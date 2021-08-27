Отправлено: - 01:55

Выборы это хорошо.Тем более что на выборах какие то карты с немецким каким то Калининградом..Смотрел где тут он, так и не понял..Пишут что россияне из за этих карт уже вводят в Калининград многотысячную очень вооруженную группировку и тем кто эти карты нарисовал, несдобровать теперь..