Re: А депутаты слушают и голосуют

Отправлено: - 11:48

Прям не жизнь, а сказка, если не выходить за рамки отчета.

А на деле - самые дорогие ГСМ по всему Казахстану у нас в области и цены продолжают повышать, в магазинах ценники переписывают каждую неделю, кормов как не было так и нет, и в Боровском люди режут коров и сдают за бесценок мясо, потому что кормить нечем. В соседском стаде из 50 голов осталось 4... Трактор заправлять соляркой по 220 тенге уже не на что, скоро на лошадях пахать придется, если этой зимой не порежут всех. Отличный дом с хозяйством можно в Боровском за 2,5-3 млн купить - люди уезжают из "трудодефицитного" но непригодного для ведения ЛПХ региона, кто в город, кто в Россию... Ждем введения осенью платных дорог для грузовиков, это значит цены еще подрастут в этот неурожайный год. Вот и вся забота государства. Все для людей, как всегда в прочем...