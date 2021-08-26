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≡ «Вы губите детей!» - сказала я акиму
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42250
«Вы губите детей!» - сказала я акиму
Отправлено: 26.08.21 - 10:50
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Жительница с. Айет Ольга ВЕДЛЕР - о том, как и почему она стала гражданской активисткой.
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1453
Re: «Вы губите детей!» - сказала я акиму
Отправлено: 27.08.21 - 23:23
#60
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Цитата:
abaika95:
Решила Оля время поменять Великая задумка

А что, за плагиат в Казастане, ныне премии дают? Ах простите, бонусы от бастыков.
Вспомнилось гаврилиаду от Ильфа и Петрова. Гаврила был...
А ещё нетленка:
Цитата:
молодой человек с бараньей прической и неустрашимым взглядом. Невежды, упрямцы 

Жду от Погремухи :-( посвящения Хине Член!
;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9587
Re: «Вы губите детей!» - сказала я акиму
Отправлено: 28.08.21 - 14:41
#61
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Цитата:
Серый волк:
Наличие в этой ветке форума прорвы постов от этого продавшего Родину наёмного червяка с номерочком в Талибской одежде - самый верный признак актуальности темы! Это мерзостное существо всегда на антинародных позициях. За это ему платят.

Если ты существо всю ветку загадил в теме про тротуары это значит что тебе хозяйка хорошо заплатила за тему и она актуальна?)) Да думаю так))
Привет передавай хозяйке Цитата:
Coopidon:
Кому где из Погремух что писать и как писать!

Тебе погремуха задание поставлено писать только в ответ мне
Так что не путайся
Занимайся одним))
А я уже волен выбирать где писать
Захотел вот Ведлер обсудил (не нравится она мне как человек)
Захочу пойду про языки общаться
Ты главное догоняй и под ногами старайся не путаться Цитата:
Coopidon:
А что, за плагиат в Казастане, ныне премии дают? Ах простите, бонусы от бастыков. Вспомнилось гаврилиаду от Ильфа и Петрова. Гаврила был... А ещё нетленка:

Ну критики повылазили
Уже начинают выискивать плагиат)))
А просто признать что я сделал вас вместе с вашим Эдиком они не могут)
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Страница 5 из 5«1...345
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