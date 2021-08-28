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≡ "Подождите до октября" - в районе Б. Майлина разработали план как очистить питьевую воду в селе Айет. Что предлагают?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42251
"Подождите до октября" - в районе Б. Майлина разработали план как очистить питьевую воду в селе Айет. Что предлагают?
Отправлено: 28.08.21 - 19:19
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Руководитель отдела ЖКХ района Б. Майлина Дюйсен ТОБЫЛБАЕВ в прямом эфире обратился к жителям села Айет и сообщил, что очистку питьевой воды местным жителям придется ждать до октября. Сложности возникли из-за "большого объёма потребляемой воды" и чиновник надеется, что осенью они смогут постепенно почистить резервуары.
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T
§ Tenkisch
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
85
Re: "Подождите до октября" - в районе Б. Майлина...
Отправлено: 28.08.21 - 19:19
#1
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Милиарды на переименование потратили, а чтоб сделать нормальное водоснабжение нет денег. Что т я не пойму, то ли лыжи не идут толи...
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2235
Re: "Подождите до октября" - в районе Б. Майлина...
Отправлено: 28.08.21 - 19:31
#2
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как вы лодку назовете.. Сначала придумали селу несуразное название - Луномясовка (Ай - Луна, ет - мясо). Теперь вот, даже воду нормальную подать в эту Луномясовку не могут.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11914
"Подождите до октября" - в районе Б. Майлина разработали план как очистить питьевую воду в селе Айет. Что предлагают?
Отправлено: 28.08.21 - 19:41
#3
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Цитата:
юля елиссева:
Теперь вот, даже воду нормальную подать в эту Луномясовку не могут.

Так думали же что само все наладится теперь. А оказалось - переименования нифига жизнь не улучшают :lol:
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