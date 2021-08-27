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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 391 из 391«1...389390391
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Куратор темы: drakon
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7613
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.08.21 - 18:37
#5851
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Цитата:
drakon:
Из бычьих хвостов.

Писюнов! :lol: :lol: :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7613
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.08.21 - 18:38
#5852
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Да кстати, получил "портянку" для голосования. На выборах такая же будет, так что можешь уже подготовиться, за кого и где крестики ставить. :lol:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22559
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.08.21 - 18:39
#5853
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Цитата:
elektron:
Писюнов! :lol: :lol: :lol:

Всёравно, вкусный - был... :lol: :oops:
Сам то - пробовал?... :-P
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7613
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.08.21 - 18:42
#5854
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Цитата:
drakon:
Сам то - пробовал?..

Я такой ещё не встречал, но из хвостов, ты прав. :lol:

[Исправлено: elektron, 27.08.2021 - 13:43]
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22559
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.08.21 - 18:42
#5855
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Цитата:
elektron:
Да кстати, получил "портянку" для голосования.

Я сегодня получил, на 26 сентября, приглашение... :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7613
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.08.21 - 18:45
#5856
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Цитата:
drakon:
Я сегодня получил, на 26 сентября, приглашение...

Я дня три назад получил, выбрал голосовать "Briefwahl" вот прислали по почте.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22559
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.08.21 - 18:47
#5857
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Цитата:
elektron:
но их хвостов, ты прав. :lol:

Шванц ини говорят, на знаешь что... :lol: ;-)
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22559
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.08.21 - 18:50
#5858
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У нас коммуналь выборы 12 сентября,
Ущё 26 сентября. Аж 2 раза.
Оба раза - пойду. В школу... :lol: :oops:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7613
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.08.21 - 19:15
#5859
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Цитата:
drakon:
Шванц ини говорят, на знаешь что...

есть и двух хвостовые :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12922
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.08.21 - 19:32
#5860
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Цитата:
drakon:
Шванц


ни стыда ни совести.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22559
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.08.21 - 20:05
#5861
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Цитата:
alex_60:
ни стыда ни совести.

Алекс, а шванц ткбк не -
мясо, чтоли?... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12922
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.08.21 - 20:45
#5862
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Цитата:
drakon:
шванц ткбк не - мясо, чтоли?..


существу на стейки вышли.
штук сто. свиных.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1845
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.08.21 - 01:55
#5863
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Выборы это хорошо.
Тем более что на выборах какие то карты с немецким каким то Калининградом..
Смотрел где тут он, так и не понял..



Пишут что россияне из за этих карт уже вводят в Калининград многотысячную очень вооруженную группировку и тем кто эти карты нарисовал, несдобровать теперь..
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