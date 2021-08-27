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Ничего не смог понять, но чую было весело!И так, разбираем эту статью в газете!1. На пляже появляются спасатели и зачем-то начинают инструктировать.Уже смешно!2. Вдруг прямо во время инструктажа появляются крики тонущего!Очень вовремя начал тонуть3. На моторном судне парни таки смогли настигнуть тонущего и бросили ему круг.О чем недвусмысленно написано в газете.4. Логично предположить что тонущий ухватился за круг, иначе если бы он был без сознания, то с помощью круга есго спасти было бы проблематично. Хотя если постараться...5. По прибытию на берег схватившемуся за круг тонущему начали делать искусственное дыхание!Очень интересно это они по доброте душевной всем делают, или где тогда тонущий потерял это самое дыхание, если схватился за круг?Это самая интересная газета!Я обязательно буду заходить сюда ЕСЧО!Ой, сейчас кажется какой-то штатный нурлыкун с номерочком подавился.Сделайте ему искусственное дыхание на всякий случай!