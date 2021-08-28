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≡ Токаев объявил 29 августа Днем общенационального траура
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42249
Токаев объявил 29 августа Днем общенационального траура
Отправлено: 28.08.21 - 11:58
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29 августа объявлен Национальным днем траура в Казахстане. Об этом президент написал в своем Twitter. Напомним, 26 августа в воинской части, дислоцированной в Жамбылской области, из-за пожара произошла серия взрывов.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14315
Re: Токаев объявил 29 августа Днем общенационального траура
Отправлено: 28.08.21 - 11:58
#1
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Да уж... накануне государственного праздника.
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2234
Re: Токаев объявил 29 августа Днем общенационального траура
Отправлено: 28.08.21 - 12:30
#2
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13 погибших, 90 раненых. И это при том, что мы ни с кем не воюем. Тут уже одной отставкой министра обороны не отделаешься. Всех ответственных за разгильдяйство в армии надо судить. Министра в том числе.
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