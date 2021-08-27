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О пятом погибшем военнослужащем сообщило Минобороны. Министр готов уйти в отставку
О пятом погибшем военнослужащем сообщило Минобороны. Министр готов уйти в отставку
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