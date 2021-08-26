Отправлено: - 17:05

maxsaf:

А какой у человека свой, если ему надо на русский перейти чтобы правильно мысль в голове сформировалась?

Партизан7:

Если столько постоянно комментариев от одного пользователя, значит Вы все правильно написали, от души.

Змея Подколодная:

У Абайки фляга засвистела))))) Значит в яблочко)

Змея Подколодная:

Пока есть такие активисты, не все еще потеряно

Цитата:А это уже дело десятоеНа каком обратится тот и будет свой)Цитата:Да пусть пишетЧем больше пишет тем больше повода над ней поржать вместе с россиянами будет))Цитата:Макс,Маркс,Алекс,электрон по этой логике уже пол года с пробитой флягой ходят из за куата? Значит Куат в яблочко бьёт ихНу и вас тоже))Цитата:Пока есть такие активсты вы и последнее потеряете с ними