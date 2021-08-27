Отправлено: - 13:37

serg kost:

А что ещё было делать в карантин? С работой было совсем никак по видео и фото.

serg kost:

А самые ушлые бабули ещё и привозной товар продают под видом дачного, когда своего не хватает.

serg kost:

А так знаю людей, которые в основном с дачи и живут. Имеют по несколько участков.

Цитата:Ну тут, если альтернативы нет, - то конечно. Мне в моем деле проще дополнительно работу брать в свободное время.Цитата:Да - бабули - это уже бренд своеобразный.Цитата:Я всё-таки думаю что они комплексные расходы просто не считают.