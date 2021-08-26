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А депутаты слушают и голосуют
А депутаты слушают и голосуют
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42245
А депутаты слушают и голосуют
Отправлено: 26.08.21 - 08:35
На очередной сессии облмаслихата 20 августа был только один докладчик - глава региона Архимед МУХАМБЕТОВ. В его отчете много больших цифр и крупных проектов, которые создавали ощущение успешности чуть ли не по всем направлениям. Только 26 из 33 депутатов подключились к видеотрансляции, чтобы послушать акима области и задать ему вопросы. Но и они особо не придирались к докладу. Зато вопросы возникли у корреспондентов «НГ».
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A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1966
Re: А депутаты слушают и голосуют
Отправлено: 26.08.21 - 08:35
"..депутаты слушают и голосуют.."
"...Моська слушает, да ест.."
Подсолнечное масло по 640 тенге в Костанае, - очевидно это из Байбековского - полноценный обед в Алма-Ате за 500 тенге.
"...Моська слушает, да ест.."
Подсолнечное масло по 640 тенге в Костанае, - очевидно это из Байбековского - полноценный обед в Алма-Ате за 500 тенге.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Хрустанай
- Регистрация:
- 04.02.13
- Сообщений:
- 476
Re: А депутаты слушают и голосуют
Отправлено: 26.08.21 - 11:48
Прям не жизнь, а сказка, если не выходить за рамки отчета.
А на деле - самые дорогие ГСМ по всему Казахстану у нас в области и цены продолжают повышать, в магазинах ценники переписывают каждую неделю, кормов как не было так и нет, и в Боровском люди режут коров и сдают за бесценок мясо, потому что кормить нечем. В соседском стаде из 50 голов осталось 4... Трактор заправлять соляркой по 220 тенге уже не на что, скоро на лошадях пахать придется, если этой зимой не порежут всех. Отличный дом с хозяйством можно в Боровском за 2,5-3 млн купить - люди уезжают из "трудодефицитного" но непригодного для ведения ЛПХ региона, кто в город, кто в Россию... Ждем введения осенью платных дорог для грузовиков, это значит цены еще подрастут в этот неурожайный год. Вот и вся забота государства. Все для людей, как всегда в прочем...
А на деле - самые дорогие ГСМ по всему Казахстану у нас в области и цены продолжают повышать, в магазинах ценники переписывают каждую неделю, кормов как не было так и нет, и в Боровском люди режут коров и сдают за бесценок мясо, потому что кормить нечем. В соседском стаде из 50 голов осталось 4... Трактор заправлять соляркой по 220 тенге уже не на что, скоро на лошадях пахать придется, если этой зимой не порежут всех. Отличный дом с хозяйством можно в Боровском за 2,5-3 млн купить - люди уезжают из "трудодефицитного" но непригодного для ведения ЛПХ региона, кто в город, кто в Россию... Ждем введения осенью платных дорог для грузовиков, это значит цены еще подрастут в этот неурожайный год. Вот и вся забота государства. Все для людей, как всегда в прочем...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 9580
Re: А депутаты слушают и голосуют
Отправлено: 26.08.21 - 13:01
Цитата:
Нет как видим есть какое-то масло по 645
Якобы со скидкой,но мы то понимаем что в супермаркете нет скидок,есть снижение стоимости товара к его натуральной цене
ACROS: Подсолнечное масло по 640 тенге в Костанае, - очевидно это из Байбековского - полноценный обед в Алма-Ате за 500 тенге.
Нет как видим есть какое-то масло по 645
Якобы со скидкой,но мы то понимаем что в супермаркете нет скидок,есть снижение стоимости товара к его натуральной цене
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 769
Re: А депутаты слушают и голосуют
Отправлено: 26.08.21 - 13:06
Как говорится -"главное прокукарекать, а там хоть не рассветай". Говорили, дорога Денисовка-Рудный четырехполосная будет, а теперь оказывается только "в некоторых местах"
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 10423
Re: А депутаты слушают и голосуют
Отправлено: 26.08.21 - 21:28
Масло вредно. Все как и я переходим на здоровое питание. Кашка, мантики на пару. Вареное мясо очень вкусное. И много чего ещё)))
A
(Пользователи)
- Регистрация:
- 09.07.21
- Сообщений:
- 10
Re: А депутаты слушают и голосуют
Отправлено: 27.08.21 - 11:08
Я не выбирал этих депутатов, это вассалы Архимеда, они подчиненные ему в системе иерархических отношении и обязанные ему различными повинностями, соответственно нечего от них ждать.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7665
А депутаты слушают и голосуют
Отправлено: 27.08.21 - 11:14
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 22559
А депутаты слушают и голосуют
Отправлено: 27.08.21 - 11:17
Цитата:
И масло, подешевело...
yudjin:
Хороший майонез, надо брать!
Хороший майонез, надо брать!
И масло, подешевело...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 11909
А депутаты слушают и голосуют
Отправлено: 27.08.21 - 11:17
Цитата:
Распродажа и лохотрон - два в одном
yudjin:
Хороший майонез, надо брать!
Хороший майонез, надо брать!
Распродажа и лохотрон - два в одном
A
(Пользователи)
- Регистрация:
- 09.07.21
- Сообщений:
- 10
Re: А депутаты слушают и голосуют
Отправлено: 27.08.21 - 11:43
А от Ещанова и вовсе нечего ждать ему чужды чаяния простого народа он оторван от избирателей. Человек своротил себе капитал на Сосновом бору да еще его и приватизировал. Очень, очень состоятельный человек, всего ему мало сидел бы себе в лесу
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11616
Re: А депутаты слушают и голосуют
Отправлено: 27.08.21 - 21:46
Слишком сложные журналисты берут задачи для этого Архимеда. Непосильные.
Надо было брать пример с депутатишек, которые как в рот камней набрали и своим молчанием всё одобряли!
Ну или брать не Архимеда в супермаркете акимов.
А ну хоть Аристотеля
Или Сократа
Ну или на худой конец Пифагора.
Все знают, что
Пифагоровы штаны на все стороны равны.
В городе ну хоть наконец с геометрией обгрызанных коррупцией тротуаров был бы порядок геометрический!
Надо было брать пример с депутатишек, которые как в рот камней набрали и своим молчанием всё одобряли!
Ну или брать не Архимеда в супермаркете акимов.
А ну хоть Аристотеля
Или Сократа
Ну или на худой конец Пифагора.
Все знают, что
Пифагоровы штаны на все стороны равны.
В городе ну хоть наконец с геометрией обгрызанных коррупцией тротуаров был бы порядок геометрический!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11616
А депутаты слушают и голосуют
Отправлено: 27.08.21 - 21:50
А так, ну что это такое у Архимеда? Неужели просчёты как во всех остальных случаях и в рот набравшие камней депутаты считать не будут?
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