Отправлено: - 20:03

drakon:

его не отпустит...

Цитата:Наверное, ларчик просто открывается: - разворовали всё что можно то, что недоворовали в Арыси; что возможно продавали; : концы как обычно в огонь.Токаеву не нужно принимать отставку, а отдать министра под военный трибунал: - за преступную халатность.