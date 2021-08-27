Прогноз на 5 дней
ясно+32°C
  • 759 мм рт.ст.
  • 22% влажность
  • С-СЗ, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Жители Жамбылской области начнут возвращаться домой
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42244
Жители Жамбылской области начнут возвращаться домой
Отправлено: 27.08.21 - 18:10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев сообщил, что в настоящее время взрывы в районе Тараза прекратились и жители могут вернуться домой. Также стало известно, что число жертв увеличилось до девяти человек.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1838
Re: Жители Жамбылской области начнут возвращаться домой
Отправлено: 27.08.21 - 18:10
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Списали ненужные боеприпасы..
Да и вообще зачем они нам, все ликвидировать и нормально..
Мы то ни с кем не воюем и не будем воевать..
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 37, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 36
Зарегистрированные пользователи: maxsaf

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS