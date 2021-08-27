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≡ «Привито 57,9% от подлежащих вакцинации » - Как идет борьба с КВИ в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42245
«Привито 57,9% от подлежащих вакцинации » - Как идет борьба с КВИ в Костанайской области
Отправлено: 27.08.21 - 13:54
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Очередной брифинг на эту тему прошел сегодня, 27 августа. На нем журналисты задавали вопросы не только о темпах вакцинации, но и об условиях нахождения больных в ковидных стационарах. В области развернуто 2 335 инфекционных и карантинных коек, на которых находится 921 человек.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
676
Re: «Привито 57,9% от подлежащих вакцинации » - Как идет борьба...
Отправлено: 27.08.21 - 13:54
#1
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Ой бай,еще неделя и придёт групповой иммунитет. И Ковид отступит! :lol:
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2233
Re: «Привито 57,9% от подлежащих вакцинации » - Как идет борьба...
Отправлено: 27.08.21 - 14:46
#2
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что у этой дамы постоянно творится с прической?
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
163
Re: «Привито 57,9% от подлежащих вакцинации » - Как идет борьба...
Отправлено: 27.08.21 - 16:57
#3
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Прическа называется " взрыв на макаронной фабрике".
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1501
«Привито 57,9% от подлежащих вакцинации » - Как идет борьба с КВИ в Костанайской области
Отправлено: 27.08.21 - 21:01
#4
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В прошлый раз лучше была прича)
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7665
Re: «Привито 57,9% от подлежащих вакцинации » - Как идет борьба...
Отправлено: 27.08.21 - 21:32
#5
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Цитата:
юля елиссева:
что у этой дамы постоянно творится с прической?

Видать Анжела косит под другую Анжелу... Дэвис

;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12922
«Привито 57,9% от подлежащих вакцинации » - Как идет борьба с КВИ в Костанайской области
Отправлено: 27.08.21 - 21:49
#6
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Цитата:
yudjin:
Видать Анжела косит под другую Анжелу... Дэвис


тоже хотел это написать,
потом не стал, ту все таки Анджела зовут.
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