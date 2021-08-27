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≡ Весь день льёт дождь - Прогноз погоды в Костанае и области на ближайшие три дня
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42249
Весь день льёт дождь - Прогноз погоды в Костанае и области на ближайшие три дня
Отправлено: 27.08.21 - 18:06
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В Костанае в субботу переменная облачность, утром и днём дождь. Ветер северо-восточный 9-14, днём 15-20 м/с. Ночью +13...+15, днём +20...+22 градусов. Примерно такую же погоду обещают в воскресенье и понедельник.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8036
Весь день льёт дождь - Прогноз погоды в Костанае и области на ближайшие три дня
Отправлено: 28.08.21 - 11:26
#15
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Цитата:
yudjin:
как тебе грузить арбузы с вагона на ОРТ...

Вагонами сейчас не возят,один вроде был за весь сезон и то для розницы,потому что в магазины такое г с вагонов никто брать не будет.

Цитата:
yudjin:
А может ты еще посчитаешь ягоду, которую можно собрать с дачи. Например малины я собрал литров 20. Сколько она стоила в этом году? 1500-2000.

Ну что то ты продешевил, какие деньги,это же малина которую вырастил сам Юджин,своими руками,мне кажется она бесценна ;-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7614
Весь день льёт дождь - Прогноз погоды в Костанае и области на ближайшие три дня
Отправлено: 28.08.21 - 11:39
#16
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Цитата:
Добринцофф:

Цитата:
Victor Yang:

Да вы ребятя походу жизнь не поняли просто. Это не объяснить. :lol:
Дача, рыбалка, грибособиралка, ;-)

[Исправлено: elektron, 28.08.2021 - 06:40]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12925
Весь день льёт дождь - Прогноз погоды в Костанае и области на ближайшие три дня
Отправлено: 28.08.21 - 11:40
#17
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Цитата:
Victor Yang:
В плане финансов дача проигрывает. Если важен процесс - это уже другое.


здесь много моментов.и финансовая сторона здесь не главная.
хотя есть и те кто на этом хорошо зарабатывают.
для меня в свое время дача, ну не совсем дача ,родительский дом в пригороде
в участком в 15 соток ,была местом для воспитания детей ,
для понимания ими что такое труд.
и в тоже время курортом .
а совместное времяпровождения семьей-
лучше этого семью ничего не сплачивает.
уезжали в пятницу вечером, возвращались в воскресенье вечером.,
посадки ,прополки,полные тазов земляники,малины,вишни и прочих ягод,
и между всем этим поездки на котлован,покупаться и позагорать,
в лес за грибами,покидать мяч в корзину во дворе,поиграть в футбол,
повисеть на турнике.,постоять под душем.
сбегать рано утром на озеро,проверить какой клев,
и мордушки тоже.
и между всем этим бабушка кормила внуков вкусными пирожками и
всякой снедью.
для уставших - полежать в прохладе дома ,посмотреть телик.

[Исправлено: alex_60, 28.08.2021 - 11:45]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14315
Весь день льёт дождь - Прогноз погоды в Костанае и области на ближайшие три дня
Отправлено: 28.08.21 - 11:46
#18
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Цитата:
alex_60:
для меня в свое время дача, ну не совсем дача ,родительский дом в пригороде в участком в 15 соток ,была местом для воспитания детей , для понимания ими что такое труд. и в тоже время курортом . а совместное времяпровождения семьей- лучше этого семью ничего не сплачивает. уезжали в пятницу вечером, возвращались в воскресенье вечером., посадки ,прополки,полные тазов земляники,малины,вишни и прочих ягод, и между всем этим поездки на котлован,покупаться и позагорать, в лес за грибами,покидать мяч в корзину во дворе,поиграть в футбол, повисеть на турнике.,постоять под душем. и между всем этим бабушка кормила внуков вкусными пирожками и всякой снедью. для уставших - полежать в прохладе дома ,посмотреть телик.

Ну я про то же и говорю. Если есть время и деньги - можно и дачу взять (я уже почти привык что в Челябинске они садами называются). Если денег не хватает - лучше это время использовать на дополнительные заработки, ну а если нет времени - тут уже ни к чему просто.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14315
Весь день льёт дождь - Прогноз погоды в Костанае и области на ближайшие три дня
Отправлено: 28.08.21 - 11:47
#19
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Цитата:
elektron:
Да вы ребятя походу жизнь не поняли просто. Это не объяснить.

Я рыбалку и дачу вполне могу понять. А вот сбор грибов - никак.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12925
Весь день льёт дождь - Прогноз погоды в Костанае и области на ближайшие три дня
Отправлено: 28.08.21 - 11:56
#20
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Электрон вон вообще с ума сошел,как некоторые тут скажут.
у него в Германии на даче пчелы.
наверное сильно любит мед,а его там нет в продаже.
или продает мед на базарчике возле дома.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1846
Весь день льёт дождь - Прогноз погоды в Костанае и области на ближайшие три дня
Отправлено: 28.08.21 - 12:06
#21
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Цитата:
alex_60:
для него плохо что ты

В одноклассниках, в Инстаграмме, там ещё больше да и каждый детей выкладывает, думаю разницы нет, НГ тоже такое же, с сети..
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s
§ serg kost
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1
Весь день льёт дождь - Прогноз погоды в Костанае и области на ближайшие три дня
Отправлено: 28.08.21 - 12:18
#22
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Цитата:
Victor Yang:

Цитата:
 В плане финансов дача проигрывает. Если важен процесс - это уже другое.

В прошлом году с шести соток мы продали продукции чуть больше, чем на 200 000 тенге. Плюс ели вчетвером, и на зиму заготовили.
С помидорами так вообще не знали, куда их девать.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14315
Весь день льёт дождь - Прогноз погоды в Костанае и области на ближайшие три дня
Отправлено: 28.08.21 - 12:57
#23
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Цитата:
serg kost:
В прошлом году с шести соток мы продали продукции чуть больше, чем на 200 000 тенге.

Дачный сезон длится 6 месяцев - с мая по сентябрь. 200/6=33,3 тысячи в месяц, минус расходы. При этом туда нужно ездить через день для полива - иначе всё окажется напрасно. Считаю что такой труд стоит дороже.
Было бы это действительно выгодно - нашлись бы предприниматели, которые скупали дачи и занимались там чисто бизнесом.
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