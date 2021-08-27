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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.08.21 - 19:01
Цитата:
А что, НГ от этого - имеет?...
alex_60:
молчат. сказать нечего. значит все так и есть.
молчат. сказать нечего. значит все так и есть.
А что, НГ от этого - имеет?...
1
(Полноправные пользователи)
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- 17.01.12
- Сообщений:
- 1845
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.08.21 - 20:54
Хех..
Наши с казахским то языком немного не туда иногда идут, в учебнике для 6го класса Самопознания есть на какой то там, 79й что ли страничке, слово "шешенсіген"..
Литературное типа выражение.
По подобию в русском Сука что ли..
Но перевод то этого выражения очень так сказать жОсткий..
Конечно это уже перебор..
Ну это одна точка зрения.
А вообще говорят что это Оратор что ли..
Так как же правильно..
[Исправлено: 111, 27.08.2021 - 20:58]
Наши с казахским то языком немного не туда иногда идут, в учебнике для 6го класса Самопознания есть на какой то там, 79й что ли страничке, слово "шешенсіген"..
Литературное типа выражение.
По подобию в русском Сука что ли..
Но перевод то этого выражения очень так сказать жОсткий..
Конечно это уже перебор..
Ну это одна точка зрения.
А вообще говорят что это Оратор что ли..
Так как же правильно..
[Исправлено: 111, 27.08.2021 - 20:58]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.08.21 - 21:01
Цитата:
Ооо, ещё одно слово,
на казахском - выучил...
111:
слово "шешенсіген"..
слово "шешенсіген"..
Ооо, ещё одно слово,
на казахском - выучил...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.08.21 - 21:30
Цитата:
В русском переводе ближайшее схожее ругательство это
Итить твою мать или еп твою....
Использовалось во многих книгах,фильмах,передачах
Последнее где слышал сериал "Есенин"
Там Серёга часто им пользуется как крестьянин
Незнаю надо ли такое в наших учебниках
Бытовой разговор да,есть
Но надо ли бытовуху в учебники пихать?
[Исправлено: abaika95, 27.08.2021 - 21:32]
111:
По подобию в русском Сука что ли.. Но перевод то этого выражения очень так сказать жОсткий.. Конечно это уже перебор..
По подобию в русском Сука что ли.. Но перевод то этого выражения очень так сказать жОсткий.. Конечно это уже перебор..
В русском переводе ближайшее схожее ругательство это
Итить твою мать или еп твою....
Использовалось во многих книгах,фильмах,передачах
Последнее где слышал сериал "Есенин"
Там Серёга часто им пользуется как крестьянин
Незнаю надо ли такое в наших учебниках
Бытовой разговор да,есть
Но надо ли бытовуху в учебники пихать?
[Исправлено: abaika95, 27.08.2021 - 21:32]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.08.21 - 22:19
Цитата:
Актобе как будет по-казахски на латинице?
abaika95:
Актобе как будет по-казахски на латинице?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.08.21 - 22:20
Цитата:
Депутат является чиновником или нет?
abaika95:
Депутат является чиновником или нет?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7613
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.08.21 - 22:33
Цитата:
Ну естественно, нет не является. Чиновник на госслужбе, а депутат должен служить народу.
maxsaf:
Депутат является чиновником или нет?
Депутат является чиновником или нет?
Ну естественно, нет не является. Чиновник на госслужбе, а депутат должен служить народу.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- НиКапенгагин
- Регистрация:
- 08.10.19
- Сообщений:
- 1453
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.08.21 - 23:30
Цитата:
Ух тыж!
Так тяж почти убедил, что казахи сплошь интелегенты, и в казанском ругательства нет потому интелегены. А тут что!?
Оно что!?
Значить и казанцы и етить и колотить, и анал-мынал?
Да, ладно!
Она тоже ябуца что ли!?
abaika95:
В русском переводе ближайшее схожее ругательство это Итить твою мать или еп твою.
В русском переводе ближайшее схожее ругательство это Итить твою мать или еп твою.
Ух тыж!
Так тяж почти убедил, что казахи сплошь интелегенты, и в казанском ругательства нет потому интелегены. А тут что!?
Оно что!?
Значить и казанцы и етить и колотить, и анал-мынал?
Да, ладно!
Она тоже ябуца что ли!?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.08.21 - 00:15
Одним примером доказал
Что русским место среди киргизов так ими призераемыми,среди узбеков,казахов,таджиков,китайцев,японцев
Но не как, не среди англичан,французов
Русские все хотят на них походить
Но смешно смотриться
Как негр пытается стать джентльменом
Штаны носят,костюмы
Стараются манерой речи походить
А они на вас смотрят как на д***о ну не нужны вы им))
Ну не родня
Говорят прямо
В фильмах высмеивают
Дикие вы для них
Какие-то русы..
Типо татар диких
У них своя культура
Зачем примазались?
азиаты вы
Скифы
Гунны
Казаки
Вольные люди на вольной земле
Нет!!!! Мы как хранцузы!!
Нация говорят русские!
Есть государство
И нет такой нации
Как любой конфликт, режете друг друга как собаки
Как при батыи (батьке по вашему) резали
И при тохте хане резали
Убивали друг друга...
Так и про Романовых резали
И после Путина будете резать
Натура такая
Азиатская
Степная
Тока вы стесняетесь её
Имейте гордость
Признайте
Как великий русский поэт Блок признал
Да!!
Б***ь
Да!!
Азиаты мы!!!
И плевать!!
Миллионы нас!! И тьмы и тьмы!!
Попробуйте сразитесь с нами!
Да скифы,да азиаты,мы
С раскосыми и жадными очами...
Что русским место среди киргизов так ими призераемыми,среди узбеков,казахов,таджиков,китайцев,японцев
Но не как, не среди англичан,французов
Русские все хотят на них походить
Но смешно смотриться
Как негр пытается стать джентльменом
Штаны носят,костюмы
Стараются манерой речи походить
А они на вас смотрят как на д***о ну не нужны вы им))
Ну не родня
Говорят прямо
В фильмах высмеивают
Дикие вы для них
Какие-то русы..
Типо татар диких
У них своя культура
Зачем примазались?
азиаты вы
Скифы
Гунны
Казаки
Вольные люди на вольной земле
Нет!!!! Мы как хранцузы!!
Нация говорят русские!
Есть государство
И нет такой нации
Как любой конфликт, режете друг друга как собаки
Как при батыи (батьке по вашему) резали
И при тохте хане резали
Убивали друг друга...
Так и про Романовых резали
И после Путина будете резать
Натура такая
Азиатская
Степная
Тока вы стесняетесь её
Имейте гордость
Признайте
Как великий русский поэт Блок признал
Да!!
Б***ь
Да!!
Азиаты мы!!!
И плевать!!
Миллионы нас!! И тьмы и тьмы!!
Попробуйте сразитесь с нами!
Да скифы,да азиаты,мы
С раскосыми и жадными очами...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.08.21 - 00:23
Я прошу простить
Илья Эренбург приводит тут описание узбека
Ну для наших друзей какая разница да?
Они какбы типо не различают же азиатов
Потому на фото наш полководец
Кто знает,тот поймет
"Лицо узбека кажется совершенным, как бы отточенным резцом безупречного ваятеля. Два узбека ведут пленного фрица. У немца маленькая квадратная голова, глаза, как слизь, лицо золотушного борова. А рядом два красавца. Невольно вспоминаешь цветистые рассуждения создателей расовой теории о «красоте нордического племени»."
Илья Эренбург приводит тут описание узбека
Ну для наших друзей какая разница да?
Они какбы типо не различают же азиатов
Потому на фото наш полководец
Кто знает,тот поймет
"Лицо узбека кажется совершенным, как бы отточенным резцом безупречного ваятеля. Два узбека ведут пленного фрица. У немца маленькая квадратная голова, глаза, как слизь, лицо золотушного борова. А рядом два красавца. Невольно вспоминаешь цветистые рассуждения создателей расовой теории о «красоте нордического племени»."
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.08.21 - 00:34
И воевали и гибли и резали и помирали
И строили и созидали только они
По мнению шовиков только они принесли вклад в победу и строительство!!
Лижите им пятки теперь
Кто не лижит тот не признает вклад!!
Честно
Ваши бы деды,фронтовики, строители,целинники
Услашили бы что вы тут несёте
Ваши бы ж***ы горели вместо светофоров на перекрестках города
Потомучто деды были нечета вам
И строили и созидали только они
По мнению шовиков только они принесли вклад в победу и строительство!!
Лижите им пятки теперь
Кто не лижит тот не признает вклад!!
Честно
Ваши бы деды,фронтовики, строители,целинники
Услашили бы что вы тут несёте
Ваши бы ж***ы горели вместо светофоров на перекрестках города
Потомучто деды были нечета вам
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.08.21 - 00:53
Один восточный философ сказал
Всегда если хочешь узнать как надо жить
Подумай чтобы сказал над любым твоим предложением или делом твой дед
Именно дед
Не отец
Отец тебе родственник,он хочет чтобы у тебя было все хорошо,чтобы не заботится о тебе, он тебе только вредит
А дед хочет чтобы у тебя было все лучшее чем у него было,ты его продожлатель в этой мире
Потому человек который познал мудрость деда в молодости-счастливый человек
В теории психологии пока нет такого учения.Психология социума и семьи вообще поле непахонное
Сколько живи столь изучай
Всегда если хочешь узнать как надо жить
Подумай чтобы сказал над любым твоим предложением или делом твой дед
Именно дед
Не отец
Отец тебе родственник,он хочет чтобы у тебя было все хорошо,чтобы не заботится о тебе, он тебе только вредит
А дед хочет чтобы у тебя было все лучшее чем у него было,ты его продожлатель в этой мире
Потому человек который познал мудрость деда в молодости-счастливый человек
В теории психологии пока нет такого учения.Психология социума и семьи вообще поле непахонное
Сколько живи столь изучай
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.08.21 - 02:12
Цитата:
Наверное вам уже пора завязывать с баварским пивом и окончательно перейти на исконно азиатский экологически чистый кумыс))
А то на вас пузырьки странно действуют
abaika95:
Наверное вам уже пора завязывать с баварским пивом и окончательно перейти на исконно азиатский экологически чистый кумыс))
А то на вас пузырьки странно действуют
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.08.21 - 02:13
Актобе кто построил и как будет Актобе по казахски латиницей?
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