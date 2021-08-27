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Весь день льёт дождь - Прогноз погоды в Костанае и области на ближайшие три дня
Весь день льёт дождь - Прогноз погоды в Костанае и области на ближайшие три дня
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42247
Весь день льёт дождь - Прогноз погоды в Костанае и области на ближайшие три дня
Отправлено: 27.08.21 - 18:06
В Костанае в субботу переменная облачность, утром и днём дождь. Ветер северо-восточный 9-14, днём 15-20 м/с. Ночью +13...+15, днём +20...+22 градусов. Примерно такую же погоду обещают в воскресенье и понедельник.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 1845
Re: Весь день льёт дождь - Прогноз погоды в Костанае и области...
Отправлено: 27.08.21 - 18:06
Осень приходит..
Но лето было классное, такое жаркое..
Даже вечерами не мёрзли..
Побольше бы таких дней..
Но лето было классное, такое жаркое..
Даже вечерами не мёрзли..
Побольше бы таких дней..
Re: Весь день льёт дождь - Прогноз погоды в Костанае и области...
Отправлено: 27.08.21 - 20:14
Цитата:
Вечером и ночью действительно классно,климат как на куррорте,а вот днём жара напрягает,если отдыхать,или в офисе сидеть под кондиционером, то хорошо конечно,а у меня весь рабочий день на солнце,так что с нетерпением жду прохладу.
111:
Даже вечерами не мёрзли.. Побольше бы таких дней..
Даже вечерами не мёрзли.. Побольше бы таких дней..
Вечером и ночью действительно классно,климат как на куррорте,а вот днём жара напрягает,если отдыхать,или в офисе сидеть под кондиционером, то хорошо конечно,а у меня весь рабочий день на солнце,так что с нетерпением жду прохладу.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 1845
Весь день льёт дождь - Прогноз погоды в Костанае и области на ближайшие три дня
Отправлено: 27.08.21 - 20:32
Цитата:
А, есть такое, у нас ещё кондёр что то начал в Рудном клинить, иногда не холодит, отключается, для ребенка конечно плохо, потнячки сразу вылазиют.
Ну я наверно в смысле что да, купаться и вечером гулять хорошо, дома конечно мрак.
Сейчас у меня в Рудном сижу, 31.4 дома, в Костанае больше 28.1 не набирается, это наверно потому что в Рудном не на две стороны выходит, а там на две и сквознячок такой, как от вентилятора, потому наверно в Костанае жару меньше замечаем..
Добринцофф:
вот днём жара напрягает,
вот днём жара напрягает,
А, есть такое, у нас ещё кондёр что то начал в Рудном клинить, иногда не холодит, отключается, для ребенка конечно плохо, потнячки сразу вылазиют.
Ну я наверно в смысле что да, купаться и вечером гулять хорошо, дома конечно мрак.
Сейчас у меня в Рудном сижу, 31.4 дома, в Костанае больше 28.1 не набирается, это наверно потому что в Рудном не на две стороны выходит, а там на две и сквознячок такой, как от вентилятора, потому наверно в Костанае жару меньше замечаем..
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 12922
Весь день льёт дождь - Прогноз погоды в Костанае и области на ближайшие три дня
Отправлено: 27.08.21 - 20:48
Цитата:
для него плохо что ты
в любой теме про него постоянно, да еще с фото.
примета плохая.
ты не знал?
111:
для ребенка
для ребенка
для него плохо что ты
в любой теме про него постоянно, да еще с фото.
примета плохая.
ты не знал?
Весь день льёт дождь - Прогноз погоды в Костанае и области на ближайшие три дня
Отправлено: 27.08.21 - 20:53
Цитата:
Так потому и надо переводить часы, Добринцофф, тогда и прохлада будет наступать раньше по времени.
Добринцофф:
а у меня весь рабочий день на солнце,так что с нетерпением жду прохладу.
а у меня весь рабочий день на солнце,так что с нетерпением жду прохладу.
Так потому и надо переводить часы, Добринцофф, тогда и прохлада будет наступать раньше по времени.
Весь день льёт дождь - Прогноз погоды в Костанае и области на ближайшие три дня
Отправлено: 27.08.21 - 20:55
Цитата:
Благодаря неправильному времени, бедные дети вынуждены гулять в 12 ночи, ожидая прохлады после захода солнца.
111:
Ну я наверно в смысле что да, купаться и вечером гулять хорошо, дома конечно мрак.
Ну я наверно в смысле что да, купаться и вечером гулять хорошо, дома конечно мрак.
Благодаря неправильному времени, бедные дети вынуждены гулять в 12 ночи, ожидая прохлады после захода солнца.
Весь день льёт дождь - Прогноз погоды в Костанае и области на ближайшие три дня
Отправлено: 27.08.21 - 21:19
Цитата:
Тогда и жара на час раньше будет наступать.
Маркс:
Так потому и надо переводить часы, Добринцофф, тогда и прохлада будет наступать раньше по времени.
Так потому и надо переводить часы, Добринцофф, тогда и прохлада будет наступать раньше по времени.
Тогда и жара на час раньше будет наступать.
Весь день льёт дождь - Прогноз погоды в Костанае и области на ближайшие три дня
Отправлено: 27.08.21 - 21:23
Цитата:
Детям жара в радость,у нас на улице я на работу выезжаю в 11 ,а они с брызгалками бегают,обливаются,нафига им прохлада?
Я в школьные годы то же дома не сидел,на велик и на Тобол на весь день.
Маркс:
Благодаря неправильному времени, бедные дети вынуждены гулять в 12 ночи, ожидая прохлады после захода солнца.
Благодаря неправильному времени, бедные дети вынуждены гулять в 12 ночи, ожидая прохлады после захода солнца.
Детям жара в радость,у нас на улице я на работу выезжаю в 11 ,а они с брызгалками бегают,обливаются,нафига им прохлада?
Я в школьные годы то же дома не сидел,на велик и на Тобол на весь день.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7665
Весь день льёт дождь - Прогноз погоды в Костанае и области на ближайшие три дня
Отправлено: 27.08.21 - 21:25
Лето хорошее... каким и должно быть. Конечно, дождей практически не было. Но на даче полив, поэтому и урожай приличный
Весь день льёт дождь - Прогноз погоды в Костанае и области на ближайшие три дня
Отправлено: 28.08.21 - 10:37
Цитата:
Если бы ты посреди зимы этот набор выложил ,я бы ещё удивился,а сейчас осень, овощи-фрукты копейки стоят.
Кабачки 200,картошка 120,помидоры 150-200,лук 120,кукуруза 150,весь натюрморт на 2000 потянет,а мороки сколько.
yudjin:
Но на даче полив, поэтому и урожай приличный
Но на даче полив, поэтому и урожай приличный
Если бы ты посреди зимы этот набор выложил ,я бы ещё удивился,а сейчас осень, овощи-фрукты копейки стоят.
Кабачки 200,картошка 120,помидоры 150-200,лук 120,кукуруза 150,весь натюрморт на 2000 потянет,а мороки сколько.
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