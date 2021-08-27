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≡ "Держала всех в страхе. Говорила: со мной даже акимы советуются" - Директора школы Костаная обвиняют в хищении средств
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42245
"Держала всех в страхе. Говорила: со мной даже акимы советуются" - Директора школы Костаная обвиняют в хищении средств
Отправлено: 27.08.21 - 22:09
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Уголовное дело директора школы №122 Оксаны МИКОЛАЕНКО продолжили рассматривать в суде №2 Костаная сегодня, 27 августа. По материалам дела, с 2019 по 2020 годы Миколаенко распределяла вакантные ставки педагогов и техперсонала, а также исполнение обязанностей заместителей директора на полставки или четверть ставки между другими сотрудниками. Доплату забирала себе.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
400
Re: "Держала всех в страхе. Говорила: со мной даже акимы...
Отправлено: 27.08.21 - 22:09
#1
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Цитата:
- Суммы были разные: иногда 20 000 тенге, иногда 1000 тенге,

Источник:

Ну это наверное в фонд ЕР собиралось...
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7665
"Держала всех в страхе. Говорила: со мной даже акимы советуются" - Директора школы Костаная обвиняют в хищении средств
Отправлено: 27.08.21 - 22:14
#2
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Ну это наверное в фонд ЕР собиралось...

Видеть везде след Кремля - это уже диагноз. Ввчкушка, расслабься, сегодня пятница... Хотя, по ходу уже тяпница. ;-)
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