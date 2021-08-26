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≡ «Вы губите детей!» - сказала я акиму
 
 
Страница 4 из 4«1234
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42244
«Вы губите детей!» - сказала я акиму
Отправлено: 26.08.21 - 10:50
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Жительница с. Айет Ольга ВЕДЛЕР - о том, как и почему она стала гражданской активисткой.
Читать статью

юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2233
«Вы губите детей!» - сказала я акиму
Отправлено: 27.08.21 - 14:44
#45
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Цитата:
Партизан7:
Если столько постоянно комментариев от одного пользователя,

Да,если нурлыбот усирается в комментах с особым старанием, это знак качества опубликованного материала! Так держать Ольга!
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Эдуард Суровый
§ Эдуард Суровый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.06.15
Сообщений:
1093
Re: «Вы губите детей!» - сказала я акиму
Отправлено: 27.08.21 - 16:46
#46
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Ольга и червяк (Э. Суровый)

— Хочешь, я расскажу тебе песню? (c)

Со дна колодца, из тьмы кромешной, червяк занудный внезапно выполз наружу к свету.
Статью увидев от Ольги Ведлер, пытался вспомнить он свой учебник шестого класса,
Скурил который, от взрослых прячась за той же школой, балбес по жизни, лентяй отпетый,
Но неудачно, в мозгу лишь мысью ползла по древу одна мыслишка - хлебнуть пиваса.

А Ольга Ведлер, шагая смело и вдруг увидев червячье тельце, что с малолетства
Привыкло к мраку, взяла беднягу и опустила его обратно в глухой колодец, места родные,
Чтоб солнце полдня не выжгло гаду остатки знаний, непроизвольно застрявших с детства.
Таким, как Ольга, поем мы песню, а черви, если взлететь не могут, пусть уползают в свою стихию!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9577
«Вы губите детей!» - сказала я акиму
Отправлено: 27.08.21 - 17:05
#47
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Цитата:
maxsaf:
А какой у человека свой, если ему надо на русский перейти чтобы правильно мысль в голове сформировалась?

А это уже дело десятое
На каком обратится тот и будет свой)Цитата:
Партизан7:
Если столько постоянно комментариев от одного пользователя, значит Вы все правильно написали, от души.

Да пусть пишет
Чем больше пишет тем больше повода над ней поржать вместе с россиянами будет))
Цитата:
Змея Подколодная:
У Абайки фляга засвистела))))) Значит в яблочко)

Макс,Маркс,Алекс,электрон по этой логике уже пол года с пробитой флягой ходят из за куата? Значит Куат в яблочко бьёт их
Ну и вас тоже))
Цитата:
Змея Подколодная:
Пока есть такие активисты, не все еще потеряно

Пока есть такие активсты вы и последнее потеряете с ними
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9577
«Вы губите детей!» - сказала я акиму
Отправлено: 27.08.21 - 17:07
#48
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Цитата:
юля елиссева:
Да,если нурлыбот усирается в комментах с особым старанием, это знак качества опубликованного материала! Так держать Ольга!

А если во флуде? Это показывает качество флуда? Ты мужичок хоть бы методичку сменил
Цитата:
Эдуард Суровый:
Со дна колодца, из тьмы кромешной, червяк занудный внезапно выполз наружу к свету. Статью увидев от Ольги Ведлер, пытался вспомнить он свой учебник шестого класса, Скурил который, от взрослых прячась за той же школой, балбес по жизни, лентяй отпетый, Но неудачно, в мозгу лишь мысью ползла по древу одна мыслишка - хлебнуть пиваса.

Не склад, не в лад,поцелуй Ольгин...кхм учебник
Косить под Маяковского у тебя лучше получалось,зря бросил
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7606
«Вы губите детей!» - сказала я акиму
Отправлено: 27.08.21 - 17:24
#49
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Цитата:
abaika95:
Макс,Маркс,Алекс,электрон по этой логике уже пол года с пробитой флягой ходят из за куата? Значит Куат в яблочко бьёт их

Вы опять всё с ног на голову перевернули :lol: За всех отвечать не буду. Лично я считаю, то чем Куат (которого вы с маленькой буквы почему то пишите и так тут поддерживаете), занимается не совсем или вернее сказать совсем не корректным делом - разжиганием межнациональных проблем на языковой почве. И закон тут не причём (законы тоже могут быть не совершенны). И не смотря на закон, можно так же быть и оставаться человеком и жить мирно и дружно, как и жили многие десятилетия. А проблема языка со временем сама собой разрешиться должна, ну или закон "подгонят" под реалии. А такое провокационное форсирование - есть не что иное как яд, для многонациональной и якобы дружественной страны. Цитата:
abaika95:
Пока есть такие активсты вы и последнее потеряете с ними

Только не они, а вы лично и остальное население. Придётся как папа на кран лезть и самому всё строить. :lol:

[Исправлено: elektron, 27.08.2021 - 12:25]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7606
«Вы губите детей!» - сказала я акиму
Отправлено: 27.08.21 - 17:32
#50
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И немного позитива :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9577
«Вы губите детей!» - сказала я акиму
Отправлено: 27.08.21 - 17:41
#51
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Ну раз тут перешли на стихотворную форму

Ода посредственности.

Решила Оля время поменять
Великая задумка
Да не дошло до женского ума
Что тут нужна наука

И что же делать? Как же быть?
Ведь сильно хочется
Оставить память о себе
Народ чтоб обхохочился

Берет учебник,6 класс
Тот самый,самый из мудренных
Открыв страницу впохыхах
Наткнулась на учёных

Наскучило ей быстро чтиво
Читать же надо,понимать
Нашла решение быстрее
Решила хамство развивать

Ведь всем известно и давно
что если хочешь славы
Не надо морщить ум зазря
Достаточно скандалов...
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9577
«Вы губите детей!» - сказала я акиму
Отправлено: 27.08.21 - 17:47
#52
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Цитата:
elektron:
А такое провокационное форсирование - есть не что иное как яд, для многонациональной и якобы дружественной страны

Страна дружественная
И народ прекрасный
Люди правда г***о
Вот и получается
Что один хочет чтобы работал закон
А его провокатором обзывают
Клеймят на всех каналах (российских причем)
А вторая хочет для своих нужд время поменять
Истерит,хамит
А Ее на руках носят,говорят молодец вы наш,таких бы людей побольше, и мы бы с вами уух!
Так и живём
Цитата:
elektron:
Только не они, а вы лично и остальное население. Придётся как папа на кран лезть и самому всё строить.

Не как папа а как дед
А в принципе да
Предки все построили а другие только паразитируют своей национальной принадлежностью)) якобы причастностью
А на деле...
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Эдуард Суровый
§ Эдуард Суровый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.06.15
Сообщений:
1093
«Вы губите детей!» - сказала я акиму
Отправлено: 27.08.21 - 17:50
#53
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Цитата:
abaika95:
Не склад, не в лад,поцелуй Ольгин...кхм учебник

Фрателло ... ты внатуре не в цвет порожняк гониш ... все в лад ... не лепи горбатого ... иди сам в ... учебник губешки засунь ... и советы свои туда же оформи ... и кашлять тут завязывай.Цитата:
abaika95:
Ну раз тут перешли на стихотворную форму

Тебе не стоит ... не мучай ... учебник.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9577
«Вы губите детей!» - сказала я акиму
Отправлено: 27.08.21 - 17:53
#54
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Цитата:
Эдуард Суровый:
Фрателло ... ты внатуре не в цвет порожняк гониш ... все в лад ... не лепи горбатого ... иди сам в ... учебник губешки засунь ... и советы свои туда же оформи ... и кашлять тут завязывай

Как говорится
Поэтом можешь ты не быть
Но хамом быть обязан))
Цитата:
Эдуард Суровый:
Тебе не стоит ... не мучай ... учебник.

Сколько ты свой стишок не рифмованный тискал? Сутки?
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