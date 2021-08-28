Re: Токаев объявил 29 августа Днем общенационального траура

Отправлено: - 12:30

13 погибших, 90 раненых. И это при том, что мы ни с кем не воюем. Тут уже одной отставкой министра обороны не отделаешься. Всех ответственных за разгильдяйство в армии надо судить. Министра в том числе.