Хех.. Наши с казахским то языком немного не туда иногда идут, в учебнике для 6го класса Самопознания есть на какой то там, 79й что ли страничке, слово "шешенсіген".. Литературное типа выражение. По подобию в русском Сука что ли.. Но перевод то этого выражения очень так сказать жОсткий.. Конечно это уже перебор.. Ну это одна точка зрения. А вообще говорят что это Оратор что ли.. Так как же правильно..
111: По подобию в русском Сука что ли.. Но перевод то этого выражения очень так сказать жОсткий.. Конечно это уже перебор..
В русском переводе ближайшее схожее ругательство это Итить твою мать или еп твою.... Использовалось во многих книгах,фильмах,передачах Последнее где слышал сериал "Есенин" Там Серёга часто им пользуется как крестьянин Незнаю надо ли такое в наших учебниках Бытовой разговор да,есть Но надо ли бытовуху в учебники пихать?
abaika95: В русском переводе ближайшее схожее ругательство это Итить твою мать или еп твою.
Ух тыж! Так тяж почти убедил, что казахи сплошь интелегенты, и в казанском ругательства нет потому интелегены. А тут что!? Оно что!? Значить и казанцы и етить и колотить, и анал-мынал? Да, ладно! Она тоже ябуца что ли!?
Одним примером доказал Что русским место среди киргизов так ими призераемыми,среди узбеков,казахов,таджиков,китайцев,японцев Но не как, не среди англичан,французов Русские все хотят на них походить Но смешно смотриться Как негр пытается стать джентльменом Штаны носят,костюмы Стараются манерой речи походить А они на вас смотрят как на д***о ну не нужны вы им)) Ну не родня Говорят прямо В фильмах высмеивают Дикие вы для них Какие-то русы.. Типо татар диких У них своя культура Зачем примазались? азиаты вы Скифы Гунны Казаки Вольные люди на вольной земле Нет!!!! Мы как хранцузы!! Нация говорят русские! Есть государство И нет такой нации Как любой конфликт, режете друг друга как собаки Как при батыи (батьке по вашему) резали И при тохте хане резали Убивали друг друга... Так и про Романовых резали И после Путина будете резать Натура такая Азиатская Степная Тока вы стесняетесь её Имейте гордость Признайте Как великий русский поэт Блок признал Да!! Б***ь Да!! Азиаты мы!!! И плевать!! Миллионы нас!! И тьмы и тьмы!! Попробуйте сразитесь с нами! Да скифы,да азиаты,мы С раскосыми и жадными очами...
Я прошу простить Илья Эренбург приводит тут описание узбека Ну для наших друзей какая разница да? Они какбы типо не различают же азиатов Потому на фото наш полководец Кто знает,тот поймет
"Лицо узбека кажется совершенным, как бы отточенным резцом безупречного ваятеля. Два узбека ведут пленного фрица. У немца маленькая квадратная голова, глаза, как слизь, лицо золотушного борова. А рядом два красавца. Невольно вспоминаешь цветистые рассуждения создателей расовой теории о «красоте нордического племени»."
И воевали и гибли и резали и помирали И строили и созидали только они По мнению шовиков только они принесли вклад в победу и строительство!! Лижите им пятки теперь Кто не лижит тот не признает вклад!! Честно Ваши бы деды,фронтовики, строители,целинники Услашили бы что вы тут несёте Ваши бы ж***ы горели вместо светофоров на перекрестках города Потомучто деды были нечета вам
Один восточный философ сказал Всегда если хочешь узнать как надо жить Подумай чтобы сказал над любым твоим предложением или делом твой дед Именно дед Не отец Отец тебе родственник,он хочет чтобы у тебя было все хорошо,чтобы не заботится о тебе, он тебе только вредит А дед хочет чтобы у тебя было все лучшее чем у него было,ты его продожлатель в этой мире Потому человек который познал мудрость деда в молодости-счастливый человек В теории психологии пока нет такого учения.Психология социума и семьи вообще поле непахонное Сколько живи столь изучай
«Обращение к организаторам «языковых патрулей» в Республике Казахстан. Уважаемые соотечественники! К сожалению, в ходе проведения вами «языковых рейдов» возникли эксцессы, и ваша акция вызвала неоднозначную реакцию в обществе.
Имеете ли вы право организовывать «языковые рейды»? Я не советую вам организовывать какие-то специальные мероприятия и называть их рейдами, патрулями и т.д. Такая активность может быть расценена как присвоение функций государства и как деятельность незарегистрированных в установленном порядке общественных объединений, за что вас могут привлечь к административной ответственности согласно статье 489 Административного кодекса.
Должны ли вы предъявлять свои требования об обслуживании вас на казахском языке услугодателям какой-то конкретной национальности? Ни в коем случае!
Можете ли вы во время съемки критиковать лиц, не владеющих государственным языком, оскорблять их, использовать нецензурную лексику, применять физическую силу? Ни в коем случае!
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