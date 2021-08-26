Цитата:
Серый волк:
Наличие в этой ветке форума прорвы постов от этого продавшего Родину наёмного червяка с номерочком в Талибской одежде - самый верный признак актуальности темы! Это мерзостное существо всегда на антинародных позициях. За это ему платят.
Если ты существо всю ветку загадил в теме про тротуары это значит что тебе хозяйка хорошо заплатила за тему и она актуальна?)) Да думаю так))
Привет передавай хозяйке Цитата:
Coopidon:
Кому где из Погремух что писать и как писать!
Тебе погремуха задание поставлено писать только в ответ мне
Так что не путайся
Занимайся одним))
А я уже волен выбирать где писать
Захотел вот Ведлер обсудил (не нравится она мне как человек)
Захочу пойду про языки общаться
Ты главное догоняй и под ногами старайся не путаться Цитата:
Coopidon:
А что, за плагиат в Казастане, ныне премии дают? Ах простите, бонусы от бастыков. Вспомнилось гаврилиаду от Ильфа и Петрова. Гаврила был... А ещё нетленка:
Ну критики повылазили
Уже начинают выискивать плагиат)))
А просто признать что я сделал вас вместе с вашим Эдиком они не могут)