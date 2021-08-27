Отправлено: - 19:03

elektron:

Вот ещё бы узнать кому, куда и за сколько списали

Цитата:Да все старо как мир..Лежат на 10 миллиардов например.Воруётся и продается до 70ти процентов по дешёвке..Остальное сгорает.И опять же на ликвидации такого масштаба, опять даётся условно 5 миллиардов.Опять до 70ти процентов не доходит.Тушат как правило солдаты бесплатно лопатами с песком..Дело сделано,хороший бизнес..