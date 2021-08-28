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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.08.21 - 07:52
Цитата:
Ну, по-моему, рейдами их СМИ назвали. В остальном согласен.
Кстати, Куат тот ещё "пропандон", как любит выражаться Абайка. В ютубе выложил скрин новости на казахском языке с подписью "наша победа". Там администратора кафе, в котором не было меню на казахском, на 10 суток арестовали. Не поленился - нашёл источник, нашёл новость и перевёл. Там был практически силовой отпор человеку, которого выгнали из кафе с матами за требования меню на казахском языке. Собственно, за хулиганку и дали 10 суток. Только почему он называет это своей победой? Или цель таких хождений - провоцировать? После всех этих видео уже просто не будет нормальной реакции на такое требование.
Ещё одну неадекватную россиянку на несколько лет осудили - продавцы той на казахском сказали что они "орысша" не понимают, та начала драться и людей оскорблять - за дело наказали. А я вот подумал - что бы я сделал, если бы со мной продавец отказался на русском общаться? Включил бы переводчик на телефоне - так бы и общался. Если бы видел что принципиально не хотят общаться - тянул бы время, показывая что им же дороже и сзади скапливается очередь. Если бы, конечно, оно у меня самого было.
[Исправлено: Victor Yang, 28.08.2021 - 11:12]
maxsaf:
Я не советую вам организовывать какие-то специальные мероприятия и называть их рейдами, патрулями и т.д.
Я не советую вам организовывать какие-то специальные мероприятия и называть их рейдами, патрулями и т.д.
Ну, по-моему, рейдами их СМИ назвали. В остальном согласен.
Кстати, Куат тот ещё "пропандон", как любит выражаться Абайка. В ютубе выложил скрин новости на казахском языке с подписью "наша победа". Там администратора кафе, в котором не было меню на казахском, на 10 суток арестовали. Не поленился - нашёл источник, нашёл новость и перевёл. Там был практически силовой отпор человеку, которого выгнали из кафе с матами за требования меню на казахском языке. Собственно, за хулиганку и дали 10 суток. Только почему он называет это своей победой? Или цель таких хождений - провоцировать? После всех этих видео уже просто не будет нормальной реакции на такое требование.
Ещё одну неадекватную россиянку на несколько лет осудили - продавцы той на казахском сказали что они "орысша" не понимают, та начала драться и людей оскорблять - за дело наказали. А я вот подумал - что бы я сделал, если бы со мной продавец отказался на русском общаться? Включил бы переводчик на телефоне - так бы и общался. Если бы видел что принципиально не хотят общаться - тянул бы время, показывая что им же дороже и сзади скапливается очередь. Если бы, конечно, оно у меня самого было.
[Исправлено: Victor Yang, 28.08.2021 - 11:12]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 11914
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.08.21 - 09:04
Цитата:
Я тут тоже Абайку с победой поздравлял практически, капитуляцию подписал, просил сжалиться над "пленными")) А он говорит, что он не воюет ни с кем. А Куат вот оказывается воюет)) потомки скажут Спасибо деду за победу
[Исправлено: maxsaf, 28.08.2021 - 09:06]
Victor Yang:
В ютубе выложил скрин новости на казахском языке с подписью "наша победа"
В ютубе выложил скрин новости на казахском языке с подписью "наша победа"
Я тут тоже Абайку с победой поздравлял практически, капитуляцию подписал, просил сжалиться над "пленными")) А он говорит, что он не воюет ни с кем. А Куат вот оказывается воюет)) потомки скажут Спасибо деду за победу
[Исправлено: maxsaf, 28.08.2021 - 09:06]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.08.21 - 14:25
Цитата:
Я так-то катку катал в этот момент
Странно
Почему почистили
Вроде оскорблений не допускал
Только рассуждения)))
Цитата:
Мда
Сельхозник полез в юридические трактовки
Использовать физическую силу? Куат хоть раз кого-то ударил? Нет,тогда к чему тут это? Значит сельхозник не смотрел видео куатовские вовсе
Особенно позабавила трактовка союзов "и" "или"
Когда в законе четко прописано что на двух языках казахском И русском
Сельхозник трактует что можно выбирать язык на свой вкус)))
Кароче лучше бы сего собирал дальше
maxsaf:
А то на вас пузырьки странно действуют
А то на вас пузырьки странно действуют
Я так-то катку катал в этот момент
Странно
Почему почистили
Вроде оскорблений не допускал
Только рассуждения)))
Цитата:
maxsaf:
Можете ли вы во время съемки критиковать лиц, не владеющих государственным языком, оскорблять их, использовать нецензурную лексику, применять физическую силу? Ни в коем случае!
Можете ли вы во время съемки критиковать лиц, не владеющих государственным языком, оскорблять их, использовать нецензурную лексику, применять физическую силу? Ни в коем случае!
Мда
Сельхозник полез в юридические трактовки
Использовать физическую силу? Куат хоть раз кого-то ударил? Нет,тогда к чему тут это? Значит сельхозник не смотрел видео куатовские вовсе
Особенно позабавила трактовка союзов "и" "или"
Когда в законе четко прописано что на двух языках казахском И русском
Сельхозник трактует что можно выбирать язык на свой вкус)))
Кароче лучше бы сего собирал дальше
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.08.21 - 14:34
Цитата:
Там куча юридических ошибок и демагогии
Соглашаться с ними,это расписаться в своем не понимании законов)Цитата:
Правильно сделали
За хамство
Вот Куат и радуется что очередного шовика наказал
Цитата:
У Гумилева есть отличный пример
Как раз про хамство и отношению к нему со стороны разных этносов
Автобус,полный
Заходит пьяный м***к и начинает ко всем приставать
Что сделает русский?
Промолчит либо попытается сочувственно выставить наглеца "Вася,ну перебрал,иди на воздухе прогуляйся иди иди"
Что сделает кавказец?
Подойдёт и в морду даст
Что сделает европеец?
На первой же остановке выйдет и позовет патрульного или вызовет милицию
Что сделает татарин (тут если честно не понял такой вывод Гумилева)
Не станет связываться и дальше будет ехать
Так и в твоём случае
У тебя пассивный ответ будет а куат решил активно действовать)))
Цитата:
Он Воюет с шовиками
А шовики воюют с ним
Это его маленькая победа
С чем его и поздравляю))
Victor Yang:
Ну, по-моему, рейдами их СМИ назвали. В остальном согласен.
Ну, по-моему, рейдами их СМИ назвали. В остальном согласен.
Там куча юридических ошибок и демагогии
Соглашаться с ними,это расписаться в своем не понимании законов)Цитата:
Victor Yang:
В ютубе выложил скрин новости на казахском языке с подписью "наша победа". Там администратора кафе, в котором не было меню на казахском, на 10 суток арестовали
В ютубе выложил скрин новости на казахском языке с подписью "наша победа". Там администратора кафе, в котором не было меню на казахском, на 10 суток арестовали
Правильно сделали
За хамство
Вот Куат и радуется что очередного шовика наказал
Цитата:
Victor Yang:
А я вот подумал - что бы я сделал, если бы со мной продавец отказался на русском общаться? Включил бы переводчик на телефоне - так бы и общался. Если бы видел что принципиально не хотят общаться - тянул бы время, показывая что им же дороже и сзади скапливается очередь. Если бы, конечно, оно у меня самого было.
А я вот подумал - что бы я сделал, если бы со мной продавец отказался на русском общаться? Включил бы переводчик на телефоне - так бы и общался. Если бы видел что принципиально не хотят общаться - тянул бы время, показывая что им же дороже и сзади скапливается очередь. Если бы, конечно, оно у меня самого было.
У Гумилева есть отличный пример
Как раз про хамство и отношению к нему со стороны разных этносов
Автобус,полный
Заходит пьяный м***к и начинает ко всем приставать
Что сделает русский?
Промолчит либо попытается сочувственно выставить наглеца "Вася,ну перебрал,иди на воздухе прогуляйся иди иди"
Что сделает кавказец?
Подойдёт и в морду даст
Что сделает европеец?
На первой же остановке выйдет и позовет патрульного или вызовет милицию
Что сделает татарин (тут если честно не понял такой вывод Гумилева)
Не станет связываться и дальше будет ехать
Так и в твоём случае
У тебя пассивный ответ будет а куат решил активно действовать)))
Цитата:
maxsaf:
А он говорит, что он не воюет ни с кем. А Куат вот оказывается воюет
А он говорит, что он не воюет ни с кем. А Куат вот оказывается воюет
Он Воюет с шовиками
А шовики воюют с ним
Это его маленькая победа
С чем его и поздравляю))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.08.21 - 14:56
Цитата:
Сделали правильно, но ведь это не являлось целью этих "рейдов". Это побочный эффект от их действий. От того что за хулиганку дали адм.арест - от этого меню на казахском не появится.
Цитата:
Я бы сказал по-другому - у меня он эффективный, а у куатов - эмоциональный. В моём случае уже будет очередь возмущаться, ну или продавец поймет что теряет покупателей и внезапно вспомнит русский язык. Куаты истерят, но, по сути, сделать ничего не могут, если на ценниках есть два языка. Только и остается что видео выкладывать.
abaika95:
Правильно сделали За хамство
Правильно сделали За хамство
Сделали правильно, но ведь это не являлось целью этих "рейдов". Это побочный эффект от их действий. От того что за хулиганку дали адм.арест - от этого меню на казахском не появится.
Цитата:
abaika95:
Так и в твоём случае У тебя пассивный ответ будет а куат решил активно действовать)))
Так и в твоём случае У тебя пассивный ответ будет а куат решил активно действовать)))
Я бы сказал по-другому - у меня он эффективный, а у куатов - эмоциональный. В моём случае уже будет очередь возмущаться, ну или продавец поймет что теряет покупателей и внезапно вспомнит русский язык. Куаты истерят, но, по сути, сделать ничего не могут, если на ценниках есть два языка. Только и остается что видео выкладывать.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.08.21 - 17:14
Цитата:
Теперь точно появится
Такие только через плётку понимают
Цитата:
Если человек не знает русский то он у него даже из за твоей пассивной акции не появится
А очередь отреагирует как раз негативно к тебеЦитата:
Если на ценниках два языка то они и не возмущаются
Только продавца просят подтянуть знание казахского языка
Victor Yang:
От того что за хулиганку дали адм.арест - от этого меню на казахском не появится.
От того что за хулиганку дали адм.арест - от этого меню на казахском не появится.
Теперь точно появится
Такие только через плётку понимают
Цитата:
Victor Yang:
Я бы сказал по-другому - у меня он эффективный, а у куатов - эмоциональный. В моём случае уже будет очередь возмущаться, ну или продавец поймет что теряет покупателей и внезапно вспомнит русский язык
Я бы сказал по-другому - у меня он эффективный, а у куатов - эмоциональный. В моём случае уже будет очередь возмущаться, ну или продавец поймет что теряет покупателей и внезапно вспомнит русский язык
Если человек не знает русский то он у него даже из за твоей пассивной акции не появится
А очередь отреагирует как раз негативно к тебеЦитата:
Victor Yang:
Куаты истерят, но, по сути, сделать ничего не могут, если на ценниках есть два языка
Куаты истерят, но, по сути, сделать ничего не могут, если на ценниках есть два языка
Если на ценниках два языка то они и не возмущаются
Только продавца просят подтянуть знание казахского языка
a
(Полноправные пользователи)
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- 12928
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.08.21 - 18:57
зайдет, кучу наложит, и доволен.
таких да, только в асфальт.
таких да, только в асфальт.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.08.21 - 19:06
Цитата:
Ничего подобного. Они не просят - они именно возмущаются.
Цитата:
Это если не знает. А когда знает и принципиально не хочет говорить - это видно будет сразу.
abaika95:
Если на ценниках два языка то они и не возмущаются Только продавца просят подтянуть знание казахского языка
Если на ценниках два языка то они и не возмущаются Только продавца просят подтянуть знание казахского языка
Ничего подобного. Они не просят - они именно возмущаются.
Цитата:
abaika95:
Если человек не знает русский то он у него даже из за твоей пассивной акции не появится
Если человек не знает русский то он у него даже из за твоей пассивной акции не появится
Это если не знает. А когда знает и принципиально не хочет говорить - это видно будет сразу.
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