Флуд и оффтопик (часть 5)

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Одним примером доказал

Что русским место среди киргизов так ими призераемыми,среди узбеков,казахов,таджиков,китайцев,японцев

Но не как, не среди англичан,французов

Русские все хотят на них походить

Но смешно смотриться

Как негр пытается стать джентльменом

Штаны носят,костюмы

Стараются манерой речи походить

А они на вас смотрят как на д***о ну не нужны вы им))

Ну не родня

Говорят прямо

В фильмах высмеивают

Дикие вы для них

Какие-то русы..

Типо татар диких

У них своя культура

Зачем примазались?

азиаты вы

Скифы

Гунны

Казаки

Вольные люди на вольной земле

Нет!!!! Мы как хранцузы!!

Нация говорят русские!

Есть государство

И нет такой нации

Как любой конфликт, режете друг друга как собаки

Как при батыи (батьке по вашему) резали

И при тохте хане резали

Убивали друг друга...

Так и про Романовых резали

И после Путина будете резать

Натура такая

Азиатская

Степная

Тока вы стесняетесь её

Имейте гордость

Признайте

Как великий русский поэт Блок признал

Да!!

Б***ь

Да!!

Азиаты мы!!!

И плевать!!

Миллионы нас!! И тьмы и тьмы!!

Попробуйте сразитесь с нами!

Да скифы,да азиаты,мы

С раскосыми и жадными очами...