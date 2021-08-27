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≡ Весь день льёт дождь - Прогноз погоды в Костанае и области на ближайшие три дня
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42250
Весь день льёт дождь - Прогноз погоды в Костанае и области на ближайшие три дня
Отправлено: 27.08.21 - 18:06
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В Костанае в субботу переменная облачность, утром и днём дождь. Ветер северо-восточный 9-14, днём 15-20 м/с. Ночью +13...+15, днём +20...+22 градусов. Примерно такую же погоду обещают в воскресенье и понедельник.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14320
Весь день льёт дождь - Прогноз погоды в Костанае и области на ближайшие три дня
Отправлено: 28.08.21 - 13:31
#30
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Цитата:
elektron:
А сколько стоит покупать это всё зимой?

Это всё можно купить и летом на год. И сделать то же самое что и сделал бы с урожаем.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7668
Весь день льёт дождь - Прогноз погоды в Костанае и области на ближайшие три дня
Отправлено: 28.08.21 - 13:31
#31
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Цитата:
Victor Yang:
удовольствие созидать - возделать землю, посадить семена, ухаживать и потом собирать плоды своего труда, когда на твоих глазах ты видишь все этапы превращения семечка в плоды.

Ага, примерно так





[Исправлено: yudjin, 28.08.2021 - 13:36]
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14320
Весь день льёт дождь - Прогноз погоды в Костанае и области на ближайшие три дня
Отправлено: 28.08.21 - 13:37
#32
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Цитата:
serg kost:
А что ещё было делать в карантин? С работой было совсем никак по видео и фото.

Ну тут, если альтернативы нет, - то конечно. Мне в моем деле проще дополнительно работу брать в свободное время.
Цитата:
serg kost:
А самые ушлые бабули ещё и привозной товар продают под видом дачного, когда своего не хватает.

Да - бабули - это уже бренд своеобразный.
Цитата:
serg kost:
А так знаю людей, которые в основном с дачи и живут. Имеют по несколько участков.

Я всё-таки думаю что они комплексные расходы просто не считают.
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14320
Весь день льёт дождь - Прогноз погоды в Костанае и области на ближайшие три дня
Отправлено: 28.08.21 - 13:38
#33
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Цитата:
yudjin:
Ага, примерно так

Я пытался арбуз в цветочном горшке вырастить как-то. Но росток вымахал длинный и сломался под тяжестью своего веса.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7619
Весь день льёт дождь - Прогноз погоды в Костанае и области на ближайшие три дня
Отправлено: 28.08.21 - 13:39
#34
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Цитата:
Victor Yang:
Это всё можно купить и летом на год.

Можно, если деньги есть. Но тут, то что за деньги не купишь. Тихие летние вечера на даче, а не в городе. В уютной обстановке, это бесценно. :lol:
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s
§ serg kost
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
3
Весь день льёт дождь - Прогноз погоды в Костанае и области на ближайшие три дня
Отправлено: 28.08.21 - 13:45
#35
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Ещё дело в том, что для себя можно вырастить то, что нигде в городе не купишь.
Например, любимые сорта малины, клубники, помидор и прочего.
Просто есть сорта урожайные, есть транспортабельные, а есть вкусные. И все вместе в нашем климате не объединяется.
Вот земляника сорта Анаис вкуснее всех, что мы пробовали. Но урожайность на троечку.
Или помидоры. Я отобрал из нескольких десятков сортов те, что мне нравятся. И даже соседи просят у меня, а не берут на рынке.
Высокоурожайные сорта обычно со слабовыраженным вкусом.
А ещё дачники меньше болеют. И свежий воздух, и свои продукты, а главное, им некогда болеть. Стимул, в общем.
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