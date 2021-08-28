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≡ "Хотели как лучше, использовать экономию" - Почему учителя Смирновской школы вынуждены доделывать ремонт самостоятельно?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42250
"Хотели как лучше, использовать экономию" - Почему учителя Смирновской школы вынуждены доделывать ремонт самостоятельно?
Отправлено: 28.08.21 - 14:27
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26 августа появился видеоролик с участием директора и сотрудников школы. Они рассказывают, что ремонт не завершен, его вынуждены доделывать учителя, а часть материалов пришлось закупать за счет профсоюза. Руководитель управления образования заявила, что проблема вызвана желанием чиновников заменить окна на год раньше.
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
810
Re: "Хотели как лучше, использовать экономию" - Почему...
Отправлено: 28.08.21 - 14:27
#1
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Хотелось бы узнать у г-жи руководителя образования, когда закончится ремонт в школе №17 г. Костанай, а точнее обустройство пришкольной территории? Когда наконец появятся спортивные площадки, как в других одновременно ремонтированных школах? Когда сделают пешеходные дорожки к выходам со школьной территории, чтобы ученики и их родители могли в чистой обуви/одежде дойти до парадного входа в школу? Ремонт школы и частично территории закончили в прошлом году, родители думали, что во время летних каникул закончат ремонт окончательно, облагородив остальную территорию школы. Но кроме устранения дефектов проявившихся в результате весеннего таянья снега, ничего более сделано не было. Куда делись деньги на обустройство (спортплощадки) остальной части пришкольной территории или так было в проекте ремонта изначально?
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