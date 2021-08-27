Отправлено: - 11:46

alex_60:

для меня в свое время дача, ну не совсем дача ,родительский дом в пригороде в участком в 15 соток ,была местом для воспитания детей , для понимания ими что такое труд. и в тоже время курортом . а совместное времяпровождения семьей- лучше этого семью ничего не сплачивает. уезжали в пятницу вечером, возвращались в воскресенье вечером., посадки ,прополки,полные тазов земляники,малины,вишни и прочих ягод, и между всем этим поездки на котлован,покупаться и позагорать, в лес за грибами,покидать мяч в корзину во дворе,поиграть в футбол, повисеть на турнике.,постоять под душем. и между всем этим бабушка кормила внуков вкусными пирожками и всякой снедью. для уставших - полежать в прохладе дома ,посмотреть телик.

Цитата:Ну я про то же и говорю. Если есть время и деньги - можно и дачу взять (я уже почти привык что в Челябинске они садами называются). Если денег не хватает - лучше это время использовать на дополнительные заработки, ну а если нет времени - тут уже ни к чему просто.