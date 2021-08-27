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≡ О пятом погибшем военнослужащем сообщило Минобороны. Министр готов уйти в отставку
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42244
О пятом погибшем военнослужащем сообщило Минобороны. Министр готов уйти в отставку
Отправлено: 27.08.21 - 15:28
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Погиб начальник пожарной команды старшина контрактной службы Еркин Надирбеков. Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев заявил о готовности уйти в отставку.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
676
Re: О пятом погибшем военнослужащем сообщило Минобороны. Министр...
Отправлено: 27.08.21 - 15:28
#1
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Судя по видео там десятки должны быть погибших. Бедные пацанята.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22558
Re: О пятом погибшем военнослужащем сообщило Минобороны. Министр...
Отправлено: 27.08.21 - 15:39
#2
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Цитата:

окончательное решение примет руководство страны.

Токаев, его не отпустит... ;-)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1966
Re: О пятом погибшем военнослужащем сообщило Минобороны. Министр...
Отправлено: 27.08.21 - 20:03
#3
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Цитата:
drakon:
его не отпустит...


Наверное, ларчик просто открывается: - разворовали всё что можно то, что недоворовали в Арыси; что возможно продавали; : концы как обычно в огонь.
Токаеву не нужно принимать отставку, а отдать министра под военный трибунал: - за преступную халатность.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22558
О пятом погибшем военнослужащем сообщило Минобороны. Министр готов уйти в отставку
Отправлено: 27.08.21 - 20:07
#4
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Цитата:
ACROS:
отдать министра под военный трибунал: - за преступную халатность.

Вот с этим - согласен... :lol: :oops:
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