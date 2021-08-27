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Весь день льёт дождь - Прогноз погоды в Костанае и области на ближайшие три дня
Весь день льёт дождь - Прогноз погоды в Костанае и области на ближайшие три дня
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42251
Весь день льёт дождь - Прогноз погоды в Костанае и области на ближайшие три дня
Отправлено: 27.08.21 - 18:06
В Костанае в субботу переменная облачность, утром и днём дождь. Ветер северо-восточный 9-14, днём 15-20 м/с. Ночью +13...+15, днём +20...+22 градусов. Примерно такую же погоду обещают в воскресенье и понедельник.
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Весь день льёт дождь - Прогноз погоды в Костанае и области на ближайшие три дня
Отправлено: 28.08.21 - 13:31
Цитата:
Это всё можно купить и летом на год. И сделать то же самое что и сделал бы с урожаем.
elektron:
А сколько стоит покупать это всё зимой?
А сколько стоит покупать это всё зимой?
Это всё можно купить и летом на год. И сделать то же самое что и сделал бы с урожаем.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7668
Весь день льёт дождь - Прогноз погоды в Костанае и области на ближайшие три дня
Отправлено: 28.08.21 - 13:31
Цитата:
Ага, примерно так
[Исправлено: yudjin, 28.08.2021 - 13:36]
Victor Yang:
удовольствие созидать - возделать землю, посадить семена, ухаживать и потом собирать плоды своего труда, когда на твоих глазах ты видишь все этапы превращения семечка в плоды.
удовольствие созидать - возделать землю, посадить семена, ухаживать и потом собирать плоды своего труда, когда на твоих глазах ты видишь все этапы превращения семечка в плоды.
Ага, примерно так
[Исправлено: yudjin, 28.08.2021 - 13:36]
Весь день льёт дождь - Прогноз погоды в Костанае и области на ближайшие три дня
Отправлено: 28.08.21 - 13:37
Цитата:
Ну тут, если альтернативы нет, - то конечно. Мне в моем деле проще дополнительно работу брать в свободное время.
Цитата:
Да - бабули - это уже бренд своеобразный.
Цитата:
Я всё-таки думаю что они комплексные расходы просто не считают.
serg kost:
А что ещё было делать в карантин? С работой было совсем никак по видео и фото.
А что ещё было делать в карантин? С работой было совсем никак по видео и фото.
Ну тут, если альтернативы нет, - то конечно. Мне в моем деле проще дополнительно работу брать в свободное время.
Цитата:
serg kost:
А самые ушлые бабули ещё и привозной товар продают под видом дачного, когда своего не хватает.
А самые ушлые бабули ещё и привозной товар продают под видом дачного, когда своего не хватает.
Да - бабули - это уже бренд своеобразный.
Цитата:
serg kost:
А так знаю людей, которые в основном с дачи и живут. Имеют по несколько участков.
А так знаю людей, которые в основном с дачи и живут. Имеют по несколько участков.
Я всё-таки думаю что они комплексные расходы просто не считают.
Весь день льёт дождь - Прогноз погоды в Костанае и области на ближайшие три дня
Отправлено: 28.08.21 - 13:38
Цитата:
Я пытался арбуз в цветочном горшке вырастить как-то. Но росток вымахал длинный и сломался под тяжестью своего веса.
yudjin:
Ага, примерно так
Ага, примерно так
Я пытался арбуз в цветочном горшке вырастить как-то. Но росток вымахал длинный и сломался под тяжестью своего веса.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7619
Весь день льёт дождь - Прогноз погоды в Костанае и области на ближайшие три дня
Отправлено: 28.08.21 - 13:39
Цитата:
Можно, если деньги есть. Но тут, то что за деньги не купишь. Тихие летние вечера на даче, а не в городе. В уютной обстановке, это бесценно.
Victor Yang:
Это всё можно купить и летом на год.
Это всё можно купить и летом на год.
Можно, если деньги есть. Но тут, то что за деньги не купишь. Тихие летние вечера на даче, а не в городе. В уютной обстановке, это бесценно.
s
(Пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 3
Весь день льёт дождь - Прогноз погоды в Костанае и области на ближайшие три дня
Отправлено: 28.08.21 - 13:45
Ещё дело в том, что для себя можно вырастить то, что нигде в городе не купишь.
Например, любимые сорта малины, клубники, помидор и прочего.
Просто есть сорта урожайные, есть транспортабельные, а есть вкусные. И все вместе в нашем климате не объединяется.
Вот земляника сорта Анаис вкуснее всех, что мы пробовали. Но урожайность на троечку.
Или помидоры. Я отобрал из нескольких десятков сортов те, что мне нравятся. И даже соседи просят у меня, а не берут на рынке.
Высокоурожайные сорта обычно со слабовыраженным вкусом.
А ещё дачники меньше болеют. И свежий воздух, и свои продукты, а главное, им некогда болеть. Стимул, в общем.
Например, любимые сорта малины, клубники, помидор и прочего.
Просто есть сорта урожайные, есть транспортабельные, а есть вкусные. И все вместе в нашем климате не объединяется.
Вот земляника сорта Анаис вкуснее всех, что мы пробовали. Но урожайность на троечку.
Или помидоры. Я отобрал из нескольких десятков сортов те, что мне нравятся. И даже соседи просят у меня, а не берут на рынке.
Высокоурожайные сорта обычно со слабовыраженным вкусом.
А ещё дачники меньше болеют. И свежий воздух, и свои продукты, а главное, им некогда болеть. Стимул, в общем.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 1847
Весь день льёт дождь - Прогноз погоды в Костанае и области на ближайшие три дня
Отправлено: 28.08.21 - 17:50
Цитата:
Это когда старики есть, или работаешь как на комбинате день через два
У нас дед один остался, в этом году так, проплатил 40 тысяч за дачу, на следующий наверно буду продавать..
Времени вообще не стало..
Хотя раньше две дачи было, но уже и одну тяжело держать..
Проще будет пока покупать, конечно огонек, варенья всякие, чужие будут и это не то совсем, что то будем думать..
elektron:
Но тут, то что за деньги не купишь. Тихие летние вечера на даче, а не в городе. В уютной обстановке, это бесценно.
Но тут, то что за деньги не купишь. Тихие летние вечера на даче, а не в городе. В уютной обстановке, это бесценно.
Это когда старики есть, или работаешь как на комбинате день через два
У нас дед один остался, в этом году так, проплатил 40 тысяч за дачу, на следующий наверно буду продавать..
Времени вообще не стало..
Хотя раньше две дачи было, но уже и одну тяжело держать..
Проще будет пока покупать, конечно огонек, варенья всякие, чужие будут и это не то совсем, что то будем думать..
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8037
Весь день льёт дождь - Прогноз погоды в Костанае и области на ближайшие три дня
Отправлено: 28.08.21 - 18:55
Цитата:
В том случае когда дача-это небольшой загородный дом для отдыха.
А у нас дачник -это человек который весной тащит туда шланги ведра и лопаты,затем рассаду,потом стоит раком там всё лето,пропалывая грядки и окучивая картошку,а по осени с мешками картошки и ведрами помидор тащит на автобусе всё это домой в город,действительно бесценно полный релакс.
elektron:
Но тут, то что за деньги не купишь. Тихие летние вечера на даче, а не в городе. В уютной обстановке, это бесценно
Но тут, то что за деньги не купишь. Тихие летние вечера на даче, а не в городе. В уютной обстановке, это бесценно
В том случае когда дача-это небольшой загородный дом для отдыха.
А у нас дачник -это человек который весной тащит туда шланги ведра и лопаты,затем рассаду,потом стоит раком там всё лето,пропалывая грядки и окучивая картошку,а по осени с мешками картошки и ведрами помидор тащит на автобусе всё это домой в город,действительно бесценно полный релакс.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 12928
Весь день льёт дождь - Прогноз погоды в Костанае и области на ближайшие три дня
Отправлено: 28.08.21 - 19:02
Цитата:
у тебя же там целая бригада была.
111:
Хотя раньше две дачи было, но уже и одну тяжело держать
Хотя раньше две дачи было, но уже и одну тяжело держать
у тебя же там целая бригада была.
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