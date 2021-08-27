Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
"Держала всех в страхе. Говорила: со мной даже акимы советуются" - Директора школы Костаная обвиняют в хищении средств
"Держала всех в страхе. Говорила: со мной даже акимы советуются" - Директора школы Костаная обвиняют в хищении средств
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 76, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 76
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать