Отправлено: - 07:52

maxsaf:

Я не советую вам организовывать какие-то специальные мероприятия и называть их рейдами, патрулями и т.д.

[Исправлено: Victor Yang, 28.08.2021 - 11:12]

Цитата:Ну, по-моему, рейдами их СМИ назвали. В остальном согласен.Кстати, Куат тот ещё "пропандон", как любит выражаться Абайка. В ютубе выложил скрин новости на казахском языке с подписью "наша победа". Там администратора кафе, в котором не было меню на казахском, на 10 суток арестовали. Не поленился - нашёл источник, нашёл новость и перевёл. Там был практически силовой отпор человеку, которого выгнали из кафе с матами за требования меню на казахском языке. Собственно, за хулиганку и дали 10 суток. Только почему он называет это своей победой? Или цель таких хождений - провоцировать? После всех этих видео уже просто не будет нормальной реакции на такое требование.Ещё одну неадекватную россиянку на несколько лет осудили - продавцы той на казахском сказали что они "орысша" не понимают, та начала драться и людей оскорблять - за дело наказали. А я вот подумал - что бы я сделал, если бы со мной продавец отказался на русском общаться? Включил бы переводчик на телефоне - так бы и общался. Если бы видел что принципиально не хотят общаться - тянул бы время, показывая что им же дороже и сзади скапливается очередь. Если бы, конечно, оно у меня самого было.