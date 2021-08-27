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≡ Весь день льёт дождь - Прогноз погоды в Костанае и области на ближайшие три дня
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42247
Весь день льёт дождь - Прогноз погоды в Костанае и области на ближайшие три дня
Отправлено: 27.08.21 - 18:06
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В Костанае в субботу переменная облачность, утром и днём дождь. Ветер северо-восточный 9-14, днём 15-20 м/с. Ночью +13...+15, днём +20...+22 градусов. Примерно такую же погоду обещают в воскресенье и понедельник.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1845
Re: Весь день льёт дождь - Прогноз погоды в Костанае и области...
Отправлено: 27.08.21 - 18:06
#1
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Осень приходит..
Но лето было классное, такое жаркое..
Даже вечерами не мёрзли..
Побольше бы таких дней..
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8034
Re: Весь день льёт дождь - Прогноз погоды в Костанае и области...
Отправлено: 27.08.21 - 20:14
#2
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Цитата:
111:
Даже вечерами не мёрзли.. Побольше бы таких дней..

Вечером и ночью действительно классно,климат как на куррорте,а вот днём жара напрягает,если отдыхать,или в офисе сидеть под кондиционером, то хорошо конечно,а у меня весь рабочий день на солнце,так что с нетерпением жду прохладу.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1845
Весь день льёт дождь - Прогноз погоды в Костанае и области на ближайшие три дня
Отправлено: 27.08.21 - 20:32
#3
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Цитата:
Добринцофф:
вот днём жара напрягает,

А, есть такое, у нас ещё кондёр что то начал в Рудном клинить, иногда не холодит, отключается, для ребенка конечно плохо, потнячки сразу вылазиют.
Ну я наверно в смысле что да, купаться и вечером гулять хорошо, дома конечно мрак.
Сейчас у меня в Рудном сижу, 31.4 дома, в Костанае больше 28.1 не набирается, это наверно потому что в Рудном не на две стороны выходит, а там на две и сквознячок такой, как от вентилятора, потому наверно в Костанае жару меньше замечаем..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12922
Весь день льёт дождь - Прогноз погоды в Костанае и области на ближайшие три дня
Отправлено: 27.08.21 - 20:48
#4
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Цитата:
111:
для ребенка


для него плохо что ты
в любой теме про него постоянно, да еще с фото.
примета плохая.
ты не знал?
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1505
Весь день льёт дождь - Прогноз погоды в Костанае и области на ближайшие три дня
Отправлено: 27.08.21 - 20:53
#5
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Цитата:
Добринцофф:
а у меня весь рабочий день на солнце,так что с нетерпением жду прохладу.

Так потому и надо переводить часы, Добринцофф, тогда и прохлада будет наступать раньше по времени.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1505
Весь день льёт дождь - Прогноз погоды в Костанае и области на ближайшие три дня
Отправлено: 27.08.21 - 20:55
#6
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Цитата:
111:
Ну я наверно в смысле что да, купаться и вечером гулять хорошо, дома конечно мрак.

Благодаря неправильному времени, бедные дети вынуждены гулять в 12 ночи, ожидая прохлады после захода солнца.
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8034
Весь день льёт дождь - Прогноз погоды в Костанае и области на ближайшие три дня
Отправлено: 27.08.21 - 21:19
#7
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Цитата:
Маркс:
Так потому и надо переводить часы, Добринцофф, тогда и прохлада будет наступать раньше по времени.

Тогда и жара на час раньше будет наступать.
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8034
Весь день льёт дождь - Прогноз погоды в Костанае и области на ближайшие три дня
Отправлено: 27.08.21 - 21:23
#8
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Цитата:
Маркс:
Благодаря неправильному времени, бедные дети вынуждены гулять в 12 ночи, ожидая прохлады после захода солнца.

Детям жара в радость,у нас на улице я на работу выезжаю в 11 ,а они с брызгалками бегают,обливаются,нафига им прохлада?
Я в школьные годы то же дома не сидел,на велик и на Тобол на весь день.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7665
Весь день льёт дождь - Прогноз погоды в Костанае и области на ближайшие три дня
Отправлено: 27.08.21 - 21:25
#9
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Лето хорошее... каким и должно быть. Конечно, дождей практически не было. Но на даче полив, поэтому и урожай приличный
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8034
Весь день льёт дождь - Прогноз погоды в Костанае и области на ближайшие три дня
Отправлено: 28.08.21 - 10:37
#10
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Цитата:
yudjin:
Но на даче полив, поэтому и урожай приличный

Если бы ты посреди зимы этот набор выложил ,я бы ещё удивился,а сейчас осень, овощи-фрукты копейки стоят.
Кабачки 200,картошка 120,помидоры 150-200,лук 120,кукуруза 150,весь натюрморт на 2000 потянет,а мороки сколько.
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