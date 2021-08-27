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≡ Тонущего парня спасли костанайские спасатели
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42247
Тонущего парня спасли костанайские спасатели
Отправлено: 27.08.21 - 23:39
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Это произошло вчера, 26 августа, во время дежурства спасателей оперативно-спасательного отряда Костанай. Спасатели проводили профилактические беседы с отдыхающими на пляже, когда услышали крики о помощи.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11620
Re: Тонущего парня спасли костанайские спасатели
Отправлено: 27.08.21 - 23:39
#1
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Ничего не смог понять, но чую было весело!

И так, разбираем эту статью в газете!
1. На пляже появляются спасатели и зачем-то начинают инструктировать. :lol:
Уже смешно!

2. Вдруг прямо во время инструктажа появляются крики тонущего!
Очень вовремя начал тонуть :-)

3. На моторном судне парни таки смогли настигнуть тонущего и бросили ему круг.
О чем недвусмысленно написано в газете.

4. Логично предположить что тонущий ухватился за круг, иначе если бы он был без сознания, то с помощью круга есго спасти было бы проблематично. Хотя если постараться...

5. По прибытию на берег схватившемуся за круг тонущему начали делать искусственное дыхание!
Очень интересно это они по доброте душевной всем делают, или где тогда тонущий потерял это самое дыхание, если схватился за круг?

Это самая интересная газета!
Я обязательно буду заходить сюда ЕСЧО!

Ой, сейчас кажется какой-то штатный нурлыкун с номерочком подавился.
Сделайте ему искусственное дыхание на всякий случай! :lol:
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2507
Тонущего парня спасли костанайские спасатели
Отправлено: 27.08.21 - 23:53
#2
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Цитата:
Серый волк:

:-) :-) :-)
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11620
Тонущего парня спасли костанайские спасатели
Отправлено: 28.08.21 - 00:08
#3
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14309
Тонущего парня спасли костанайские спасатели
Отправлено: 28.08.21 - 00:14
#4
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Цитата:
Серый волк:
чую было весело!

Когда люди тонут, горят, погибают или находятся на волоске от смерти - вообще всегда ржака, да? Неужели может быть какая-то другая реакция у наблюдающих?
Ты не откладывай - повесели тех кто рядом.

[Исправлено: Victor Yang, 28.08.2021 - 00:18]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1844
Тонущего парня спасли костанайские спасатели
Отправлено: 28.08.21 - 00:22
#5
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Помню сестрёнка, в двух шагах от меня начала тонуть, мне лет 11 было, помню за ней пытался как то поплыть, но ее снесло быстрее, пахан тогда хорошо, прыгнул и спас ее, он тоже находился на берегу, там где корейский сильное течение..
Да, бывает и рядом тонет человек и все, нет его..
Ну да, это разумеется очень смешно..
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