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Весь день льёт дождь - Прогноз погоды в Костанае и области на ближайшие три дня
Весь день льёт дождь - Прогноз погоды в Костанае и области на ближайшие три дня
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42249
Весь день льёт дождь - Прогноз погоды в Костанае и области на ближайшие три дня
Отправлено: 27.08.21 - 18:06
В Костанае в субботу переменная облачность, утром и днём дождь. Ветер северо-восточный 9-14, днём 15-20 м/с. Ночью +13...+15, днём +20...+22 градусов. Примерно такую же погоду обещают в воскресенье и понедельник.
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(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8036
Весь день льёт дождь - Прогноз погоды в Костанае и области на ближайшие три дня
Отправлено: 28.08.21 - 11:26
Цитата:
Вагонами сейчас не возят,один вроде был за весь сезон и то для розницы,потому что в магазины такое г с вагонов никто брать не будет.
Цитата:
Ну что то ты продешевил, какие деньги,это же малина которую вырастил сам Юджин,своими руками,мне кажется она бесценна
yudjin:
как тебе грузить арбузы с вагона на ОРТ...
как тебе грузить арбузы с вагона на ОРТ...
Вагонами сейчас не возят,один вроде был за весь сезон и то для розницы,потому что в магазины такое г с вагонов никто брать не будет.
Цитата:
yudjin:
А может ты еще посчитаешь ягоду, которую можно собрать с дачи. Например малины я собрал литров 20. Сколько она стоила в этом году? 1500-2000.
А может ты еще посчитаешь ягоду, которую можно собрать с дачи. Например малины я собрал литров 20. Сколько она стоила в этом году? 1500-2000.
Ну что то ты продешевил, какие деньги,это же малина которую вырастил сам Юджин,своими руками,мне кажется она бесценна
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7614
Весь день льёт дождь - Прогноз погоды в Костанае и области на ближайшие три дня
Отправлено: 28.08.21 - 11:39
Цитата:
Цитата:
Да вы ребятя походу жизнь не поняли просто. Это не объяснить.
Дача, рыбалка, грибособиралка,
[Исправлено: elektron, 28.08.2021 - 06:40]
Добринцофф:
Цитата:
Victor Yang:
Да вы ребятя походу жизнь не поняли просто. Это не объяснить.
Дача, рыбалка, грибособиралка,
[Исправлено: elektron, 28.08.2021 - 06:40]
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 12925
Весь день льёт дождь - Прогноз погоды в Костанае и области на ближайшие три дня
Отправлено: 28.08.21 - 11:40
Цитата:
здесь много моментов.и финансовая сторона здесь не главная.
хотя есть и те кто на этом хорошо зарабатывают.
для меня в свое время дача, ну не совсем дача ,родительский дом в пригороде
в участком в 15 соток ,была местом для воспитания детей ,
для понимания ими что такое труд.
и в тоже время курортом .
а совместное времяпровождения семьей-
лучше этого семью ничего не сплачивает.
уезжали в пятницу вечером, возвращались в воскресенье вечером.,
посадки ,прополки,полные тазов земляники,малины,вишни и прочих ягод,
и между всем этим поездки на котлован,покупаться и позагорать,
в лес за грибами,покидать мяч в корзину во дворе,поиграть в футбол,
повисеть на турнике.,постоять под душем.
сбегать рано утром на озеро,проверить какой клев,
и мордушки тоже.
и между всем этим бабушка кормила внуков вкусными пирожками и
всякой снедью.
для уставших - полежать в прохладе дома ,посмотреть телик.
[Исправлено: alex_60, 28.08.2021 - 11:45]
Victor Yang:
В плане финансов дача проигрывает. Если важен процесс - это уже другое.
В плане финансов дача проигрывает. Если важен процесс - это уже другое.
здесь много моментов.и финансовая сторона здесь не главная.
хотя есть и те кто на этом хорошо зарабатывают.
для меня в свое время дача, ну не совсем дача ,родительский дом в пригороде
в участком в 15 соток ,была местом для воспитания детей ,
для понимания ими что такое труд.
и в тоже время курортом .
а совместное времяпровождения семьей-
лучше этого семью ничего не сплачивает.
уезжали в пятницу вечером, возвращались в воскресенье вечером.,
посадки ,прополки,полные тазов земляники,малины,вишни и прочих ягод,
и между всем этим поездки на котлован,покупаться и позагорать,
в лес за грибами,покидать мяч в корзину во дворе,поиграть в футбол,
повисеть на турнике.,постоять под душем.
сбегать рано утром на озеро,проверить какой клев,
и мордушки тоже.
и между всем этим бабушка кормила внуков вкусными пирожками и
всякой снедью.
для уставших - полежать в прохладе дома ,посмотреть телик.
[Исправлено: alex_60, 28.08.2021 - 11:45]
Весь день льёт дождь - Прогноз погоды в Костанае и области на ближайшие три дня
Отправлено: 28.08.21 - 11:46
Цитата:
Ну я про то же и говорю. Если есть время и деньги - можно и дачу взять (я уже почти привык что в Челябинске они садами называются). Если денег не хватает - лучше это время использовать на дополнительные заработки, ну а если нет времени - тут уже ни к чему просто.
alex_60:
для меня в свое время дача, ну не совсем дача ,родительский дом в пригороде в участком в 15 соток ,была местом для воспитания детей , для понимания ими что такое труд. и в тоже время курортом . а совместное времяпровождения семьей- лучше этого семью ничего не сплачивает. уезжали в пятницу вечером, возвращались в воскресенье вечером., посадки ,прополки,полные тазов земляники,малины,вишни и прочих ягод, и между всем этим поездки на котлован,покупаться и позагорать, в лес за грибами,покидать мяч в корзину во дворе,поиграть в футбол, повисеть на турнике.,постоять под душем. и между всем этим бабушка кормила внуков вкусными пирожками и всякой снедью. для уставших - полежать в прохладе дома ,посмотреть телик.
для меня в свое время дача, ну не совсем дача ,родительский дом в пригороде в участком в 15 соток ,была местом для воспитания детей , для понимания ими что такое труд. и в тоже время курортом . а совместное времяпровождения семьей- лучше этого семью ничего не сплачивает. уезжали в пятницу вечером, возвращались в воскресенье вечером., посадки ,прополки,полные тазов земляники,малины,вишни и прочих ягод, и между всем этим поездки на котлован,покупаться и позагорать, в лес за грибами,покидать мяч в корзину во дворе,поиграть в футбол, повисеть на турнике.,постоять под душем. и между всем этим бабушка кормила внуков вкусными пирожками и всякой снедью. для уставших - полежать в прохладе дома ,посмотреть телик.
Ну я про то же и говорю. Если есть время и деньги - можно и дачу взять (я уже почти привык что в Челябинске они садами называются). Если денег не хватает - лучше это время использовать на дополнительные заработки, ну а если нет времени - тут уже ни к чему просто.
Весь день льёт дождь - Прогноз погоды в Костанае и области на ближайшие три дня
Отправлено: 28.08.21 - 11:47
Цитата:
Я рыбалку и дачу вполне могу понять. А вот сбор грибов - никак.
elektron:
Да вы ребятя походу жизнь не поняли просто. Это не объяснить.
Да вы ребятя походу жизнь не поняли просто. Это не объяснить.
Я рыбалку и дачу вполне могу понять. А вот сбор грибов - никак.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 12925
Весь день льёт дождь - Прогноз погоды в Костанае и области на ближайшие три дня
Отправлено: 28.08.21 - 11:56
Электрон вон вообще с ума сошел,как некоторые тут скажут.
у него в Германии на даче пчелы.
наверное сильно любит мед,а его там нет в продаже.
или продает мед на базарчике возле дома.
у него в Германии на даче пчелы.
наверное сильно любит мед,а его там нет в продаже.
или продает мед на базарчике возле дома.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 1846
Весь день льёт дождь - Прогноз погоды в Костанае и области на ближайшие три дня
Отправлено: 28.08.21 - 12:06
Цитата:
В одноклассниках, в Инстаграмме, там ещё больше да и каждый детей выкладывает, думаю разницы нет, НГ тоже такое же, с сети..
alex_60:
для него плохо что ты
для него плохо что ты
В одноклассниках, в Инстаграмме, там ещё больше да и каждый детей выкладывает, думаю разницы нет, НГ тоже такое же, с сети..
s
(Пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1
Весь день льёт дождь - Прогноз погоды в Костанае и области на ближайшие три дня
Отправлено: 28.08.21 - 12:18
Цитата:
Цитата:
В прошлом году с шести соток мы продали продукции чуть больше, чем на 200 000 тенге. Плюс ели вчетвером, и на зиму заготовили.
С помидорами так вообще не знали, куда их девать.
Victor Yang:
Цитата:
В плане финансов дача проигрывает. Если важен процесс - это уже другое.
В прошлом году с шести соток мы продали продукции чуть больше, чем на 200 000 тенге. Плюс ели вчетвером, и на зиму заготовили.
С помидорами так вообще не знали, куда их девать.
Весь день льёт дождь - Прогноз погоды в Костанае и области на ближайшие три дня
Отправлено: 28.08.21 - 12:57
Цитата:
Дачный сезон длится 6 месяцев - с мая по сентябрь. 200/6=33,3 тысячи в месяц, минус расходы. При этом туда нужно ездить через день для полива - иначе всё окажется напрасно. Считаю что такой труд стоит дороже.
Было бы это действительно выгодно - нашлись бы предприниматели, которые скупали дачи и занимались там чисто бизнесом.
serg kost:
В прошлом году с шести соток мы продали продукции чуть больше, чем на 200 000 тенге.
В прошлом году с шести соток мы продали продукции чуть больше, чем на 200 000 тенге.
Дачный сезон длится 6 месяцев - с мая по сентябрь. 200/6=33,3 тысячи в месяц, минус расходы. При этом туда нужно ездить через день для полива - иначе всё окажется напрасно. Считаю что такой труд стоит дороже.
Было бы это действительно выгодно - нашлись бы предприниматели, которые скупали дачи и занимались там чисто бизнесом.
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