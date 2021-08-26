Со дна колодца, из тьмы кромешной, червяк занудный внезапно выполз наружу к свету. Статью увидев от Ольги Ведлер, пытался вспомнить он свой учебник шестого класса, Скурил который, от взрослых прячась за той же школой, балбес по жизни, лентяй отпетый, Но неудачно, в мозгу лишь мысью ползла по древу одна мыслишка - хлебнуть пиваса.
А Ольга Ведлер, шагая смело и вдруг увидев червячье тельце, что с малолетства Привыкло к мраку, взяла беднягу и опустила его обратно в глухой колодец, места родные, Чтоб солнце полдня не выжгло гаду остатки знаний, непроизвольно застрявших с детства. Таким, как Ольга, поем мы песню, а черви, если взлететь не могут, пусть уползают в свою стихию!
юля елиссева: Да,если нурлыбот усирается в комментах с особым старанием, это знак качества опубликованного материала! Так держать Ольга!
А если во флуде? Это показывает качество флуда? Ты мужичок хоть бы методичку сменил Цитата:
Эдуард Суровый: Со дна колодца, из тьмы кромешной, червяк занудный внезапно выполз наружу к свету. Статью увидев от Ольги Ведлер, пытался вспомнить он свой учебник шестого класса, Скурил который, от взрослых прячась за той же школой, балбес по жизни, лентяй отпетый, Но неудачно, в мозгу лишь мысью ползла по древу одна мыслишка - хлебнуть пиваса.
Не склад, не в лад,поцелуй Ольгин...кхм учебник Косить под Маяковского у тебя лучше получалось,зря бросил
abaika95: Макс,Маркс,Алекс,электрон по этой логике уже пол года с пробитой флягой ходят из за куата? Значит Куат в яблочко бьёт их
Вы опять всё с ног на голову перевернули За всех отвечать не буду. Лично я считаю, то чем Куат (которого вы с маленькой буквы почему то пишите и так тут поддерживаете), занимается не совсем или вернее сказать совсем не корректным делом - разжиганием межнациональных проблем на языковой почве. И закон тут не причём (законы тоже могут быть не совершенны). И не смотря на закон, можно так же быть и оставаться человеком и жить мирно и дружно, как и жили многие десятилетия. А проблема языка со временем сама собой разрешиться должна, ну или закон "подгонят" под реалии. А такое провокационное форсирование - есть не что иное как яд, для многонациональной и якобы дружественной страны. Цитата:
abaika95: Пока есть такие активсты вы и последнее потеряете с ними
Только не они, а вы лично и остальное население. Придётся как папа на кран лезть и самому всё строить.
elektron: А такое провокационное форсирование - есть не что иное как яд, для многонациональной и якобы дружественной страны
Страна дружественная И народ прекрасный Люди правда г***о Вот и получается Что один хочет чтобы работал закон А его провокатором обзывают Клеймят на всех каналах (российских причем) А вторая хочет для своих нужд время поменять Истерит,хамит А Ее на руках носят,говорят молодец вы наш,таких бы людей побольше, и мы бы с вами уух! Так и живём Цитата:
elektron: Только не они, а вы лично и остальное население. Придётся как папа на кран лезть и самому всё строить.
Не как папа а как дед А в принципе да Предки все построили а другие только паразитируют своей национальной принадлежностью)) якобы причастностью А на деле...
Эдуард Суровый: Фрателло ... ты внатуре не в цвет порожняк гониш ... все в лад ... не лепи горбатого ... иди сам в ... учебник губешки засунь ... и советы свои туда же оформи ... и кашлять тут завязывай
Как говорится Поэтом можешь ты не быть Но хамом быть обязан)) Цитата:
Эдуард Суровый: Тебе не стоит ... не мучай ... учебник.
Сколько ты свой стишок не рифмованный тискал? Сутки?
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