они не просят - они именно возмущаются.
Цитата:
abaika95:
Если человек не знает русский то он у него даже из за твоей пассивной акции не появится

Это если не знает. А когда знает и принципиально не хочет говорить - это видно будет сразу.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9604
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.08.21 - 21:19
#6834
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Цитата:
alex_60:
зайдет, кучу наложит, и доволен. таких да, только в асфальт.

Самокритика на высшем уровне
А убирать твою кучу придеться форумчанам
Цитата:
Victor Yang:
Ничего подобного. Они не просят - они именно возмущаются.

Посмотри ролики Диаса
Возмущений нетЦитата:
Victor Yang:
А когда знает и принципиально не хочет говорить - это видно будет сразу.

Да на видео у куатовцев много таких
Все понимаеют но даже язык не повернется что-то ответить
Даже Рахмет сказать не могут))
Идиж ты
Принципиальные
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11932
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.08.21 - 22:03
#6835
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Цитата:
abaika95: Незнаю что вас в этом вопросе так возбуждает что вы его раз за разом задаете)) Но наверно Aktobe а что не нравится?)
Ну наверное) и на вьезде видимо будет надпись AKTOBE, а вас возбуждало "в OKTABE" возбуждаетесь когда две буквы местами переставляют? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11932
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.08.21 - 22:04
#6836
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Цитата:
abaika95:
Даже Рахмет сказать не могут))

Кому и за что?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11932
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.08.21 - 22:14
#6837
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Цитата:
abaika95: Вы создали канал И наняли туда девушку Как и я напечатал объявления про запрет разговоров не на русском)) Провокатор!!!
Она подружка Куата и Диаса, и Рузы апай)) Мож я их всех нанял?))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9604
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.08.21 - 22:14
#6838
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Цитата:
maxsaf:
Ну наверное) и на вьезде видимо будет надпись AKTOBE, а вас возбуждало "в OKTABE" возбуждаетесь когда две буквы местами переставляют?

А вы к этому вели))
Очень глупо при всем при том что Октава написана в статье по русски а не транскрипцией))
Уровень российский вруналистики
Алмата находится в северном Казахстане
А врачи строят в городе Октава что-то))
А мы ещё над распятым мальчиком на Донбассе ржали))
Цитата:
maxsaf:
Кому и за что?

За то что им культурно разьесняют
Без калькуляторов

[Исправлено: abaika95, 28.08.2021 - 22:15]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11932
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.08.21 - 22:17
#6839
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Цитата:
abaika95:
А мы ещё над распятым мальчиком на Донбассе ржали))

Зачем, у вас свой есть. Которого унижали за русский язык и избивали по религиозным мотивам. Он кстати жив, можете поговорить с ним.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9604
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.08.21 - 22:18
#6840
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Подход везде разный
В союзе создали ситуацию при которой ты без знания русского языка не получишь образование и работу нормальную не найдешь
В Киргизии калькуляторы кидают
Ну а у нас активсты появились которые ходят и разъясняют законы и конституцию на местах
Как по мне это очень либерально и человечно)
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