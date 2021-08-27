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Очередной брифинг на эту тему прошел сегодня, 27 августа. На нем журналисты задавали вопросы не только о темпах вакцинации, но и об условиях нахождения больных в ковидных стационарах. В области развернуто 2 335 инфекционных и карантинных коек, на которых находится 921 человек.