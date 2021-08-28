Re: "Хотели как лучше, использовать экономию" - Почему...

Отправлено: - 14:27

Хотелось бы узнать у г-жи руководителя образования, когда закончится ремонт в школе №17 г. Костанай, а точнее обустройство пришкольной территории? Когда наконец появятся спортивные площадки, как в других одновременно ремонтированных школах? Когда сделают пешеходные дорожки к выходам со школьной территории, чтобы ученики и их родители могли в чистой обуви/одежде дойти до парадного входа в школу? Ремонт школы и частично территории закончили в прошлом году, родители думали, что во время летних каникул закончат ремонт окончательно, облагородив остальную территорию школы. Но кроме устранения дефектов проявившихся в результате весеннего таянья снега, ничего более сделано не было. Куда делись деньги на обустройство (спортплощадки) остальной части пришкольной территории или так было в проекте ремонта изначально?